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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого

Актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого

Шэрон Стоун (фото: соцсети)

Шэрон Стоун (фото: соцсети)

Американская актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Проведённый анализ показал, что Карл Великий, живший с 748 по 814 годы, является 38-м прадедом актрисы.

Ведущий шоу «В поисках своих корней» на телеканале PBS сказал Стоун, что Карл Великий был одним из самых важных людей в истории, который, фактически, создал современную Европу.



Шерон Стоун была ошеломлена таким открытием. Также выяснилось, что её прапрапрадед Джордж Греггс эмигрировал из Великобритании в США, в Пенсильванию, для работы шахтёром.

Напомним, что Карл Великий после падения Римской империи объединил большую часть Западной и Центральной Европы. За свои заслуги короля начали называть «Отцом Европы».

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«Пьяный и бездомный, маргинально пошлый»: Группа «Би-2» выпустила новый сингл
Музыканты группы «Би-2» выпустили максимально неоднозначную песню
01 февраля 2025, 18:01

Музыканты группы «Би-2» выпустили сегодня новую максимально неоднозначную песню. По их мнению, этот сингл не мог бы увидеть свет при прежнем президенте США Джозефе Байдене.
«Насколько нам известно, "Под забором" — это первая русскоязычная песня, текст которой был рассмотрен и утвержден Национальной лирической комиссией и Попечительским советом по печенью при Государственном департаменте США. Неожиданная дата релиза связана с просьбой наших вашингтонских кураторов, которые были заняты передачей полномочий от бывшей, забытой администрации к нынешней, ненужной. Теперь, после инаугурации нового президента, выпуску сингла дан зеленый свет. Спешим передать его вам!» — иронично высказались музыканты в социальной сети.

Герой песни — эмигрант-неудачник, который не строит планов, у которого все осталось в прошлом.

«Пьяный и бездомный, маргинально пошлый, я на дне, и не помню, где оставил сердце», — звучит в сингле.

В припеве музыканты предрекают конец своей жизни.

«Мой рок-н-ролл опасен для Богом данной власти. Слова для песни этой одобрены в Госдепе. Я на мираж свободы заманиваю души. Но кончу под забором, забытый и ненужный», — это ещё одна строчка из песни.

Одновременно с выходом сингла фротмен группы Лёва (Егор Бортник*, включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) сделал несколько тематических фото. На одном он снялся под забором, сидя на обрывке картона, в дырявых носках и с выпуском газеты «Правда», напечатанным в 1972 году. На последнем фото рокер лежит, укрывшись той же самой газетой. На третьем фоте он в шортах и резиновых сапогах сидит на пластиковом ведре и читает израильскую газету.

Участники группы «Би-2» покинули Россию весной 2023 года, они зарабатывают выступлениями в местах проживания или отдыха говорящих по-русски.

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#сша
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«Травля, ложь, лицемерие»: Яна Рудковская и Мария Погребняк высказались о скандальном блогере-иноагенте Антоне Суворкине*
Яна Рудковская и Мария Погребняк осудили блогера Anton S, признанного иноагентом
01 февраля 2025, 17:11

Антон Суворкин* (фото: соцсети)

Блогер Антон Суворкин*, более известный как Anton S, появился в обновлённом реестре иноагентов Минюста России. Он прославился своими «разоблачениями» звёзд, а они, в свою очередь, не смогли не прокомментировать новый статус знаменитости.
Продюсер Яна Рудковская посвятила блогеру целый пост в своём Telegram-канале. Она вспомнила случай, когда Суворкин* опубликовал личные данные женщины, якобы виновной в гибели кота Твикса. Скандал случился в прошлом году, когда проводница без ведома хозяина высадила животное из пассажирского поезда, после чего питомец погиб.

