Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Отец Орбакайте высказался о запрете певице посещать Латвию

Отец Орбакайте высказался о запрете певице посещать Латвию

Отец Кристины Орбакайте отреагировал на запрет певице въезжать в Латвию
Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Отец Кристины Орбакайте отреагировал на решение властей Латвии запретить артистке посещать страну. Свою позицию в прибалтийской стране объяснили тем, что Орбакайте «не соответствует интересам национальной безопасности».
Миколас Орбакас не стал комментировать данное сообщение. Он заявил, что не в курсе решения Латвии.


«Слушайте, во-первых, я не в курсе. Во-вторых, я по телефону никаких комментариев не даю. Спасибо, до свидания», — сказал Орбакас в интервью NEWS.ru.

Нежелательным лицом для Латвии Орбакайте стала после своих концертов в Крыму. Не исключается, что певица не сможет провести запланированный концерт в литовском Вильнюсе.

Читайте также:

«Тысячу раз обрывал провода»: Валерия Меладзе назвали ответственным за «блэкаут» в Европе

Покинувшая Россию София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей

Михаил Ефремов сдержал обещание не садиться за руль – актёра заметили в автобусе
#концерт
#певица
#отец
#актриса
Лепс потратил более полумиллиона рублей на пластику после знакомства с молодой избранницей
Лепс потратил более полумиллиона на пластику после знакомства с Кибой
30 апреля 2025, 13:14

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс обратился за помощью к врачам, чтобы выглядеть моложе рядом с 19-летней избранницей Авророй Кибой.
В беседе с KP.ru певец признался, что прибегал к пересадке волос. Также он сделал ещё одну операцию, о которой рассказывать отказался.

«Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так – ничего уже не исправить. А подколоть? (Возможно, речь об «уколах красоты» – прим. ред.) Ну морфия, если только», – с иронией отметил Лепс.
Предполагается, что артист также сделал коррекцию век и подтяжку овала лица. В общей сложности, с учётом пересадки волос, которая обошлась Лепсу в порядка 170 тысяч рублей, певец потратил на преображение не менее полумиллиона рублей.

Читайте также:

«Он весь в кредитах»: стало известно, почему Лепс откладывает свадьбу с молодой возлюбленной

«Это будет закрытое мероприятие»: Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу с 19-летней Авророй

«Это очень плохая политика»: Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия
#певец
#артист
#волосы
#операция
#красота
#возраст
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ты подарил мне больше, чем забрал»: Волочкова посвятила неожиданный пост отцу своей дочери
Волочкова обралась к отцу своей дочери с благодарностью
30 апреля 2025, 13:01

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать подписчикам о том, как прошла свадьба её дочери Ариадны. Сегодня балерина в личном блоге обратилась к бывшему супругу Игорю Вдовину.
Звезда поблагодарила Вдовина за их дочь и назвала бизнесмена лучшим отцом.

«Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент её рождения. Почти 20 лет прошло с того момента... Помню добро и всё самое хорошее, что нас объединяло. Ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал», – написала Волочкова.
Артистка пожелала Вдовину счастья и поблагодарила Бога за их знакомство в Сочи.

Читайте также:

«Не знаю такого»: Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе в замке Пугачевой

Конфликт из-за квартиры Керимова и скандал с женихом: как прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой и почему не было гостей

Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге

*запрещён в РФ
#свадьба
#скандал
#соцсети
#семья
#анастасия волочкова
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Важно побыть наедине с собой»: супруга Галустяна поделилась переживаниями накануне развода
Жена Галустяна накануне развода заявила, что хочет побыть наедине с собой
30 апреля 2025, 12:50

Виктория Галустян и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Супруга Михаила Галустяна накануне развода заявила, что хочет побыть наедине с собой. Виктория поделилась переживаниями в личном блоге.
В конце апреля звезда сериала «Наша Russia» рассказал о расставании с возлюбленной после 18 лет брака. Со слов Галустяна, они расстались с Викторией без обид, претензий и с благодарностью за былое. Пока жена юмориста не комментировала развод, но перед заявлением Михаила в ее социальной сети появилась публикация с переживаниями. Виктория отметила, что ей необходимо уединение.

«В мире, где так много информации и событий, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — обратила внимание Виктория.

Также поклонники заметили, что из ее блога пропали некоторые совместные фото с юмористом.

Ранее сообщалось, что ФНС закрыла бизнес Михаила Галустяна по изданию астрологических газет.

Читайте также:

«В прямом смысле задыхалась»: Эвелина Бледанс рассказала об ужасающем случае на шоу «Маска»

Екатерина Климова поделилась редкими кадрами с 9-летней дочерью Беллой

Элитная недвижимость для сторис: появились новые подробности дела коуча Киркорова

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#развод
#соцсети
#супруги
#отношения
#брак
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат коуча Киркорова называл преждевременным её розыск из-за неуплаты налогов
30 апреля 2025, 12:47

Инна Тлиашинова (фото: Instagram* @inna_tliashinova)

Адвокат Инны Тлиашиновой заявил, что обвинение коуча Филиппа Киркорова в розыск является преждевременной мерой. Об этом юрист Андрей Алешкин сообщил в беседе с 360.ru.
«Розыск – это преждевременно, мера пресечения не избиралась. Меня как её адвоката на заседание никто не приглашал и не уведомлял. У следствия есть мой телефон», – отметил представитель блогера.
Напомним, что СМИ пишут о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела в отношении коуча о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Долг Тлиашиновой на данный момент составляет 460 863 348 рублей. Сумма растёт каждый день на 200 тысяч рублей.

Также сообщается, что блогера объявили в розыск.

Читайте также:

Элитная недвижимость для сторис: появились новые подробности дела коуча Киркорова

Против коуча Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело за неуплату налогов на полмиллиарда рублей

Коуч Киркорова срочно пытается продать огромный дом за полмиллиарда рублей

*запрещён в РФ
#дом
#уголовное розыск
#недвижимость
#сми
#заседание
#суд
#долги
#налоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В прямом смысле задыхалась»: Эвелина Бледанс рассказала об ужасающем случае на шоу «Маска»
Эвелина Бледанс призналась, что у нее случилась паническая атака на шоу «Маска»
30 апреля 2025, 12:29

Эвелина Бледанс (Фото: Инстаграм*@bledans)

56-летняя актриса Эвелина Бледанс ушла из шоу «Маска» в шаге от финала. Звезда появлялась на сцене в костюме Страуса. Однако выступления дались телеведущей тяжело: на съемках она впервые в своей жизни пережила паническую атаку.
Артистку переодевали в костюм четыре девушки — один человек бы не справился с такой задачей из-за тяжести каждого атрибута образа. В нем Бледанс было некомфортно и душно. Помимо прочего, Эвелина почти ничего не видела сквозь сетку с перьями.

На одной из репетиций телеведущая почувствовала себя плохо. Когда прозвучала команда «маску, маску», у нее началась паническая атака.

«Меня начало трясти, я в прямом смысле задыхалась — мой нос и горло были набиты страусиными перьями, я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта. Вот она и паническая атака», — призналась Бледанс в соцсетях.

Эвелина подчеркнула, что такое с ней случилось впервые.

Несмотря на плохое самочувствие, телеведущая все же вышла на сцену и не стала делать перерыв, чтобы успокоиться.

Читайте также:

Екатерина Климова поделилась редкими кадрами с 9-летней дочерью Беллой

Элитная недвижимость для сторис: появились новые подробности дела коуча Киркорова

«Тысячу раз обрывал провода»: Валерия Меладзе назвали ответственным за «блэкаут» в Европе

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#шоу
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате