«Остались дети»: Елена Борщёва высказалась о гибели звезды КВН Елены Рыбалко
2 мая стало известно, что 53-летнюю Елену Рыбалко сбила машина в Адлере. Спасти её не удалось. В траурном посте Борщёва назвала погибшую одной из самых ярких девушек в КВН.
«Осталось трое детей... Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — скорбит по коллеге артистка.Рыбалко выступала в составе команды «Утомлённые солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах и была одной из самых заметных участниц команды. В частности, она играла вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м.
Ранее Михаил Галустян выразил соболезнования семье погибшей звезды КВН Елены Рыбалко.