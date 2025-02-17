«Проблема есть, скрывать не буду»: Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке последней стадии

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)
Сегодня СМИ объявили, что Влад Лисовец неизлечимо болен, – ему диагностировали рак последней стадии. Стилист долго хранил молчание, но теперь решил дать комментарий.
Лисовец поблагодарил неравнодушных поклонников за беспокойство и отметил, что с ним всё в порядке. В 2020 году он уже пережил шумный пиар с ковидом, поэтому теперь готов к любым новостям от СМИ.
Лисовец отметил. что с гордостью и принятием проживает свою лучшую жизнь со всеми её сюрпризами. Он призвал поклонников оберегать себя от негативной информации и поменьше верить всему, что пишут в интернете, а также почаще проверять своё здоровье.
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«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки – всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», – подчеркнул стилист.Также он поблагодарил журналистов за пиар и добавил, что много болеет с самого детства, в детской поликлинике у него была самая большая медицинская карточка.
Лисовец отметил. что с гордостью и принятием проживает свою лучшую жизнь со всеми её сюрпризами. Он призвал поклонников оберегать себя от негативной информации и поменьше верить всему, что пишут в интернете, а также почаще проверять своё здоровье.
«В заключение скажу: спасибо всем за любопытство, беспокойство, позитив, переживания. Приятно, что я не один. И главное, не болейте! Не болейте душой. Помните, что каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким», – заключил Лисовец.Читайте также:
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Анастасия Чинкова