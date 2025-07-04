«Осталось совсем недолго беспредельничать»: Инстасамка инициировала закон о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге

04 июля 2025, 19:40

Инстасамка предложила запретить эксплуатацию детей в видеоблогинге

Инстасамка (фото: Telegram @instasamkacore)

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) выступила на заседании Общественной палаты России с инициативой создания закона о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Telegram-каналу Mash.





Выдвинуть такое предложение рэп-исполнительницу побудила популярная в соцсетях семья Кукояк, прославившаяся благодаря харизматичной дочери Василисе.





«Наши дорогие Кукояки! Осталось совсем недолго беспредельничать. Я перехожу к действиям», – заявила Инстасамка.

«Мне непонятно, что есть люди, которые, не имея детей и не понимая, что такое родительство, имеют право высказываться в адрес родителей. Вы даже вообще не понимаете, что это такое. Здесь тяжело судить. Судить по картинке, не зная, как внутри происходит, неправильно. Потому что не всё же видно, как есть на самом деле. Потому что мы делаем воспитание, которое считаем правильным для нашего ребёнка, открывая ей возможности, границы», – заявляла блогер.