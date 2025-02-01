Шэрон Стоун (фото: соцсети)
Американская актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Проведённый анализ показал, что Карл Великий, живший с 748 по 814 годы, является 38-м прадедом актрисы.
Ведущий шоу «В поисках своих корней» на телеканале PBS сказал Стоун, что Карл Великий был одним из самых важных людей в истории, который, фактически, создал современную Европу.
Шерон Стоун была ошеломлена таким открытием. Также выяснилось, что её прапрапрадед Джордж Греггс эмигрировал из Великобритании в США, в Пенсильванию, для работы шахтёром.
Напомним, что Карл Великий после падения Римской империи объединил большую часть Западной и Центральной Европы. За свои заслуги короля начали называть «Отцом Европы».
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Ведущий шоу «В поисках своих корней» на телеканале PBS сказал Стоун, что Карл Великий был одним из самых важных людей в истории, который, фактически, создал современную Европу.
Шерон Стоун была ошеломлена таким открытием. Также выяснилось, что её прапрапрадед Джордж Греггс эмигрировал из Великобритании в США, в Пенсильванию, для работы шахтёром.
Напомним, что Карл Великий после падения Римской империи объединил большую часть Западной и Центральной Европы. За свои заслуги короля начали называть «Отцом Европы».
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Анастасия Чинкова