«Когда твои "успех" и карьера построены только на обсуждении других людей, травле, лжи и лицемерии, получаешь по заслугам. Один только этот случай с публикацией фейковой информации от Антона S* и травлей невиновной женщины чего стоит. <...> Я уже молчу, сколько он про меня и моих друзей говорит в своих программах неправды», – написала Рудковская.
Также высказалась о Суворкине* блогер Мария Погребняк. Она задалась вопросом, почему его признали иноагентом только сейчас, если его провокационные высказывания говорили о необходимости сделать это ещё давно. Она предположила, что к решению Минюст подтолкнуло недавнее интервью Ксении Собчак с блогером.

«А вы заметили, как народ моментально придумал мемы. "Проклятье Собчак", "Метка Собчак" – комментаторы шутят, что стоит появиться в её эфире, и ты автоматически попадаешь в "список". Случайность? Или интервью у Ксении это спусковой крючок?», – поинтересовалась Погребняк.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#иноагенты
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«Помог голод»: Блогер Дина Саева похудела до 49 килограммов
01 февраля 2025, 16:27

Дина Саева (Фото: соцсети)

Модель и блогер Дина Саева сообщила в социальной сети, что сумела похудеть до 49 килограммов. Столь радикально сбросить вес её помог выбранный метод интервального голодания.
Девушка рассказала подписчикам, что на первом этапе были сложности: она полностью отказывалась от еды, а ночью могла съесть целую плитку шоколада.

По рекомендации врача Саева сократила «окно голодания» с 20 до 16 часов. Сначала она похудела до 51 килограмма, после чего поставила перед собой цель сбросить еще четыре. Сейчас блогерша на полпути к достижению этого результата.

Дина Саева хочет принять участие в модных показах в этом году. Она очень популярна среди контент-мейкеров российского сегмента TikTok. В октябре 2020 года российский Forbes определил ее на второе место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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«Прекратите уничтожать женщину и мать»: Лена Ленина вступилась за Седокову
Блогер Лена Ленина встала н защиту певицы Анны Седоковой
01 февраля 2025, 15:51

Лена Ленина (Фото: соцсети)

В конце прошлого года ушел из жизни баскетболист Янис Тимма, спортсмен свел счеты с жизнью. Рядом с телом Тиммы обнаружили записку, в которой спортсмен просил позвонить своей бывшей жене, певице Анне Седоковой.
После этого многие начали обвинять артистку, говорить, что она не был Янису хорошей женой, изменяла ему, а потом дошли до того, что поставили ей в вину доведение баскетболиста до самоубийства, напоминает портал WomanHit.ru.

Новый шквал критики обрущился на Седокову из-за концерта, который должен пройти в Казахстане в день всех влюбленных. Блогеры и представители медиа считают, что такой ранний выход на сцену оскорбляет память покойного Тиммы.

Некоторые считают своим долгом заступиться за Анну. Так, например, сделала Лена Ленина (настоящее имя — Елена Рзумова) — российская писательница, модель, блогер, телеведущая, бизнесвумен и светская львица. Она призвала прекратить «буллинг Ани Седоковой» и заявила, что, при всем сочувствии к трагедии с Янисом, не считает Седокову ответственной.

«Неужели есть те, кто верит, что она отправила его на тот свет?! Заказала?!» — возмущается Ленина.

Она уверена: выход Седоковой на сцену — это своевременно и правильно, поскольку ей нужно заботиться о своей семье и растить детей.

«Что она, теперь должна уйти в монастырь или руки на себя наложить? А может все же она имеет право продолжать жить дальше? Чего добиваются хейтеры? Предлагаю снять белые пальто и перестать уничтожать женщину и мать. Особенно тем, кто на ее месте поступал бы точно также!» — эмоционально заявила писательница.

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#буллинг
#блогер
#день всех влюблённых
#певица
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Умер легенда российского цирка Виталий Воробьёв
Народный артист России Виталий Воробьёв умер в возрасте 79 лет
01 февраля 2025, 15:08

Фото: iStock/Boris Ipatov

Народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьёв умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.
В публикации с глубоким прискорбием сообщается об уходе из жизни выдающегося артиста Воробьёва Виталия Филипповича.

