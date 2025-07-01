«Толкают пропаганду»: Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве Родины

01 июля 2025, 12:34

Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России

Дарья Зотеева (Фото:Instagram**/@instasamka)

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в своём Telegram-канале обвинила певиц Дору (Дарью Шиханову) и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) в предательстве России и лицемериии.





Причиной возмущения Инстасамки стали выступления Доры и Мэйби Бэйби на городских мероприятиях, проводимых в России. Зотеева вспомнила альбом Доры, в который вошли каверы на треки таких людей, как рэпер FACE*, который раскритиковал СВО, и группу «Валентин Стрыкало».

Также Инстасамка обвинила Дору в том, что та против триколора нашей страны:

«Что ж ты тогда выступаешь перед этими людьми? А, птичка? Зачем ты едешь выступать на День города, если ты против нашей страны? Вам не кажется, что это лицемерие?», — заявила блогерша.