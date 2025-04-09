Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе

Певица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В последние месяцы в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном разводе экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой и продюсера Валерия Меладзе.
Певица уже несколько месяцев проживает в подмосковном поселке Миллениум Парк, вернувшись одна — без супруга, который остался в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Это заявление стало поводом для обсуждений о состоянии их отношений.
Читайте также:
Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывет с Егором Кридом
«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии
«Добрался и до меня» звезда сериала «В клетке» рассказала, что победила вирус
Отсутствие публичной активностиАльбина Джанабаева давно не появлялась на светских мероприятиях и не давала концертов. Однако она продолжает организовывать частные выступления и участвовать в театральных проектах. В начале февраля артистка опубликовала видео в ярко-красном образе, сопровождая его комментарием: «Не скучайте наедине с собой!»
Поездка в Дубай и отсутствие обручального кольцаВ начале января Джанабаева отправилась в Дубай, что вызвало у поклонников предположения о встрече с Меладзе. На опубликованных в соцсетях фото певица была запечатлена одна, без обручального кольца, что добавило интриги к слухам о разводе.
Фото: iStock/JandaliPhoto
Намек на развод в блогеВ ноябре 2023 года Джанабаева намекнула на возможный развод с Меладзе в своем блоге.
«Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, то отпусти старое», — написала она.
Это заявление стало поводом для обсуждений о состоянии их отношений.
Долгий путь к бракуАльбина и Валерий состоят в отношениях более 15 лет. У пары есть трое детей: сын Константин, родившийся в 2004 году, сын Лука, рожденный в 2014 году, и дочь Агата, появившаяся на свет в 2021 году. Официально они стали мужем и женой только после развода Меладзе с первой супругой.
Утрата близкого человека18 января Джанабаева сообщила о смерти близкого человека — музыканта из своей команды. Она выразила свои соболезнования, но не раскрыла подробностей о личности усопшего или причинах его смерти.
Повышение гонорараНа фоне слухов о разладе в отношениях с Меладзе Джанабаева почти втрое повысила гонорар за свои выступления до 2,5 миллионов рублей. Это решение может быть связано с изменениями в жизни пары и профессиональной деятельности Меладзе, который сейчас больше времени проводит за границей.
Читайте также:
Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывет с Егором Кридом
«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии
«Добрался и до меня» звезда сериала «В клетке» рассказала, что победила вирус
Дарья Осипова