Отмечается, что он был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком. Он искренне любил цирковое дело, а его энергия и страсть к работе вдохновляли и мотивировали других артистов. Воробьёв оставил яркий след в сердцах зрителей и коллег.

Коллектив цирка выразил соболезнования родным и близким дрессировщика.

При этом причина смерти не уточняется.

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#соболезнования
#воробьёв
#артист
#шоу-бизнес
#цирк
#энергия
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Актёра Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Золотой орёл»
01 февраля 2025, 14:50

Роман Мадянов (фото: соцсети)

Российского актёра Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Любовь Советского Союза». Эта работа стала последней в карьере артиста.
Церемония вручения премий состоялась в Москве в павильоне киноконцерна «Мосфильм» 31 января.

Также «Любовь Советского Союза» номинировали в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино».

Кроме того, номинации получили кинокартины «Воздух», «Сто лет тому вперёд», «Вечная зима», «Смотри на меня!» и другие.

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#награда
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«Готов рискнуть»: Испанский жених Ани Лорак признаётся ей в чувствах
Певица Ани Лорак готовится к свадьбе с испанцем
01 февраля 2025, 14:48

Исаак Виджраку и Ани Лорак (Фото: соцсети)

Певица Ани Лорак собирается замуж за испанца Исаака Виджраку. Их отношения продолжаются уже два года, мужчина сделал артистке предложение в сентябре прошлого года.
Теперь он постоянно публично рассказывает о своем счастье и очень романтично признается невесте в любви, сообщает издание StarHit.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — пишет испанец, обращаясь к возлюбленной.

По мнению Исаака, сейчас люди стали бояться любить, уверяя себя, что их устраивает одиночество, на самом деле над ними довлеет страх открыть душу другому человеку.

«Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем. Я люблю тебя», — обращается он к невесте.

Ани Лорак познакомилась с Исааком Виджраку в Греции, но их отношения начались в Испании, на тренинге по йоге, которые проводил Исаак. Они поняли, что их взгляды на многие вещи совпадают.

Кааролина (настоящее имя певцы - прим. ред.) раньше была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, у них растет дочь. Брак распался по причине измены супруга. Сейчас проблемы остались в прошлом.

«Я счастливый человек, счастливая женщина, а до этого были разные перипетии», — говорила артистка в программе «MUZLOFT».

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#певица
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Критика Петросяна, оскорбление Клавы Коки, насмешка над Бузовой: скандальные высказывания Юрия Лозы
01 февраля 2025, 14:43

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

1 февраля Юрию Лозе исполняется 71 год. Российский музыкант, певец работал в «Интеграле», потом с группой «Примус» и «Зодчие». Однако в последние годы имя Лозы упоминается лишь из-за скандальных высказываний.

Биография Юрия Лозы

Репертуар певца Юрия Лозы насчитывает много хитов. Часть своих композиций исполнитель написал во время пребывания в различных музыкальных коллективах.

Детство и юность Юрия Лозы


Музыкант родился в советской семье из Свердловска. Мама была бухгалтером, а отец работал инженером-конструктором, иногда наигрывающим «для души» любимые мелодии на баяне. У Юрия еще в детстве выявили звонкий голос и прекрасный слух.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его семья переехала в казахстанское село Шелек в Алматинской области. Там Лоза и провел свое детство. В четвертом классе Юрий вступил в школьный хор, стал самостоятельно учиться игре на гитаре. Певец рассказывал, что на первом выступлении в составе школьного хора упал в обморок, поскольку он сильно волновался.

Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт
Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт

Первая разученная Лозой песня — композиция группы The Beatles «Girl». Музыкант исполнял ее на английском языке, которого, между прочим, не знал, так как в школе изучал немецкий.

После выпуска из школы Лоза поступил на геофак Казахского государственного университета в Алма-Ате. В период обучения Юрий интересовался спортом и даже получил первый разряд по футболу. Тренеры говорили, что у Лозы хорошее игровое мышление, быстрая реакция и прекрасная выносливость. Молодой человек подумывал о карьере профессионального спортсмена, однако влечение к музыке все же перевесило чашу весов. Более того, после первого курса Юрий отчислился из вуза ради музыкальной карьеры.

