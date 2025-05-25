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«Она поняла, как это классно»: Дайнеко о решении Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства

Дайнеко высказалась о решении Понарошку отказаться от вегетарианства
Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)

Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)

Виктория Дайнеко высказалась о решении Ирены Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Певица уверена, что телезвезда получила удовольствие, отказавшись от вегетарианства.
Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)

«Я сама была вегетарианцем. Пять дней. Это были очень грустные дни. Первое слово, которое я сказала – "мясо". Поэтому, когда я решила от него отказаться, было тяжело. Я думаю, что Ирена наконец-то поняла как это классно – есть мясо. Вообще я против каких-то радикальных ограничений», – высказалась Дайнеко.
К слову, у самой Виктории есть непереносимость глютена. Телезвезда практически не страдает от этого, иногда позволяя себе вкусняшки.

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#певица
#мясо
#еда
#питание
#здоровье
#шоу-бизнес
«Перекошенное лицо»: певица Алена Апина обратилась к косметологам после критики в соцсетях
Певица Алена Апина сделала лазерное омоложение и подтяжку подбородка
25 мая 2025, 14:41

Алена Апина (Фото: Инстаграм*/neapina)

Бывшая солистка группы «Комбинация» обратилась к косметологам после очередной волны критики в социальных сетях. Хейтеры по-разному отзываются о внешности певицы, но чаще всего оставляют комментарии о «перекошенном лице». Об этом пишет телеграм-канал «Звездная пыль».
В публикации отмечается, что Алена Апина сделала лазерное омоложение и подтяжку подбородка, но от радикальных изменений пока отказалась. По мнению 60-летней артистки, на данный момент они не нужны.

К слову, три года назад певица уже прибегала к помощи пластических хирургов — тогда ей сформировали тонкую талию и увеличили ягодицы. Сейчас она поддерживает фигуру самостоятельно: соблюдает диету и тренируется в спортзале.

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#певица
#звёзды
#шоу-бизнес
#косметология
#критика
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Роспуск «ВИА Гры» может оказаться PR-ходом
Mash: «ВИА Гра» продолжает выступать на частных мероприятиях после роспуска
25 мая 2025, 14:23

Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Недавно в своем личном блоге продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра», которая существовала 25 лет. Он также опубликовал анонс последний песни Galileo, популярной в 2000-х годах.
По информации Телеграм-канала Mash, несмотря на закрытие, группа продолжает выступать на частных корпоративах за 20 тысяч долларов (порядка 1 млн 594 тысяч рублей). Отмечалось, что коллектив отказался от концертов и частных мероприятий в России. Кстати, в январе 2024 года группа уже заявляла о закрытии.

Журналисты выдвинули предположение, что «ВИА Гру» ждет «ребрендинг». Например, группа может начать выступать и записывать композиции на иностранном языке.

Напомним, что в «золотой состав» музыкального коллектива «ВИА Гра» вошли Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже вместо Анны пришла Альбина Джанабаева.

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#музыка
#песня
#концерт
#продюсер
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«Предложу открыть там стоматологию»: Малахов сыронизировал над раскрывшим секрет белоснежной улыбки Тимати
Малахов предложил открыть стоматологию там, где Тимати отбелил зубы водой
25 мая 2025, 14:21

Андрей Малахов (фото: Telegram @and_malakhov)

Андрей Малахов опубликовал в своём Telegram-канале архивную видеозапись с рэпером Тимати, в которой на тот момент 19-летний певец раскрывает секрет своей белоснежной улыбки.
Тимати утверждал, что такие белые зубы у него из-за «воды с фтором», которая текла из кранов квартир в районе Проспекта Мира в Москве. Именно там провёл детство будущий музыкант.

Малахов под видео написал, что в этом месте непременно должна находиться стоматологическая клиника. Эту идею телеведущий хочет предложить основателю сети столичных медучреждений Альбине Донцовой.


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#бизнес
#клиника
#зубы
#музыкант
#вода
#москва
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«Кроме нее никого не было»: как собака помогла певице Махе Горячевой пережить развод после измены мужа
Певица Маха Горячева рассказала, как собака помогла пережить измену бывшего мужа
25 мая 2025, 14:12

Маха Горячева (Фото: Инстаграм*/mahavsekruto)

24-летняя Мария Горячева рассказала, как ее собака помогла пережить тяжелейший период в жизни. Пальма стала для нее главной поддержкой, когда она осталась совсем одна.
«Вот эта девочка помогла мне пережить развод. Кроме нее в тот момент у меня никого не было», — цитирует «VOICE» слова певицы.
В то время, когда девушка много плакала, собака считывала ее переживания и помогала справиться с эмоциями. Она вспомнила, как однажды вернулась в слезах и от бессилия упала на пол. В тот момент хвостатая, обычно игривая и радостная, удивила хозяйку.
«Она вроде должна была подбежать, порадоваться мне, а она просто тихо-тихо подошла, положила лапку на мое плечо и легла рядом. Так и лежали», — добавила Маха.
Тиктокерша забрала из приюта четырех питомцев с особенностями здоровья. У нее три собаки — двулапая, трехлапая и без части мордочки, а также слепой кот.

Напомним, в прошлом году Мария Горячева пережила болезненный развод с мужем Николаем Снитко после шести лет отношений. Бывший избранник изменил с подругой и заставил сделать аборт. Позже у нее был кратковременный роман с певцом Лешей Свиком.

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Суд в Москве отменил взыскание долга по ЖКУ с Ренаты Литвиновой
25 мая 2025, 14:06

Рената Литвинова (фото: Telegram @renatalitvinova)

Суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Москве отменил решение о взыскании долга за неуплату коммунальных услуг с режиссёра. Ранее соответствующий иск был подан ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

В середине апреля сообщалось, что Московский суд обязал актрису погасить все задолженности по ЖКУ. Отмечалось, что иск от газовой компании был направлен ещё в ноябре 2024 года, однако решение вступило в силу уже в этом году.

Напомним, что в настоящее время Литвинова проживает во Франции. В январе стало известно, что модель выставила на продажу свои наряды из-за нехватки средств на жизнь. Изначально их общая стоимость почти достигала 8,4 миллионов рублей, однако вскоре Рената снизила цену каждой позиции.

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