Мама Бузовой объяснила, почему певицы не было на вечеринке Ивлеевой

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Телеведущей и певицы Ольга Бузова не было на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой из-за воспитания.
Об этом «КП» рассказала мать Ольги Ирина Александровна.
Она объяснила, что Ольга Бузова воспитывалась в строгости. Помогли ли её методы воспитания певице, когда она решала пропустить скандальное мероприятие, женщина не знает. Но Ирина Александровна тем не менее считает, что её воспитание «вложило какие-то принципы» в дочь.
Ранее сообщалось, что певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.
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Она объяснила, что Ольга Бузова воспитывалась в строгости. Помогли ли её методы воспитания певице, когда она решала пропустить скандальное мероприятие, женщина не знает. Но Ирина Александровна тем не менее считает, что её воспитание «вложило какие-то принципы» в дочь.
По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.
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Мария Фирсова