Потом Юрий Лоза служил в ракетных войсках. Во время пребывания в рядах Советской Армии он занимался творческой самодеятельностью: руководил солдатским духовым оркестром, затем инициировал создание армейского ансамбля.

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

Начало музыкальной карьеры

После возвращения на «гражданку», Юрий Лоза пробовал себя в разных профессиях: какое-то время он был фрезеровщиком, затем геодезистом, но в большинстве своем играл на свадьбах и в ресторанах, параллельно обучаясь в Алма-атинском музыкальном училище имени Чайковского. Исполнитель быстро стал известным в узких кругах, его даже прозвали «певцом городских трущоб».

Через некоторое время Лоза нашел себе место в ВИА «Интеграл», которым тогда руководил Бари Алибасов. В составе коллектива Юрий выступал с 1977 года. В 1980 году певца ждал первый успех — музыканты стали лауреатами всесоюзного рок-фестиваля «Весенние ритмы» в Тбилиси.

В 1983 году музыкант ушел из «Интеграла» и перебрался в Москву. В столице певец оказался без жилья и стабильной работы, он пытался поступить в ГИТИС, однако не прошел по конкурсу. Лозе было необходимо выживать на остатки «интегральных» заработков.

По воле случая Лоза оказался на репетиционной базе молодой группы «Примус», которой руководил Слава Ангелюк, который был знаком Юрию по «Интегралу». Так исполнитель познакомился с Александром Бондарем и Игорем Плехановым — гитаристом и клавишником «Примуса».

Юрий Лоза (Фото: соцести)


В гостях у новых друзей Лоза учился строить несложный бит и создавать различные ритмические рисунки. Следом Юрий предложил «Примусу» вместе исполнить пару композиций из его собственного репертуара.

Так и появился один из самых скандальных альбомов 80-ых годов — «Путешествие в рок-н-ролл» (1983 год). Перед выпуском альбома Ангелюк вклеил в пленку отрывок с фразой «Для вас поет свои песни группа «Примус»». Это весьма задело Юрия, поскольку и тексты, и музыка, и голос принадлежали ему, а к участникам группы он себя не причислял. В итоге он прекратил сотрудничать с Ангелюком и компанией.

Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор

В 1983 году Лоза начал сотрудничать с группой «Зодчие».

Спустя год Лоза выпустил сольный альбом «Тоска», потом еще один — «Любовь». В 1986 году группу «Зодчие» пригласили в передачу «Утренняя почта», и в прямом эфире впервые люди услышали песни Лозы «Манекен» и «Осень». Это выступление принесло группе всесоюзную известность. По итогам 1986 года коллектив попал в пятерку самых популярных отечественных групп.

В октябре 1987 года Лоза покинул «Зодчих» и полностью посвятил себя сольной карьере.

Высказывания Юрия Лозы

Юрий Лоза прославился не только благодаря своей музыкальной деятельности, но и смелой критике и дерзким высказываниям о популярных исполнителях, артистах и даже жителях городов.

«Смехояма» Петросяна, читавшего по бумажке


В 2021 году на странице в социальной сети Юрий написал, что попытки юмористов шутить на заезженные темы вызывают у него сострадание. Таких «жалких потуг» Лоза прозвал «смехоямой».

В большей степени досталось артисту Евгению Петросяну, который, как говорил Лоза, уже долгий период времени читает шутки с листка и выдает за свои.

«Апофезом «смехоямы» стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из Интернета», — выражал свое мнение музыкант.

Тогда поклонники Лозы согласились с его мнением о юмористе.

«Петросяна смотрят только те, кто не пользуется Интернетом. Поэтому для них эти шутки звучат свежо», — писали подписчики певца.

