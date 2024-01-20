Генерал Гурулёв предрёк смену элит в России после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв предупредил о предстоящей смене элит в России. Об этом он сообщил в эфире «Царьграда».
Комментируя нашумевшую «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, генерал предрёк смену элит. Причём, по его словам, это затронет как звёзд, покинувших Россию, но тайно возвращающихся для проведения концертов, так и тех, кто их покрывает.
Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что вечеринки подобного характера происходили и ранее, но на них не обращали внимание. Однако именно сейчас настало время для избавления от этого.
Гурулёв подчеркнул, что проведение как таковой «голой» вечеринки не является нарушением российского законодательства. Однако санкции последовали, поскольку такого рода мероприятия нарушают все нормы морали и границы дозволенного.
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Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что вечеринки подобного характера происходили и ранее, но на них не обращали внимание. Однако именно сейчас настало время для избавления от этого.
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Анастасия Чинкова