Алла Пугачева «разрешила» весну
Пугачева по традиции поздравила поклонников с наступлением весны
Певица Алла Пугачева поздравила поклонников с наступлением весны и пожелала им добра, света и любви. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.
С этим посланием артистка ежегодно обращается к подписчикам, поддерживая заведенный ею обычай. Свою многолетнюю акцию она называет «разрешением весны» или Праздником желтых тюльпанов.
«Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. <…> Мы поможем ей традиционными, искренними словами: „Весну разрешаем!“» — сказала Пугачева.Ранее стало известно, что имя Примадонны обнаружили в новых файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Упоминание содержится в письме «Миссия выполнена для некоторых» от середины января 2014 года.