«Болею всю жизнь»: какую правду рассказал Влад Лисовец, как на болезнь отреагировала мать и почему он держит в тайне личную жизнь

Влад Лисовец (фото: РИА Новости / Илья Питалев)
В СМИ появилась информация о том, что у 52-летнего стилиста Влада Лисовца обнаружили рак, а его состояние оценивается как тяжелое. Однако сам Лисовец частично опроверг эти сообщения. Подробнее о его болезни, а также о личной жизни и биографии расскажет «Радио 1».
Влад Лисовец про болезнь
По данным Telegram-канала Mash, диагноз был поставлен осенью 2024 года, и за это время стилист мог пройти курс химиотерапии. Журналисты утверждают, что лечение не дало желаемого результата, и в будущем может собраться онкологический консилиум для выбора дальнейшей тактики.
Поклонники заметили, что в последнее время Лисовец сильно похудел, что вызвало дополнительные волнения. После длительного молчания 17 февраля он прокомментировал ситуацию, заверив, что продолжает вести активную жизнь и не намерен поддаваться панике.
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Стилист отметил, что проблема действительно есть, однако все не так плохо, как многие думают.
«За пиар отдельное спасибо. А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой. Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами. И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят. Лучше постоянно, регулярно проверяйте свое здоровье. Не бойтесь», — написал Лисовец в своем телеграмм-канале.
Лисовец поделился новым снимком, где позирует в жёлтом костюме с бокалом в руке, а рядом на фото можно заметить игрушечного красного рака.
Влад Лисовец (фото: Instagram* / @vladislavlisovets)
Стилист призвал прислушиваться к своему организму, так как он всегда подаёт сигналы о возможных проблемах. Он подчеркнул важность своевременных обследований. Владислав посоветовал обращаться к разным специалистам, тщательно перепроверять диагнозы и искать проблему на ранних стадиях.
Кроме того, он отметил высокий уровень медицины в России, подчеркнув, что в стране есть новейшие разработки для лечения различных болезней, а необходимые препараты доступны.
Актёр фильма «С Восьмым марта, мужчины!» рассказал, что его мама Татьяна Ивановна была сильно расстроена многочисленными сообщениями о его проблемах со здоровьем.
«После такого сложного дня, особенно тяжелым он оказался для моей 80-летней мамы, а мамы и дети не должны плакать, если только от радости, читаю, и на душе очень трогательно. Спасибо всем большое. Вот это и есть настоящее лечение словом», — написал Влад.
Влад Лисовец с мамой (фото: Instagram* / @vladislavlisovets)
Биография и начало карьеры
Владислав Лисовец родился 9 августа 1972 года в Баку. После развода родителей его воспитывала мать, которая одна растила двоих детей.
«В некоторых семьях было принято, что на ком-то из детей отыгрываются. Маме тяжело было психологически быть одной, и она «прикладывала» меня. Иногда бабушка, когда видела меня после полученной двойки, говорила маме: "Ты очень жестокая". Я понимаю, что у неё не было выбора, ей нужно было выплеснуть из себя всё недовольство жизнью», — поделился стилист.
Однако им помогала его тетя. Именно она привила будущему стилисту вкус к одежде.
«Тетя меня наряжала. Я лучше всех одевался всегда. Я приходил в школу, и все говорили: "Какая у тебя куртка!" Понимаете, если бы были только эти куртки с моим эго, львиным характером… О-о, я мог бы топтать людей! А так во мне сидит бэкграунд. Я помню, как плакала мама, потому что не знала, что делать», — рассказал он в YouTube-шоу «вМесте».
С детства Влад тянулся к творчеству — занимался музыкой, ходил в балетную школу. Однако из-за нестандартного внешнего вида часто сталкивался с нападками сверстников. Брат, увлекавшийся каратэ, иногда использовал его для тренировок.
Влад Лисовец (фото: Instagram* / @vladislavlisovets)
«Если бы я не сопротивлялся, то вряд ли бы сидел перед тобой сейчас. Меня жестко угнетали, били ногами. Нос был порван — каблуком зацепили. А просто за то, что одет был не так, как все. Но я сумел противостоять», — поделился стилист в интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Интерес к парикмахерскому делу появился у него в старших классах, когда он зашел в салон красоты. После школы получил профильное образование.
Некоторое время работал в салоне в Баку, но в 1994 году переехал в Москву. Там он параллельно учился на психолога в МГУ и строил карьеру стилиста.
Успех пришёл после участия в модных показах и сотрудничества с эстрадными звёздами — среди его клиентов были Жанна Фриске, Авраам Руссо, Анита Цой. Со временем Лисовец открыл собственный салон «Парикмахерская контора», который позже перерос в сеть.
Личная жизнь Влада Лисовца
Владислав Лисовец всегда отличался свободолюбием и скрытностью, поэтому подробности его личной жизни остаются загадкой. Известно, что он однажды состоял в браке, но союз оказался недолгим.
«У меня был такой опыт в 1997 году, если не ошибаюсь. Но я понял, что это не мое, и мы благополучно, по-дружески разошлись. Это было обоюдное решение — без скандалов и драк. И с этого дня я что-то пробую, но с первого раза понимаю — мое это или нет. Я человек чувствительный в этом плане. Сейчас я живу, как хочу, и больше не прибегаю к этому, потому что не люблю никаких обязательств, не чувствую», — рассказал Лисовец.
Влад Лисовец (фото: Instagram* / @vladislavlisovets)
Долгое время считалось, что у стилиста нет детей, однако в 2021 году он рассказал о мимолётном романе, в результате которого его избранница родила двойню. Весной 2024 года Лисовец откровенно признался, что его дочерям уже 26 лет. При этом мать детей никогда не предъявляла к нему никаких требований.
«Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня, потом, мол, нет извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да… Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — отметил он.
Стилист не стремится обсуждать личную жизнь на публике и отвергает все предложения об интервью, телешоу и ДНК-экспертизах.
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Дайана Хусинова