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Телеведущая Ирена Понарошку внезапно начала есть мясо после 12 лет вегетарианства

Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)

Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)

Ирена Понарошку сделала неожиданное признание. 42-летняя телеведущая внезапно решила отказаться от вегетарианства, которого придерживалась 12 лет.
Знаменитость опубликовала юмористический ролик на эту тему в личном блоге. Телезвезда пошутила, что перестала быть вегетарианкой из-за одной креветки, сравнив её с запретным плодом. Затем она уточнила, что решение начать есть мясо и морепродукты пришло к ней совершенно спонтанно.

«У меня не выпали волосы, не отвалился хвост, меня не заставили есть мясо врачи – с помощью витаминов мне удавалось компенсировать все ограничения в рационе», – отметила Понарошку.
Журналистка подчеркнула, что начала есть всё, поскольку почувствовала, что сейчас это было бы правильно. Однако теперь она опасается, что столкнётся с хейтом, поскольку долгие годы отстаивала вегетарианство, которое стало частью её бренда.

Понарошку поблагодарила вегетарианство за огромную роль в её жизни и объявила о готовности начать новую главу в жизни.

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#шоу-бизнес
#еда
«Почему ребенок в этом участвует?»: Инстасамка возмущена выступлением 7-летней Василисы Кукояки с фразой в песне «пенис большой»
Инстасамка раскритиковала выступление 7-летней Василисы Кукояки
17 мая 2025, 14:07

Инстасамка (Фото: Телеграм @instasamkacore)

Вчера 7-летняя Василиса Кукояка впервые выступила на стадионном концерте группы «Хлеб», в состав который входит ее отец Денис Кукояка.
Многие поклонники поддержали певца и его наследницу, когда тот опубликовал видео с мероприятия в своих соцсетях.

«Разбила нам вчера сердечки», «Ну звездочка!», «Пусть каждую девочку так любит папа», «Это очень трогательно», «Не могу перестать смотреть на реакцию Дениса», — написали они в комментариях.

Денис Кукояка и Василиса Кукояка (Фото: Инстаграм* @denisque)


Однако не все остались в восторге от «недетского текста» песни, которую исполняла Василиса. Исполнительница Инстасамка назвала происходившее «издевательством над семилетним ребенком».

«На фите семилетний ребенок, так же весь этот ад исполняется на ВТБ арене в центре Москвы. Что происходит? Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают?», — выразила свое мнение артистка в Телеграм-канале.

Инстасамка выложила текст композиции, которую Василиса исполняла вместе с участниками группы. Рэп-исполнительница отметила, что в одном из куплетов присутствовала фраза «пенис большой».

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Пчела облюбовала Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах
Пчела атаковала Эмму Стоун на премьере «Эддингтона» в Каннах
17 мая 2025, 13:46

Педро Паскаль (Фото: Инстаграм*/pascalispunk)

Голливудские актеры появились на премьере черной комедии «Эддингтон» на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Главные роли в картине исполнили Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер.
Во время позирования фотографам мимо них неожиданно пролетела пчела. Сначала Эмма попыталась отмахнуться от нее рукой, но безуспешно. Остин попытался помочь партнерше, подув на насекомое. Однако и такая тактика не сработала: пчела начала активно виться вокруг актрисы.

Тогда к борьбе с настырным насекомым подключился Паскаль. Изначально Стоун старалась сохранять невозмутимый вид, но вскоре прислонилась к Педро и отшатнулась назад. В итоге крылатая напасть все же оставила ее, однако эпичный момент успели запечатлеть папарацци.

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Муж Елены Земляникиной рассказал про роковой день, когда она погибла в ДТП
17 мая 2025, 13:40

Екатерина и Александр Стриженовы (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В звёздную семью Стриженовых 14 мая пришла беда – трагически умерла старшая сестра Александра Елена Земляникина. Актриса попала под колёса мотоцикла, когда спешила к своим студентам.
Авария произошла на проспекте Вернадского в Москве. Елена решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но на неё налетел байк, водитель которого ехал с превышением скорости, пишет издание StarHit.

Сегодня родные и близкие прощаются с Земляникиной. Муж погибшей Александр Крылов рассказал, что в тот роковой день ничто не предвещало беды. Супруги созвонились в последний раз незадолго до аварии. Елена сообщила, что спешит к студентам, а Александр заявил, что отправился за покупками.

Мужчина ждал супругу дома, но в какой-то момент раздался звонок.

«Через какое-то время она звонит, я беру трубку, а там мужской голос. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но, к сожалению…», – вздохнул Крылатов.
Супруг погибшей поделился, что у них всегда была договорённость о том, что он должен уйти первым, поскольку она без него справится, а он без неё – нет. Однако судьба решила иначе.

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Молодая жена Петросяна собирается наказать тех, кто «пихал» ей в лицо микрофоны
Татьяна Брухунова обратится к юристу из-за назойливых журналистов
17 мая 2025, 13:25

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Блогер Татьяна Брухунова заявила, что собирается обратиться к юристу из-за того, что ей «пихали в лицо микрофоны».
Со слов жены Петросяна, неподалеку от ее офиса к блогеру подбежали люди. У них были микрофон и камера. Они просили прокомментировать состояние здоровья комика, потом Брухуновой задавали «странные вопросы». Тогда Татьяна попросила журналистов прекратить съемку, но молодые люди не отреагировали на требование блогера. Ее продолжили снимать тайком.

«Мне продолжали задавать какие-то странные вопросы. Девушка мне сказала: «Давайте поговорим о женском». Тут я уже совсем офигела. Меня продолжали снимать, даже когда я села в такси. Вели себя неадекватно, агрессивно, пихали мне в лицо микрофоны. Говорили: «Мы классные ребята и мы просто хотим задать вам вопросы»», — призналась Татьяна в соцсетях.

Брухунова «погуглила» и выяснила: за съемку, на которую человек не давал согласия, есть наказание. Жена Петросяна отметила, что собирается обратиться к юристу и обсудить эту ситуацию, ведь считает такое поведение «аморальным».

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Илья Авербух раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова
Авербух объяснил, почему Киркоров никогда не появится «Ледниковом периоде»
17 мая 2025, 13:21

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Илья Авербух в разговоре с Ксенией Собчак раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова, а также объяснил, почему поп-король вряд ли когда-нибудь появится в шоу «Ледниковый период».
Проблема кроется даже не в желании самого артиста, который, к слову, очень хотел блеснуть на льду. На самом деле тому есть пара объективных причин.
«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдет. Все-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер коньков», — поделился Авербух.
Кроме того, по словам фигуриста, во время практики Филипп Бедросович боялся падать с высоты своего роста. По одним данным он составляет 203 сантиметра, по другим — немного меньше двух метров.

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