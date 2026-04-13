«Пугачева — легенда»: продюсер Дворцов объяснил, почему никто не сможет перепеть хиты Примадонны
Продюсер Дворцов заявил, что никто не сможет перепеть хиты Пугачевой
Ни один артист не сможет перепеть песни Аллы Пугачевой «настолько шедеврально, как она сама». Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Недавно певица Виктории Цыганова предложила передать ей права на исполнение хитов звездной коллеги, чтобы свободно петь их на своих концертах. Однако, по мнению продюсера, не все артисты способны справиться с той задачей.
«Вика Цыганова очень талантливая, очень одаренная певица. Но, к сожалению, нет ни одного артиста, который бы смог исполнить настолько шедеврально хиты Аллы Борисовны Пугачевой, как она сама. Я считаю, что Пугачева — это легенда», — сказал Дворцов.Он также отметил, что, если же Цыганова все же решит воплотить задуманное, ей стоит сделать акцент на молодежи. По его словам, лучше перепеть эти песни, отталкиваясь от интересов зумеров, чтобы они обрели популярность среди нынешнего поколения.
Собеседник издания отметил, что Примадонна, находясь за границей, продолжает оставаться частью страны и влиять на отечественную музыкальную индустрию.