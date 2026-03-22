«Ощущая свою нужность»: Певец Александр Буйнов назвал самое главное для артиста

Александр Буйнов заявил, что народная любовь является главным для артиста

Народный артист России Александр Буйнов высказал мнение, что главное для артиста — это народная любовь.





С такой речью он выступил в беседе с корреспондентом Пятого канала на юбилейном концерте «Про100 Зацепин». Мероприятие посвятили 100-летию композитора Александра Зацепина.

«А самое главное — это народная любовь. Если любого артиста будет преследовать народная любовь, <…> будет одарен народной любовью, он будет жить счастливо и долго, ощущая свою нужность. Если человек понимает, что он нужен людям, народу, зрителям в конце концов», — заявил Буйнов.