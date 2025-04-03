«У меня каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам

Анна Седокова после смерти бывшего мужа постепенно вернулась к привычной жизни и даже успела записать новую песню. Теперь она готова поделиться подробностями о своей жизни с Янисом Тиммой. Она отметила, что последние четыре года он, к сожалению, не работал или работал бесплатно, в то время как она продолжала трудиться. В связи с этим она задала вопрос о том, о каких деньгах можно говорить.