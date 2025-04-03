«У меня каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин заявил, что мужчина способен испытывать чувства к женщине только в том случае, если она ценит себя и осознаёт собственные заслуги.
Шоумен уточнил, что любовь к женщине, по его мнению, возможна, если она сама любит себя. Вместе с тем, певец отметил, что настоящую привязанность можно испытывать исключительно к своей стране и к самому себе.
Напомним, что Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй супругой стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступила мать певца. А третий барк Шаляпин заключил в бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.
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«У меня каждый день новый роман», – заявил Шаляпин в беседе с Пятым каналом, подтвердив своё мнение личным примером.Также певец добавил, что уже давно мечтает о детях и всерьёз задумывается о создании семьи. При этом он не стал уточнять, когда именно планирует стать отцом, подчеркнув, что всему своё время.
Напомним, что Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй супругой стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступила мать певца. А третий барк Шаляпин заключил в бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.
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Анастасия Чинкова