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: кадр из шоу «Голос»)

Критика шоу «Голос» и Басты

Юрий Лоза отмечал, что проект «Голос» — это якобы постановочное шоу, из которого намеренно «отсеивают» достойных исполнителей. Автор песни «Маленький плот» уверен, что в таком случае наставники будут лучше выглядеть на фоне менее талантливых вокалистов.

Юрий Лоза осуждает не только подбор участников шоу, но и самих наставников. Он подчеркивал, что рэпер Баста ничему не может научить пришедших на проект исполнителей, поскольку сам «петь не умеет».

«Популярен он [Баста] только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайме, будет не меньшая популярность, а большая», — говорил Лоза в беседе с «Царьградом».

«Земфира* — это не рок, это бытовуха»

Однажды Земфира* написала в соцсетях, что певицы Монеточка* и Гречка бездарны, а их песни, голоса и внешний вид не соответствуют ее понятиям о настоящих музыкантах. Тогда Юрий Лоза отметил, что не слушал композиции Гречки и Монеточки*.

«Мне далека Земфира*, и мне еще более далеки и Гречка и Монеточка*. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь. А Земфира — это не рок, это бытовуха. Имя Гречка говорит о том, что у человека не очень хорошо со вкусом. Нельзя из продуктов делать себе псевдоним. Монеточка*, судя по имени, — это блатная музыка, шансон. Тюремная вот эта вот, Монеточки* все, ну и так далее», — высказывался Лоза.

Лоза о Верке-Сердючке: «любой гротеск быстро надоедает»

Когда Андрей Данилко заявил, что перестанет использовать образ Верки-Сердючки, Юрий Лоза не смог отмолчаться.

«Верка-Сердючка была построена на гротеске. Любой гротеск быстро надоедает, если за этим не стоит красивая мелодия, красивые тексты, которые хочется слушать много раз. Пора закрывать», — говорил певец в интервью РЕН ТВ.

«У Бузовой внутри нет наполнения, только красивая оболочка»

Несколько лет назад телеведущая и певица Ольга Бузова решила запустить собственную криптовалюту и проект Buzar. Тогда Юрий Лоза в беседе с журналистами «Пятого канала» обратил внимание, что у Бузовой, в отличие от него, нет экономического образования. Певица «не в состоянии понять», что такое криптовалюта и как она работает, отмечал музыкант.

«Если вы когда-либо слышите громкие заявления от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали озвучить ей такую бредовую идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта. Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка», — подчеркивал Юрий Лоза.

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

«Дурачок» Петр I и нахлебники-петербуржцы

В одном из радиоэфиров Юрий Лоза назвал жителей Санкт-Петербурга «нахлебниками, живущими за дотации». А Петра I, который перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, музыкант обозвал «дурачком».

Футболиста Владислава Радимова сильно задели такие высказывания певца и он объявил, что хочет «дать в морду» Лозе.

«Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне «Плот», сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург — периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов. Я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся, дам по морде!», — сказал Владислав Радимов.

Лоза о Клаве Коке: «жуткий зоопарк»

Юрий Лоза резко высказался о вокальных данных певицы Клавы Коки. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что из-за подобных музыкантов его песни не берут на радио и телевидение, хотя «у них нет ни одного нормального хита». Еще он отметил, что не стал бы петь с Клавой в дуэте, поскольку уверен, что исполнительница песни «Краш» не вытянет ни одной ноты.

«Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», — возмутился Лоза.

Еще музыкант поделился, что отправлял много своих композиций на радио, но ему постоянно отказывали из-за того, что «песни их аудитории не интересны».

Юрий Лоза (Фото: соцсети)

Теория Плоской земли

В 2020 году Юрий Лоза записал видео, в котором доказал плоскость Земли. Он опирался на знания, полученные во время обучения на геофаке Казахского государственного университета.


