«Толкают пропаганду»: Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве Родины
Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России
Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в своём Telegram-канале обвинила певиц Дору (Дарью Шиханову) и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) в предательстве России и лицемериии.
Причиной возмущения Инстасамки стали выступления Доры и Мэйби Бэйби на городских мероприятиях, проводимых в России. Зотеева вспомнила альбом Доры, в который вошли каверы на треки таких людей, как рэпер FACE*, который раскритиковал СВО, и группу «Валентин Стрыкало».
Также Инстасамка обвинила Дору в том, что та против триколора нашей страны:
«Что ж ты тогда выступаешь перед этими людьми? А, птичка? Зачем ты едешь выступать на День города, если ты против нашей страны? Вам не кажется, что это лицемерие?», — заявила блогерша.Мэйби Бэйби певица обвиняет в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.
*признан в РФ иностранным агентом
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