Откровения о депрессии, слухи о романе с Бичевиным и тоска по уехавшим коллегам: как пережила кризис звезда «Даешь молодежь!» Евгения Крегжде?
Актрисе, известной зрителям по комедийному амплуа в скетч-шоу «Даешь молодежь!» и драматическим ролям в картинах «Географ глобус пропил» и «Заповедник», Евгении Крегжде 15 июля исполняется 44 года. Заслуженная артистка России прошла долгий путь от рижской школьницы до ведущей актрисы Театра имени Вахтангова. Ее карьера — история триумфов и преодолений, а личная жизнь до сих пор остается одной из самых закрытых и интригующих тем в мире отечественного шоу-бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Евгении КрегждеБудущая актриса родилась 15 июля 1982 года в Риге в семье, далекой от искусства. Ее мать была физиком и директором школы, а отец — математиком. Творческие стремления дочери в семье, где все занимались точными науками, встречали сопротивление. Актриса впоследствии с юмором называла себя «аппендиксом» этой научной семьи.
Однако после первого выхода на сцену в школьном спектакле по стихам Марины Цветаевой она осознала, что театр — это ее способ говорить с миром. Родители сдались после того, как мать, увидев игру дочери в любительской студии, расплакалась и отпустила ее покорять Москву с условием: «Одна попытка, если не поступишь — вернешься». Крегжде с первой попытки покорила «Щуку» и в 2005 году была принята в труппу Театра Вахтангова самим Михаилом Ульяновым.
В театре ее карьера развивалась стремительно, она блистала в спектаклях «Евгений Онегин» (Татьяна Ларина), «Дядя Ваня» (Соня) и «Бесы» (Лиза). Вершиной театрального признания стала премия «Хрустальная Турандот» за роль Катерины в «Грозе». Однако широкому зрителю она полюбилась не только драмой, но и юмором: в конце «нулевых» Крегжде стала звездой скетч-шоу «Даешь молодежь!», где ее гопница Зинаида Комкова по прозвищу Шакира стала культовым персонажем. Позже ее прорывом стала роль воспитательницы Сашеньки в фильме «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 30 проектов.
Тайны личной жизниАмурные дела Евгении Крегжде — это крепкий орешек. Актриса категорически не делится подробностями с прессой, предпочитая сохранять интригу. Известно лишь, что она состоит в браке с мужчиной по имени Павел, который не имеет отношения к шоу-бизнесу, и воспитывает сына Глеба и дочку Аглаю.
Несмотря на счастливый брак, поклонники периодически приписывали ей романы, в частности с партнёром по Театру имени Е. Вахтангова Леонидом Бичевиным, известным телезрителям по драме Алексея Балабанова «Морфий». Но сама артистка эти слухи не подтверждала и не опровергала. Многие связывали ее глубокую депрессию, о которой она рассказывала в 2024 году, именно с личными переживаниями, но сама актриса связывала свое состояние с творческими и политическими событиями, в частности с отъездом из страны близких друзей и наставников.
Громкие скандалы и откровения о депрессииНастоящей сенсацией стало откровение Крегжде о затяжной депрессии, из-за которой она отказывалась от ролей. В своем блоге она написала:
«До нее отказала трем театральным режиссерам, ссылаясь на дикую депрессию, в которой действительно пребывала от событий, покачнувших, уверена, нас всех и повлекших отъезд моих близких соратников по жизни и творчеству».Скандальную огласку получила ее поездка в Израиль в 2023 году, где она встретилась с бывшим худруком Вахтанговского театра Римасом Туминасом, покинувшим Россию.
«Неделя в Израиле, не моя страна, не моя ментальность... Встреча, которую ждала полтора года», — делилась актриса.Особый резонанс вызвало ее признание, что она видела там Аллу Пугачеву «задумчивую, потустороннюю, но планетарно прекрасную», но не решилась подойти. Эти откровения разделили публику и породили множество слухов о ее политической позиции, однако сама Крегжде предпочитает говорить о творчестве, а не о политике.