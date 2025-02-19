«Отдалённые метастазы»: Онколог предположил, сколько может жить Лисовец с онкозаболеванием

Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)
В СМИ появилась информация о том, что у 52-летнего стилиста Влада Лисовца обнаружили рак, а его состояние оценивается как тяжелое — четвертая стадия.
«Болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой. Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами», — ответил на слухи Лисовец в своем телеграмм-канале.
Врач-онколог, гематолог Александр Серяков в беседе с «Радио 1» прокомментировал эту новость, отметив, что есть внешние и внутренние причины рака.
«Внешние причины рака — это экология, питание, табакокурение, алкоголь. Внутренние — это хронические заболевания, которые являются, так скажем, предраковыми. Даже обычный хронический гастрит может быть предраковым заболеванием. Есть также наследственный фактор — это 10%», — пояснил эксперт.
По его словам, частые болезни в детстве не всегда являются сигналом к развитию онкологических заболеваний.
«Ребенок находится в контакте с окружающим миром, с людьми, с родителями, с бабушками, с дедушками, такими же школьниками и получает инфекцию, вырабатывая собственный наработанный иммунитет», — объяснил врач.
Говоря про четвертую стадию рака у Влада Лисовца, он подчеркнул, что состояние будет зависеть от варианта рака и лечения.
«Четвертая стадия — это отдаленные метастазы. Но если он ответил на лечение, то может жить еще долгие годы с этой стадией. Здесь на сегодняшний день ничего удивительного нет», — поделился онколог.
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Анастасия Панченко