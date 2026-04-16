Стендап-комик Элдос Алмазов объявил сбор средств на лечение от рака
У 28-летнего стендап-комика Элдоса Алмазова обнаружили серьёзное заболевание — остеосаркому. Это агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся из костной ткани. Об этом сообщает SHOT.
Артисту срочно требуется комплексное лечение: химиотерапия, биопсия и операция на левой ноге. В связи с этим Алмазов обратился к поклонникам за финансовой помощью и открыл сбор средств.
Комик родом из Киргизии и получил широкую известность в 2021 году после выступлений на российском телевидении. Зрители полюбили его за самоиронию и жизнелюбие — многие его шутки строятся вокруг собственной внешности.
С детства Алмазов живёт с диагнозом гипофизарного нанизма — эндокринным заболеванием, связанным с дефицитом гормона роста. Во взрослом возрасте его рост составляет около 130 сантиметров. Сейчас поклонники активно поддерживают артиста, надеясь, что ему удастся справиться с болезнью.
