Отец Орбакайте высказался о запрете певице посещать Латвию

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)
Отец Кристины Орбакайте отреагировал на решение властей Латвии запретить артистке посещать страну. Свою позицию в прибалтийской стране объяснили тем, что Орбакайте «не соответствует интересам национальной безопасности».
Миколас Орбакас не стал комментировать данное сообщение. Он заявил, что не в курсе решения Латвии.
Нежелательным лицом для Латвии Орбакайте стала после своих концертов в Крыму. Не исключается, что певица не сможет провести запланированный концерт в литовском Вильнюсе.
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«Слушайте, во-первых, я не в курсе. Во-вторых, я по телефону никаких комментариев не даю. Спасибо, до свидания», — сказал Орбакас в интервью NEWS.ru.
Нежелательным лицом для Латвии Орбакайте стала после своих концертов в Крыму. Не исключается, что певица не сможет провести запланированный концерт в литовском Вильнюсе.
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