14 июля 2026, 15:31

Евгения Крегжде (Фото: Instagram*@evgenia_kregzhde)

Актрисе, известной зрителям по комедийному амплуа в скетч-шоу «Даешь молодежь!» и драматическим ролям в картинах «Географ глобус пропил» и «Заповедник», Евгении Крегжде 15 июля исполняется 44 года. Заслуженная артистка России прошла долгий путь от рижской школьницы до ведущей актрисы Театра имени Вахтангова. Ее карьера — история триумфов и преодолений, а личная жизнь до сих пор остается одной из самых закрытых и интригующих тем в мире отечественного шоу-бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгении Крегжде Тайны личной жизни Громкие скандалы и откровения о депрессии Новые проекты Крегжде



Биография Евгении Крегжде

Евгения Крегжде (Фото: Instagram*@evgenia_kregzhde)

Тайны личной жизни

Громкие скандалы и откровения о депрессии

Евгения Крегжде (Фото: Instagram*@evgenia_kregzhde)

«До нее отказала трем театральным режиссерам, ссылаясь на дикую депрессию, в которой действительно пребывала от событий, покачнувших, уверена, нас всех и повлекших отъезд моих близких соратников по жизни и творчеству».

«Неделя в Израиле, не моя страна, не моя ментальность... Встреча, которую ждала полтора года», — делилась актриса.

Новые проекты Крегжде