«Осталось мало»: когда Бурковский станет гражданином США
Бурковский признался, что может получить американский паспорт в течение года
Российский актер Андрей Бурковский, эмигрировавший в США, рассказал о своих планах на получение американского паспорта. Об этом стало известно накануне.
По словам артиста, он намерен оформить гражданство Соединенных Штатов. Информацию приводит «Газета.ру». Точные сроки получения документа Бурковский не назвал, однако дал понять, что это может произойти в ближайшее время.
«Осталось мало, около года», — цитирует актера СМИ.Помимо планов на гражданство, Бурковский раскрыл подробности продажи своей московской квартиры. По его словам, это решение принималось после инцидента, который он назвал «маски-шоу», произошедшего в 5:30 утра.
В конце 2022 года актер вместе с семьей переехал в США. Вместе с супругой Ольгой он воспитывает двоих детей: 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. Бурковский отметил, что его дети легко адаптировались к жизни в новой стране и уже успели завести друзей.