«Уши эльфа»: Какую ошибку допустил хирург Николь Кидман

Николь Кидман (Фото: соцсети)
Каждый раз, появляясь на публике, 57-летняя Николь Кидман вызывает восхищение своей потрясающей формой. В конце 2024 звезда тяжело переживала смерть матери, и поклонники отметили, что актриса буквально таяла на глазах.
«"На нее становится все труднее и труднее смотреть", "Выглядит, как восковая фигура, сбежавшая из Музея мадам Тюссо", "У нее всегда была красивая худоба. Она умела соблюдать грань. Сейчас она ее перешла"», — так комментировали в Сети фотографии Николь.
Невзирая на сильное похудение, Кидман сохраняет роскошную фигуру. При этом имеется часть тела, которую обычно не оценивают, это — уши. На днях уши Николь вызвали ажиотаж среди пользователей Сети, некоторые из них даже предположили, что звезда специально вытянула их по направлению к лицу.
Известный пластический хирург Марк Соломос в документальном фильме Оливии Аттвуд на ITV «Цена совершенства» назвал такие уши «эльфийскими» или «мышиными» и рассказал, что такой эффект наблюдается у Николь Кидман, Деми Мур, Тома Круза и Кэти Прайс.
Все эти звезды не проводили никаких операций на уши, изменившаяся форма которых – следствие подтяжки лица. При правильно проведенной операции таких изменений у пациентов быть не должно. В случае неправильной хирургической техники при подтяжке лица, пациент приобретает «уши эльфа».
«Раньше подтяжка лица считалась инвазивной процедурой, предназначенной в основном для женщин старше 50 лет, но теперь ее все чаще обсуждают и принимают за норму. На самом деле, все больше людей в возрасте 40 лет делают подтяжку лица. Кроме того, по мере роста осведомленности общественности о косметической хирургии растет и способность распознавать признаки подтяжки лица, особенно у знаменитостей», — рассказал врач.
По мнению Соломоса, во время операции хирург должен фиксировать уши в правильном положении, чтобы избежать сильного растяжения кожи. Если подтяжка лица выполнена некачественно или с чрезмерным натяжением, вероятность осложнения в виде «ушей эльфа» возрастает.
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Александр Бойцов