«Упс, несостыковочка»: Дочь Аскольда Запашного высмеяла отца за развод и любовницу

04 апреля 2026, 16:33

Старшая дочь Аскольда Запашного не общается с отцом после его развода с матерью

Старшая дочь Аскольда Запашного не простила его за развод с матерью из-за любовницы. Об этом сообщает издание «СтарХит».





15-летняя Ева до сих пор держит обиду на дрессировщика за развод с её матерью Элен. Причина — роман Запашного с воздушной гимнасткой Дианой Таланиной, которая родила ему сына в 2016 году.



Аскольд признался в изменах в прошлом году и объяснил, что чувства к жене угасли за 18 лет брака. Элен назвала его откровения предательством.

«Моя мама бросила медицину ради папы и его гастролей. Она гастролировала в каждом городе, помогала в номерах с хищниками, в одной из шоу-программ даже танцевала в балете. Мама не пропустила ни одни гастроли, даже когда была беременна и когда мы были детьми! Упс, несостыковочка», — заявила Ева.