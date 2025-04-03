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«У меня каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам

Прохор Шаляпин заявил, что верит в любовь к государству и к себе
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин заявил, что мужчина способен испытывать чувства к женщине только в том случае, если она ценит себя и осознаёт собственные заслуги.
Шоумен уточнил, что любовь к женщине, по его мнению, возможна, если она сама любит себя. Вместе с тем, певец отметил, что настоящую привязанность можно испытывать исключительно к своей стране и к самому себе.

«У меня каждый день новый роман», – заявил Шаляпин в беседе с Пятым каналом, подтвердив своё мнение личным примером.
Также певец добавил, что уже давно мечтает о детях и всерьёз задумывается о создании семьи. При этом он не стал уточнять, когда именно планирует стать отцом, подчеркнув, что всему своё время.

Напомним, что Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй супругой стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступила мать певца. А третий барк Шаляпин заключил в бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

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#отношения
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам
03 апреля 2025, 11:20

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Минул практически год со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родные артистки тяжело пережили её кончину. Своими чувствами делилась дочь Анастасии Анна в личном блоге, сейчас девушка ждёт рождения ребёнка.
Что касается сына Заворотнюк Майкла, о нём практических ничего не известно, сообщает издание Woman.ru.

Майкл ведёт закрытый образ жизни. На светских мероприятиях его не увидишь, да и соцсети он не ведёт, как его сестра Анна. С момента смерти Анастасии Майкл ни разу не делился открыто своими чувствами и не давал никаких комментариев журналистам.

Известно, что сын Заворотнюк окончил международно-правовой факультет МГИМО в 2023 году. У него есть возлюбленная София, с которой он вместе живёт. Работает Майкл преподавателем игры на гитаре.

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#смерть
#болезнь
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«Было бы желание»: Бывшая жена Джигарханяна 46-летняя Виталина неделю провела в роддоме после рождения дочери
Бывшая жена Джигарханяна Виталина неделю провела в роддоме после рождения дочери
03 апреля 2025, 10:53

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: ВКонтакте @artvitalina)

Виталина Цымбалюк-Романовская 25 марта нынешнего года родила дочку. На новую главу в своей жизни 46-летняя пианистка решилась лишь спустя семь лет после громкого развода с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который произошёл в 2017 году.
На недоумённые вопросы знакомых, просто любопытных и корреспондента «КП» она отвечает с таким же недоумением, лишь пожимая плечами.

«Ну а какой смысл бояться? Дело ведь не в возрасте, а в желании», — говорит молодая мама.

Виталина также рассказала, что беременность и роды проходили на удивление легко и спокойно. В одной из столичных клиник ей было вполне спокойно и комфортно.

«Я провела там шесть дней. Думала, честно говоря, что будет сложнее, но меня очень хорошо подготовили», — отметила женщина.

По словам Виталины, она не хочет перекладывать заботы о ребёнке на няню и старается сама заботиться и ухаживать за новорожденной малышкой. Имя для девочки Цымбалюк-Романовская ещё не выбрала, продолжает рассматривать несколько вариантов. Долго в декрете пианистка находиться не планирует. Скоро придётся выходить на работу, ведь у неё нет мужа, который бы содержал их с дочерью. Артистка так и не рассекретила имя отца девочки, заявив, что будет растить и воспитывать её одна.

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#дело
#женщина
#роды
#мама
#беременность
#артист
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«А бабушка не приехала»: Внучка Пугачёвой отпраздновала свой 13-й день рождения
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия отпраздновала свой 13-й день рождения
03 апреля 2025, 10:50

Кристина Орбакайте, Клавдия и Михаил Земцовы (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте несколько дней назад устроила вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Клавдии. Праздник девочка отметила с подругами в боулинге.
Праздник, подготовкой и организацией которого занималась певица, проходил в Майами. Мама именинницы отметила, что Клавдия встречала гостей с тиарой на голове. Та выглядела очень довольной и счастливой, встречая гостей и принимая подарки.

«Мы выбрали боулинг-клуб для того, чтобы на торжестве не скучали ни дети, ни взрослые», — объяснила Орбакайте.

Любопытно, что Клавдия не захотела пригласить на праздник своего старшего брата Никиту Преснякова. Зато не совсем в стороне осталась звёздная бабушка. Приехать Алла Борисовна, конечно, не смогла, но отправила внучке послание.

«Душой были с вами», — написала бывшая Примадонна.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Пугачёва пытается восстановить пошатнувшуюся репутацию исполнением патриотических песен.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Янис щенок?»: Анна Седокова рассказала скандальную правду об умершем муже
Анна Седокова заявила, что Янис Тимма украл у нее телефон
03 апреля 2025, 10:16

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова после смерти бывшего мужа постепенно вернулась к привычной жизни и даже успела записать новую песню. Теперь она готова поделиться подробностями о своей жизни с Янисом Тиммой. Она отметила, что последние четыре года он, к сожалению, не работал или работал бесплатно, в то время как она продолжала трудиться. В связи с этим она задала вопрос о том, о каких деньгах можно говорить.
После этого она заявила, что баскетболист сам сделал свой выбор.

«Кого приручили? Он щенок, мальчик? Вы же сами сейчас его так унижаете и обесцениваете. Даю ответы: телефоны я забрала свои, которые Янис у меня украл, уходя. Его телефоны остались у следствия. Это есть в материалах дела со всеми доказательствами. Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем? Думаете, об этом стоит говорить публично только, чтобы потешить интерес людей?» — возмутилась экс-солистка «ВИА Гры».
После того как певица высказалась, некоторые встали на ее сторону, в то время как другие продолжили обвинять ее во всех бедах. Седокова, в свою очередь, не ощущает своей вины.

«Как я могла это изменить? Если у вас есть ответ, поделитесь им. Я каждый день задаю себе этот вопрос. Как я могла повлиять на решение взрослого человека, которому 30 лет и который ростом два метра? Как? Возможно, вы эксперты и сможете помочь в нашей ситуации», — возмутилась артистка.
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#мнение
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Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась откровенным фото
Украинская модель Анастасия Покрищук похвасталась прессом на фото в топе
03 апреля 2025, 09:38

Анастасия Покрищук (Фото: Инстраграм*@justqueen88)

Украинская модель Анастасия Покрищук, известная своими аномально большими скулами, поделилась фотографией в откровенном наряде на своем аккаунте.
Знаменитость, которая утверждает, что обладает самыми большими щеками в мире, сделала снимок в зеркале. На фото она позирует в синем топе-бандо, который частично открывает грудь, и черных шортах, подчеркивающих ее кубики пресса. В подписи к публикации она отметила: «Что-то я побелела. Пора в солярий».

Анастасия Покрищук (Фото: Инстраграм*@justqueen88)

Ранее Игорь Николаев опубликовал на своей страничке в соцсети редкое фото с дочерью Вероникой и шокировал поклонников своим внешним видом.

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#шоу-бизнес
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