«Если бы Земля была круглая, то мы должны были бы учитывать закругление этой Земли. Потому что от точки, в которой мы находимся, до следующей такой же точки, если мы возьмем расстояние в 60 километров, то выясним, что через 60 километров точка находится ниже на восемь метров. Стоя здесь, я не могу видеть человека, который находится дальше, потому что мне не даст горб Земли. Но я его вижу! Мало того, расстояние мы берем по прямой. Не учитывая никакого загибания Земли. Точно так же не учитывает его ни один геодезист в мире. И строителям понадобилось бы больше труб, потому что они шли бы не по прямой, а по дуге», — объяснял музыкант.

Специалисты, которые прокладывают железные дороги и рассчитывают водоканалы, никогда не учитывали закругление Земли, обращал внимание Лоза.

«По моим собственным наблюдениям, все-таки у нас что-то не так с поверхностью Земли. И в первую очередь геодезия, с которой мне приходилось работать, говорит о том, что не все так кругло, как нам рассказывают», — утверждал певец.

Личная жизнь Юрия Лозы

Большую часть своей жизни Юрий Лоза прожил со Светланой Валентиновной Мережковской. В молодом возрасте девушка выступала на эстраде под псевдонимом Сюзанна, но популярности так и не добилась. После музыкальной карьеры Светлана Лоза посвятила себя литературе.

В 1986 году у Юрия и Светланы родился сын Олег. Он получил диплом столичной «Гнесинки» по специальности «хоровой дирижер» и Консерватории имени Чайковского («оперный певец», «вокальный педагог»). Какое-то время он трудился ассистентом режиссера, а потом начал певческую карьеру в опере Цюриха.

Светлана Лоза и Юрий Лоза (Фото: соцсети)

Лучшие песни Юрия Лозы

Юрий Лоза выступает в жанре бард-рок. В 80-90-х годах певец завоевал пламенную любовь публики благодаря своим душевным и теплым тексам.

Композицию «Плот» Лоза написал еще в начале 80-х, когда состоял в группе «Интеграл». Песня «Плот» обрела широкую известность в 1988 году, в период сольного творчества музыканта. «Плот» даже вошла в саундтрек к фильму «Груз 200», а еще ее назвали русской классикой по версии журнала «Русский репортёр».

Песня «Резиновые дни» — одна из ранних композиций Лозы. В ней исполнитель поёт про обыденность и монотонность будней, которые он называет «резиновыми днями».

«И снова времечко бежит,
Его теряем нерадиво.
А жизнь течёт неторопливо,
Весьма похожая на жизнь», — пел Юрий Лоза.

Заметный хит пластинки «Тоска» — глубокая по содержанию баллада «Я умею мечтать». Лирический герой исполнителя обращается к ушедшим годам, он рассуждает о том, что ему уже «много не испытать», но за скоротечностью жизни всегда остается место мечтам. Хит издавался под вывеской группы «Зодчие» в 1986 году в сборнике «Рок-панорама».

Юрий Лоза сейчас

Сейчас Юрия Лоза по-прежнему выступает с концертами в России и странах СНГ, но новые композиции появляются в его репертуаре весьма редко.

Исполнитель часто выходил на сцену Тюменской филармонии вместе со своим давним товарищем Валерием Сюткиным. Еще певец пробовал себя в литературе — в 2009 году Юрий Лоза поделился в Сети пьесой собственного авторства «Культур-мультур».

«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница
«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница

Последние годы музыкант часто становится участником скандалов из-за своих резких высказываний. Юрий Лоза даже получил неофициальный статус «правдоруба российского шоу-бизнеса».

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Поплавская назвала Лолиту недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов
01 февраля 2025, 14:38

Яна Поплавская (фото: соцсети)

Яна Поплавская снова обрушилась с критикой на Лолиту Милявскую. В своём Telegram-канале актриса напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По словам Поплавской, исполнительница недостойна быть гражданской России.
В своём посте актриса припомнила певице откровенные костюмы на концертах, исполнение песен, написанных иноагентами, пристрастие к низкой лексике и посещение скандальной «голой вечеринки».

Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты. Она убеждена, что россияне «терпеть не могут» певицу.

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