«Пугачева — легенда»: продюсер Дворцов объяснил, почему никто не сможет перепеть хиты Примадонны

13 апреля 2026, 20:01

Продюсер Дворцов заявил, что никто не сможет перепеть хиты Пугачевой

Ни один артист не сможет перепеть песни Аллы Пугачевой «настолько шедеврально, как она сама». Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.





Недавно певица Виктории Цыганова предложила передать ей права на исполнение хитов звездной коллеги, чтобы свободно петь их на своих концертах. Однако, по мнению продюсера, не все артисты способны справиться с той задачей.

«Вика Цыганова очень талантливая, очень одаренная певица. Но, к сожалению, нет ни одного артиста, который бы смог исполнить настолько шедеврально хиты Аллы Борисовны Пугачевой, как она сама. Я считаю, что Пугачева — это легенда», — сказал Дворцов.