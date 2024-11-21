Организатора «голой вечеринки» Игоря Мишина проверяют на связи с террористами

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Михаил Каллиников)
В ходе обыска силовики нашли в доме Мишина в коттеджном посёлке «Раздоры» свёрток с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу. Когда станут известны её результаты, у правоохранителей могут возникнуть к продюсеру вопросы.
Кроме того, его проверяют на предмет контактов с галеристом Маратом Гельманом*. В отношении последнего расследуется уголовное дело о терроризме. В рамках расследования обыски прошли также в музее современного искусства PERMM, в доме его директора Наили Аллахвердиевой, а также у ряда партнёров и спонсоров музея.
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