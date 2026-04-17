Орбакайте показала отца и первого мужа Пугачевой — фото

17 апреля 2026, 14:00

Отцу Орбакайте Миколасу Орбакасу исполнился 81 год

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Отцу певицы Кристины Орбакайте Миколасу Орбакасу исполнился 81 год. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях, опубликовав сторис (на момент публикации отсутствует — прим. ред.).





Миколас Орбакас родился 2 мая 1945 года в Вильнюсе. Музыкальную карьеру начал в конце 1960-х годов, став солистом литовского вокально-инструментального ансамбля «Немунас». Коллектив пользовался популярностью в Литовской ССР, а его участники одними из первых в советской эстраде стали использовать электронные инструменты.





«С днем рождения, папуля!» - написала Кристина, добавив сердечко.