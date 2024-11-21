В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сегодня, 21 ноября, представители силовых структур нагрянули в дом продюсера в коттеджном посёлке «Раздоры», сообщает телеграм-канал Baza. Найденный в ходе обыска пакет с неизвестным веществом отправлен на экспертизу. После того, как станут известны её результаты, велик вероятность того, что у правоохранителей возникнут вопросы к Мишину.
Напомним, Игорь Мишин принимал участие в знаменитой «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая имела такой широкий отрицательный резонанс в конце 2023 года. Ходили даже слухи, что продюсер являлся одним из организаторов скандального мероприятия.
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