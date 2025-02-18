«Болею всю жизнь»: какую правду рассказал Влад Лисовец, как на болезнь отреагировала мать и почему он держит в тайне личную жизнь

В СМИ появилась информация о том, что у 52-летнего стилиста Влада Лисовца обнаружили рак, а его состояние оценивается как тяжелое. Однако сам Лисовец частично опроверг эти сообщения. Подробнее о его ​болезни, а также о личной жизни и биографии расскажет «Радио ​1».