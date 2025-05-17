Телеведущая Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства

Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)
Ирена Понарошку сделала неожиданное признание. 42-летняя телеведущая внезапно решила отказаться от вегетарианства, которого придерживалась 12 лет.
Знаменитость опубликовала юмористический ролик на эту тему в личном блоге. Телезвезда пошутила, что перестала быть вегетарианкой из-за одной креветки, сравнив её с запретным плодом. Затем она уточнила, что решение начать есть мясо и морепродукты пришло к ней совершенно спонтанно.
Понарошку поблагодарила вегетарианство за огромную роль в её жизни и объявила о готовности начать новую главу в жизни.
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«У меня не выпали волосы, не отвалился хвост, меня не заставили есть мясо врачи – с помощью витаминов мне удавалось компенсировать все ограничения в рационе», – отметила Понарошку.Журналистка подчеркнула, что начала есть всё, поскольку почувствовала, что сейчас это было бы правильно. Однако теперь она опасается, что столкнётся с хейтом, поскольку долгие годы отстаивала вегетарианство, которое стало частью её бренда.
Понарошку поблагодарила вегетарианство за огромную роль в её жизни и объявила о готовности начать новую главу в жизни.
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Анастасия Чинкова