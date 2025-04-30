Михаил Ефремов сдержал обещание не садиться за руль – актёра заметили в автобусе

Михаил Ефремов (фото: Telegram @mihail_efremov)
Актёр Михаил Ефремов сдержал обещание и больше не садится за руль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ходе судебного заседания, посвящённого его выходу из колонии по УДО, артист заявил, что больше не сядет за руль после смертельного ДТП и полностью откажется от алкоголя.
Теперь Ефремов передвигается на общественном транспорте. Его заметили в одном из столичных автобусов.
Правда одно обещание артист всё же не сдержал. Он также обещал бросить курить после выхода на свободу, однако стало известно, что с пагубной привычкой он так и не распрощался. Ефремова заметили с сигаретой на автобусной остановке в Москве.
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Михаил Ефремов боится выходить на улицу после УДО
Теперь Ефремов передвигается на общественном транспорте. Его заметили в одном из столичных автобусов.
Правда одно обещание артист всё же не сдержал. Он также обещал бросить курить после выхода на свободу, однако стало известно, что с пагубной привычкой он так и не распрощался. Ефремова заметили с сигаретой на автобусной остановке в Москве.
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Михаил Ефремов боится выходить на улицу после УДО
Анастасия Чинкова