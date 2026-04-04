«Вау, вот это звезда»: Татьяна Терёшина рассказала о песне от Андрея Губина

04 апреля 2026, 16:07

Татьяна Терёшина вспомнила роман с Андреем Губиным и его подарки

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина рассказала в соцсетях о своих воспоминаниях о романе с Андреем Губиным.





По её словам, она была 22-летней девушкой, которая приехала покорять Москву, когда начала встречаться с музыкантом.



Уже на второе свидание Губин подарил Терёшиной часы стоимостью 15 000 долларов, а затем — песню. Речь шла о «Девушках как звёзды», которая тогда существовала лишь в зачаточном виде.





«Она мне так не понравилась! Такая попсятина примитивная. Я говорю: "Нет, вообще не то. Рифма ещё не лезла, какая-то пошлая". А он и говорит: "Ты чего, Таня? Я вообще-то про тебя это написал! Я когда тебя увидел, сразу подумал: вау, вот это звезда"», — поделилась певица.