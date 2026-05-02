«Остались дети»: Елена Борщёва высказалась о гибели звезды КВН Елены Рыбалко

02 мая 2026, 19:19

Юмористка Елена Борщёва высказалась о гибели звезды КВН Елены Рыбалко

Юмористка Елена Борщёва в личном блоге высказалась о смерти звезды КВН Елены Рыбалко.





2 мая стало известно, что 53-летнюю Елену Рыбалко сбила машина в Адлере. Спасти её не удалось. В траурном посте Борщёва назвала погибшую одной из самых ярких девушек в КВН.

«Осталось трое детей... Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — скорбит по коллеге артистка.