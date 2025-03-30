«Мы друг друга любим»: Прохор Шаляпин встретил женщину себе под стать

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин накануне появился на шоу «Привет, Андрей!» в компании яркой брюнетки. Сначала пара исполнила дуэтом композицию «Грустит кленовая листва», а затем певец пустился в пляс, который Андрей Малахов прозвал репетицией свадебного танца.
Шаляпин не стал ничего отрицать и публично признался своей спутнице Ларисе Гордьере в любви.
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«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я ещё могу сказать так, что здесь ещё важно, чтобы подходила стать, понимаете. Мы подходим с Ларисой друг другу», – многозначительно заявил Шаляпин.На протяжении всей передачи Прохор и Лариса обменивались пылкими взглядами, демонстрируя тем самым явный интерес друг к другу. Однако иных подробностей отношений Шаляпин не раскрыл. Отметил лишь то, что поводом для знакомства стала как раз та песня, которая они исполнили.
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Анастасия Чинкова