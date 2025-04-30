«Тысячу раз обрывал провода»: Валерия Меладзе назвали ответственным за «блэкаут» в Европе

Валерий Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzevalerian)
Певица Альбина Джанабаева заявила, что исполнитель Валерий Меладзе виноват в отключении света в Европе. Она пошутила над супругом и рассказала об этом в соцсети.
В Испании, Португалии, Франции, Бельгии произошло отключение электричества. Такое явление назвали блэкаутом. Бывшая участница группы «ВИА Гра» пошутила, что в отключении света виноват ее проживающий в Испании муж.
В соцсетях Джанабаева показала переписку с Меладзе, сопроводив отрывком из композиции Валерия «Но я тысячу раз обрывал провода».
Альбина поинтересовалась у возлюбленного, по какой причине по всей Европе практически сутки не было света.
Кстати, поклонники оценили юмор Джанабаевой.
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В соцсетях Джанабаева показала переписку с Меладзе, сопроводив отрывком из композиции Валерия «Но я тысячу раз обрывал провода».
Альбина поинтересовалась у возлюбленного, по какой причине по всей Европе практически сутки не было света.
«Альбинушка, пойми, я не умею жить по-другому», — пропел артист строчку из еще одного своего трека.
«Вы догадывались, чьих это рук дело», — добавила исполнительница.
Кстати, поклонники оценили юмор Джанабаевой.
«Из тысячи раз этот оказался удачным», «Валерий, вы предупреждайте в следующий раз все-таки» «Так, Валерий случайно в Актобе не приезжал? Не было света вчера полдня», — обратились подписчики к Меладзе.
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Ольга Енгалычева