Орбакайте показала отца и первого мужа Пугачевой — фото
Отцу Орбакайте Миколасу Орбакасу исполнился 81 год
Отцу певицы Кристины Орбакайте Миколасу Орбакасу исполнился 81 год. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях, опубликовав сторис (на момент публикации отсутствует — прим. ред.).
Миколас Орбакас родился 2 мая 1945 года в Вильнюсе. Музыкальную карьеру начал в конце 1960-х годов, став солистом литовского вокально-инструментального ансамбля «Немунас». Коллектив пользовался популярностью в Литовской ССР, а его участники одними из первых в советской эстраде стали использовать электронные инструменты.
«С днем рождения, папуля!» - написала Кристина, добавив сердечко.
Широкую известность за пределами республики Орбакас получил благодаря браку с Аллой Пугачёвой, который официально зарегистрировали в 1969 году. В этом союзе в 1971 году родилась дочь Кристина, будущая известная эстрадная певица и актриса. Пара рассталась в середине 1970-х, однако Миколас сохранил тёплые отношения с дочерью и её матерью.