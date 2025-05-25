«Она поняла, как это классно»: Дайнеко о решении Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства

Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)
Виктория Дайнеко высказалась о решении Ирены Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Певица уверена, что телезвезда получила удовольствие, отказавшись от вегетарианства.
Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)
Читайте также:
Телеведущая Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства
«Совет да любовь»: Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями
Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)
«Я сама была вегетарианцем. Пять дней. Это были очень грустные дни. Первое слово, которое я сказала – "мясо". Поэтому, когда я решила от него отказаться, было тяжело. Я думаю, что Ирена наконец-то поняла как это классно – есть мясо. Вообще я против каких-то радикальных ограничений», – высказалась Дайнеко.К слову, у самой Виктории есть непереносимость глютена. Телезвезда практически не страдает от этого, иногда позволяя себе вкусняшки.
Читайте также:
Телеведущая Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства
«Совет да любовь»: Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями
Анастасия Чинкова