«Вот это генетика!»: Роза Сябитова сравнила фото внука Михаила со своими детскими снимками

06 ноября 2026, 04:40

Роза Сябитова показала редкую фотографию внука и заметила сильное сходство с собой

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова сопоставила свои детские фотографии со снимками любимого внука Михаила. Кадры появились в её личном блоге.





Напомним, что у 64-летней звезды «Давай поженимся!» есть внук и внучка. Старшая девочка, Мирослава, родилась в июне 2022 года, а малыш Михаил — в ноябре 2025-го.

Роза Сябитова с внуком и внучкой (Фото: Instagram* @syabitova_roza) Дочь Сябитовой Ксения долго скрывала вторую беременность и сообщила о пополнении лишь за несколько дней до родов. Телеведущая признавалась, что очень хотела стать бабушкой вновь и сильно обрадовалась пополнению в семье.



В своем последнем посте Сябитова призналась, что при просмотре фотографий с Михаилом заметила, насколько сильно он похож на неё в детстве. На некоторых снимках бабушку и внука даже можно было бы спутать.



«Как мы похожи с внуком Мишенькой. Вот это генетика! Учёные утверждают, что бабушки по материнской линии передают внукам Х‑хромосомы (по 25 % от каждого), и поэтому увеличивается вероятность сходства», — написала звезда.