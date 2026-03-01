Алла Пугачева «разрешила» весну

01 марта 2026, 16:12

Пугачева по традиции поздравила поклонников с наступлением весны

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм*/alla_orfey)

Певица Алла Пугачева поздравила поклонников с наступлением весны и пожелала им добра, света и любви. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.





С этим посланием артистка ежегодно обращается к подписчикам, поддерживая заведенный ею обычай. Свою многолетнюю акцию она называет «разрешением весны» или Праздником желтых тюльпанов.

«Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. <…> Мы поможем ей традиционными, искренними словами: „Весну разрешаем!“» — сказала Пугачева.