Достижения.рф

«Всё плохое надо забывать»: 100-летний Александр Зацепин раскрыл секрет счастья

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Композитор Александр Зацепин 10 марта отметил 100-летний юбилей. В честь этой даты в Большом зале Кремлёвского дворца проходит творческий вечер «Про100 Зацепин».



Организатором мероприятия выступил Президентский фонд культурных инициатив. Перед началом концерта композитор пообщался с журналистами. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, Зацепин признался, что считает свою жизнь счастливой.

«Я прожил, я считаю, счастливо. Счастье — это меньше печали, меньше огорчений. Всё плохое надо забывать, так, чтобы не вспоминать. Вот счастье оно и получается», — заявил Александр Сергеевич.
Зацепин незадолго до 100-летнего юбилея раскрыл секрет своего долголетия. О личных качествах артиста рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0