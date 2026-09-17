«Осталось мало»: когда Бурковский станет гражданином США

17 сентября 2026, 17:28

Бурковский признался, что может получить американский паспорт в течение года

Андрей Бурковский (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Российский актер Андрей Бурковский, эмигрировавший в США, рассказал о своих планах на получение американского паспорта. Об этом стало известно накануне.





По словам артиста, он намерен оформить гражданство Соединенных Штатов. Информацию приводит «Газета.ру». Точные сроки получения документа Бурковский не назвал, однако дал понять, что это может произойти в ближайшее время.





«Осталось мало, около года», — цитирует актера СМИ.