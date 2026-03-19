«Всё плохое надо забывать»: 100-летний Александр Зацепин раскрыл секрет счастья
Композитор Александр Зацепин 10 марта отметил 100-летний юбилей. В честь этой даты в Большом зале Кремлёвского дворца проходит творческий вечер «Про100 Зацепин».
Организатором мероприятия выступил Президентский фонд культурных инициатив. Перед началом концерта композитор пообщался с журналистами. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, Зацепин признался, что считает свою жизнь счастливой.
«Я прожил, я считаю, счастливо. Счастье — это меньше печали, меньше огорчений. Всё плохое надо забывать, так, чтобы не вспоминать. Вот счастье оно и получается», — заявил Александр Сергеевич.Зацепин незадолго до 100-летнего юбилея раскрыл секрет своего долголетия. О личных качествах артиста рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.