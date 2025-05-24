«Совет да любовь»: Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)
Виктория Дайнеко высказалась о кастинге на роль жены и браке своего бывшего возлюбленного Алексея Воробьёва.
Ходят слухи, что телеведущий наконец обрёл счастье в личной жизни. Якобы его женой стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина. Причём возлюбленную Воробьёв повстречал практически сразу же после того, как в буквальном смысле объявил кастинг на роль своей будущей супруги.
Кастинг и сама свадьба Воробьёва не прошли мимо его бывшей возлюбленной Виктории Дайнеко. Они встречались в начале 2010-х и несколько раз расставались и сходились.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
«Ищу невесту, красивую, желательно талантливую. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – писал ранее Алексей в своём личном блоге.После знакомства с певицей отбор похоже закрылся, а дальнейший роман развивался очень стремительно. Всего через несколько месяцев после первой встречи пара сыграла тайную свадьбу.
Кастинг и сама свадьба Воробьёва не прошли мимо его бывшей возлюбленной Виктории Дайнеко. Они встречались в начале 2010-х и несколько раз расставались и сходились.
«Совет да любовь. Я рада, когда у людей всё хорошо», – высказалась артистка в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.Однако сам кастинг на роль будущей жены Дайнеко не оценила. Она заявила, что оскорбилась бы на месте всех женщин.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова