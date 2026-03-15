«Остановись!»: Калашникова дала совет певице Славе после инцидента в Пензе

15 марта 2026, 16:03

Анна Калашникова посоветовала Славе покаяться после скандала на концерте

Анна Калашникова поддержала певицу Славу после недавнего скандала на концерте в Пензе, однако отметила, что артистка действует в неправильном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Калашниковой, тяжёлый год гастролей мог повлиять на физическое и психологическое состояние певицы.





«У неё целый год был тур по городам. Это тяжёлые поездки, перелёты… Поэтому, может, сдают физические силы и нервная система сбоит. Может быть, перебор с антидепрессантами, она сама говорила, что принимает… У всех тяжёлое время сейчас. Но её все любят, она шикарно сейчас выглядит, постройнела, похудела. Хочется просто сказать: "Остановись!" Я бы посоветовала ей покаяться, у нас очень добрый народ, любит прощать», — заявила Калашникова.