«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии

Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Народный артист России Александр Михайлов заявил, что освободившийся по УДО Михаил Ефремов ответил за своё преступление и сейчас ему очень тяжело.
Михайлов считает, что Ефремов ответил за свое преступление.
По его словам, моральное восстановление Ефремова будет зависеть от того, есть ли у него внутренний стержень.
Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.
Из колонии в Белгородской области Ефремова вывели через чёрный ход, чтобы обойти толпу журналистов. Он уже едет в Москву.
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«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но всё равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть», — поделился Михайлов с «АиФ-Иркутск».
По его словам, моральное восстановление Ефремова будет зависеть от того, есть ли у него внутренний стержень.
Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.
Из колонии в Белгородской области Ефремова вывели через чёрный ход, чтобы обойти толпу журналистов. Он уже едет в Москву.
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Элина Позднякова