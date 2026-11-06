«Вот это генетика!»: Роза Сябитова сравнила фото внука Михаила со своими детскими снимками
Телеведущая и сваха Роза Сябитова сопоставила свои детские фотографии со снимками любимого внука Михаила. Кадры появились в её личном блоге.
Напомним, что у 64-летней звезды «Давай поженимся!» есть внук и внучка. Старшая девочка, Мирослава, родилась в июне 2022 года, а малыш Михаил — в ноябре 2025-го.
Дочь Сябитовой Ксения долго скрывала вторую беременность и сообщила о пополнении лишь за несколько дней до родов. Телеведущая признавалась, что очень хотела стать бабушкой вновь и сильно обрадовалась пополнению в семье.
В своем последнем посте Сябитова призналась, что при просмотре фотографий с Михаилом заметила, насколько сильно он похож на неё в детстве. На некоторых снимках бабушку и внука даже можно было бы спутать.
«Как мы похожи с внуком Мишенькой. Вот это генетика! Учёные утверждают, что бабушки по материнской линии передают внукам Х‑хромосомы (по 25 % от каждого), и поэтому увеличивается вероятность сходства», — написала звезда.Ранее Сябитова рассказала о том, как решила защитить своё имущество и заранее продумала вопросы наследства. Она объяснила, что в её завещании есть особое условие, связанное с возможным появлением в её жизни молодого партнёра. Подробности читайте здесь.