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Мама Бузовой объяснила, почему певицы не было на вечеринке Ивлеевой

Мама Бузовой: Воспитание не позволило Ольге пойти на вечеринку Ивлеевой
20 января 2024, 16:42
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Телеведущей и певицы Ольга Бузова не было на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой из-за воспитания.
Об этом «КП» рассказала мать Ольги Ирина Александровна.

Она объяснила, что Ольга Бузова воспитывалась в строгости. Помогли ли её методы воспитания певице, когда она решала пропустить скандальное мероприятие, женщина не знает. Но Ирина Александровна тем не менее считает, что её воспитание «вложило какие-то принципы» в дочь.


Ранее сообщалось, что певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.

Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.

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#шоу-бизнес
#певица
#родители
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В Новосибирске отменили концерт Лолиты в честь её 60-летия
20 января 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».
Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Зрителям, которые уже приобрели билеты, пообещали вернуть потраченные деньги.

Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.

Ранее сообщалось, что после участия в нашумевшей «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, Лолиту вместе с Филиппом Киркоровым вырезали из новогодних концертов, транслировавшихся по ТВ.

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#концерт
#запрет
#сибирь
#россия
#певица
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Бьянка рассказала, как похудела на 32 кг
Бьянка с помощью специалистов сбросила 32 кг
20 января 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бьянка с помощью специалистов сбросила вес.
Певица Бьянка рассказала «СтарХиту», как ей удалось скинуть лишние килограммы. Артистка обратилась за помощью к эндокринологу, который определил проблемы с гормонами и назначил лечение.
«Мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — рассказала Бьянка.
Бьянка придерживается правильного питания, но не сильно ограничивает себя.

«На Новый год и в Рождество я собиралась с друзьями, выпивала винцо, шампанское и ела оливье. Позволила себе в два любимых праздника побыть обычным человеком. Я ела всё подряд и от души», — рассказала певица.
38-летняя певица сейчас отдыхает в Таиланде в кругу друзей.

«Сегодня будем купаться с дельфинами, потом пойдем в храм Большого Будды. Мы постоянно едим креветок, крабов, лобстеров, что являются чистым белком. Смотрим на природу и встречаем закаты», — делится подробностями отдыха Бьянка.
В 2024 году певица планирует сделать себе операцию и продолжить развивать свой лейбл.

«Собираюсь написать треки для артистов, буду продвигать их. Ещё планируются дуэты, сольные песни, клипы, сниппеты, участия в крупных передачах, которые будет очень интересно смотреть»,-рассказала о планах на будущее певица.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки», которое выйдет на телеканале «Пятница». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала.

В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть. Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.

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#певица
#шоу-бизнес
#диета
#здоровье
#врачи
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NYT: Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве оператора
19 января 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудскому актёру Алеку Болдуину повторно предъяваили обвинение в непреднамеренномубийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения.
«Болдуин утверждает, что он не несет ответственности за смерть оператора Галины Хатчинс, так как не нажимал на спусковой крючок пистолета, однако у экспертизы есть обратные доказательства», — пишет газета.

. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли.

Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.

В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала арсенальщик фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.

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#убийство
#обвинение
#актеры
#кино
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Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки
Глава ФПБК Бородин попросил лишить Хаматову звания народной артистки РФ
19 января 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить актрису Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он обратился к Минкульту России с требованием проверить Хаматову и её русофобскую деятельность.

Уточняется, что в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Хаматова подписала обращение к президенту России Владимиру Путину. Также в марте того же года она покинула страну и в настоящее время проживает в Латвии.

Также Бородин напомнил, что апреле 2022 года в ходе интервью латышскому телевидению Хаматова открыто заявила о том, что готова отказаться от звания народной артистки России, поскольку считает его «полной бредятиной».

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#актриса
#россия
#интервью
#сво
#политика
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Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»
Участница голой вечеринки Анна Asti отменила все концерты и покинула Россию
19 января 2024, 18:14

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.

Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Среди гостей оказались популярные фигуры, такие как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и принимавшие в нем участие знаменитой подверглись критике. Сама Ивлеева и ряд других артистов извинились за участие в вечеринке.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певица
#цена
#мероприятия
#концерт
#россия
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В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
Концерт Орбакайте после обращений общественников отменили в Бурятии
19 января 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, запланированный на 13 марта в Улан-Удэ, отменили. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.
Ранее сообщалось, что бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» обратились с требованием запретить концерт певицы в Бурятии. Общественники объяснили это тем, что Орбакайте якобы является иноагентом, которому нет места в публичном пространстве.

В ведомстве подчеркнули, что Кристина Орбакайте не является иностранным агентом, поэтому её деятельность на территории России не запрещена. Однако всё же было принято решение об отмене концертов из-за пожеланий граждан и общественных организаций республики.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#концерт
#россия
#запрет
#певица
#бурятия
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Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной
19 января 2024, 03:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Во Владивостоке власти порекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля. Об этом пишет РИА Новости.
В Телеграм-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь оставил комментарий с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной. В свою очередь, МЦУ Владивостока ответил, что официально певица не является иностранным агентом.

«Деятельность её группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана. Согласование концертов и их отмена в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта», — говорится в ответе Муниципального центра управления.

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#концерт
#певица
#рекомендации
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Носов выразил надежду на второй шанс Курбанову после скандала с наркотиками
18 января 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов выразил надежду на то, что ПБК ЦСКА даст шанс спортсмену Никите Курбанову продолжить играть за команду после дисквалификации из-за скандала с наркотиками.
Он отметил, что ситуация с допинг-пробой Курбанова сложная и серьёзная, однако, по мнению Носова, это просто ошибка.

«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Любой человек имеет право на ошибку. Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — отметил в беседе с RT Носов.

Ранее В допинг-пробе 37-летнего игрока была найдена субстанция S6a (кокаин).

А экс-представитель актёра Анатолия Руденко Василина, при котором до этого обнаружили наркотики, рассказала, что инцидент никак не связан с криминалом. Она выразила уверенность в том, что вся ситуация спланирована артистом для того, чтобы не потерять популярность.

«Ему не свойственны такие действия или связь с наркотиками. Он просто пытается напомнить о себе, чтобы быть на слуху, и не более того», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Василина.

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#наркотики
#жизнь
#допинг
#инцидент
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Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста
17 января 2024, 22:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Музыкант из США СJ Hedgepeth, которого пользователи социальных сетей называют двойником Филиппа Киркорова, заявил, что хочет сделать кавер на песни певца. Об этом музыкант сообщил в TikTok.
СJ Hedgepeth поделился, что на данный момент сомневается, какую песню стоит перепеть. Блогер пояснил, что ему тяжело найти композицию, которая бы звучала хорошо в его исполнении.

Сообщается, что музыканту 25 лет. Он исполняет музыку в жанре фолк. Также СJ Hedgepeth делает каверы на популярные композиции.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач.

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