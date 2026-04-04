От 1500 рублей до миллиона: стало известно, сколько денег принесёт концерт Лепса в Москве
Григорий Лепс готовится к масштабному сольному концерту в московских «Лужниках», который, по предварительным оценкам, может принести более 121 миллиона рублей выручки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Организаторы предусмотрели широкий диапазон цен, чтобы шоу смогли посетить зрители с разным бюджетом. Билеты на танцпол начинаются от 1500 рублей, тогда как более комфортные форматы обойдутся значительно дороже.
Для любителей премиального отдыха подготовлены VIP-ложи: их стоимость варьируется от 850 до 900 тысяч рублей. Самый дорогой вариант — ложа за 1 миллион 350 тысяч рублей, рассчитанная на компанию до 27 человек.
Интересно, что ранее сам артист отмечал: в повседневной жизни он не стремится к чрезмерной роскоши в одежде. По его словам, он выбирает вещи примерно одной ценовой категории — около 500 тысяч рублей, что, впрочем, для большинства остаётся весьма внушительной суммой.
