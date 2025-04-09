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«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии

Актёр Александр Михайлов заявил, что Ефремов ответил за своё преступление
Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Народный артист России Александр Михайлов заявил, что освободившийся по УДО Михаил Ефремов ответил за своё преступление и сейчас ему очень тяжело.
Михайлов считает, что Ефремов ответил за свое преступление.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но всё равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть», — поделился Михайлов с «АиФ-Иркутск».

По его словам, моральное восстановление Ефремова будет зависеть от того, есть ли у него внутренний стержень.

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

Из колонии в Белгородской области Ефремова вывели через чёрный ход, чтобы обойти толпу журналистов. Он уже едет в Москву.

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#суд
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#иркутск
Мать Дмитрия Тарасова, высмеянного на Первом канале, странно поддержала его
09 апреля 2025, 12:59

Дмитрий Тарасов (Фото: Telegram @tarasovdima23)

Мать футболиста Дмитрия Тарасова поддержала сына после того, как его высмеяли на Первом канале в раках программы «Пусть говорят».
Напомним, Тарасов принял участие в шоу «Пусть говорят», посвящённом рекорду хоккеиста Александра Овечкина. Ведущий Дмитрий Борисов спросил Дмитрия, не обидно ли тому за то, что Овечкин очень успешен на своем поприще в отличие от него.

Тарасов же отметил, что на его счету немало своих достижений, и поздравил российского хоккеиста с поставленным рекордом.

После выхода программы в странной манере поддержала его мама Ольга.

«Смотрела шоу с Дмитрием. Никто так не украшает женщину, как идущий рядом красавец сынок! Люблю!» — написала Ольга Тарасова в соцсети.

К посту она прикрепила кадр с сыном из шоу «Пусть говорят».

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Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе
09 апреля 2025, 12:52

Певица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В последние месяцы в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном разводе экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой и продюсера Валерия Меладзе.
Певица уже несколько месяцев проживает в подмосковном поселке Миллениум Парк, вернувшись одна — без супруга, который остался в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Отсутствие публичной активности

Альбина Джанабаева давно не появлялась на светских мероприятиях и не давала концертов. Однако она продолжает организовывать частные выступления и участвовать в театральных проектах. В начале февраля артистка опубликовала видео в ярко-красном образе, сопровождая его комментарием: «Не скучайте наедине с собой!»

Поездка в Дубай и отсутствие обручального кольца

В начале января Джанабаева отправилась в Дубай, что вызвало у поклонников предположения о встрече с Меладзе. На опубликованных в соцсетях фото певица была запечатлена одна, без обручального кольца, что добавило интриги к слухам о разводе.

Фото: iStock/JandaliPhoto

Намек на развод в блоге

В ноябре 2023 года Джанабаева намекнула на возможный развод с Меладзе в своем блоге.

«Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, то отпусти старое», — написала она.

Это заявление стало поводом для обсуждений о состоянии их отношений.

Долгий путь к браку

Альбина и Валерий состоят в отношениях более 15 лет. У пары есть трое детей: сын Константин, родившийся в 2004 году, сын Лука, рожденный в 2014 году, и дочь Агата, появившаяся на свет в 2021 году. Официально они стали мужем и женой только после развода Меладзе с первой супругой.

Утрата близкого человека

18 января Джанабаева сообщила о смерти близкого человека — музыканта из своей команды. Она выразила свои соболезнования, но не раскрыла подробностей о личности усопшего или причинах его смерти.

Повышение гонорара

На фоне слухов о разладе в отношениях с Меладзе Джанабаева почти втрое повысила гонорар за свои выступления до 2,5 миллионов рублей. Это решение может быть связано с изменениями в жизни пары и профессиональной деятельности Меладзе, который сейчас больше времени проводит за границей.

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«Закрутило меня, завертело»: возлюбленная Тимура Родригеза намекнула на беременность
Возлюбленная Родригеза Кабак сняла округлившийся живот
09 апреля 2025, 12:47

Екатерина Кабак (Фото: Instagram*/katekabak)

Актриса Екатерина Кабак намекнула на беременность, опубликовав в соцсетях видео с округлившимся животом. Девушка оделась в свободный свитер.
«Давненько я, конечно, тут не появлялась. Закрутило меня, завертело. Еще пирог испекла! Занята была», — отметила возлюбленная певца Тимура Родригеза.

Фото: Instagram*/katekabak

Таким образом Кабак спровоцировала слухи, но не уточнила, беременна ли она на самом деле или просто использовала для съемки накладной живот. Как пишут бьюти-обозреватели, Кабак уже уличали во лжи, когда она говорила о начале романа с Родригезом, но ее слова не совпали с высказываниями исполнителя.

Ранее актриса сериала «В клетке» рассказала о перенесенной болезни.

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«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии

*Запрещен в РФ
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#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейсас живет Ляйсан Утяшева
09 апреля 2025, 12:34

Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ляйсан Утяшевой 39 лет. За свою жизнь она прошла через многие трудности на пути к чемпионскому званию. Что она пережила и кем стала расскажет в этом материале «Радио 1».

Успехи в спорте и нестандартная внешность

Ляйсан с детства получала насмешки в свою адрес по поводу внешности. Её дразнили за раскосые глаза, восточные черты лица, мало кто с ней дружил. Но девочка обладала прекрасной гибкостью. В 4 года мама отвела ее в балетную студию, но оттуда она быстро перешла в художественную гимнастику. Её случайно увидел тренер на улице и обратил внимание на гибкие пальцы девочки. В начале 2000-х годов её называли одной из лучших гимнасток в мире, хотя у неё не было заветного олимпийского «золота».

Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Закат карьеры

В 2002 году девушка получает тяжелые травмы ступней. Была необходимость в сложном лечении за границей и в России. В итоге диагноз неутешительный: расхождение костей и множественные микропереломы. Врачи строго настрого запретили занятия спортом, сказав, что девушка может заработать инвалидность, если объём тренировок сохранится. В 17 лет профессиональной спортсменке слышать такое равносильно концу жизни. Она с эндопротезом в ноге продолжила выступать, пока не сдало колено. Спортивную карьеру она закончила 2006 году. Это стало тяжелым решением. Из-за этого Ляйсан погрузилась в апатию.

«Лежала целыми днями на диване, лопала фастфуд и сладости», — делится воспоминаниями Утяшева.

Из-за такого образа жизни организм начал набирать вес. Ляйсан было тяжело видеть себя в таком состоянии. Она предпринимала попытки худеть, но это не приносило заметных результатов. Потом благодаря силе воли она вошла в привычный для себя режим, которого придерживалась во время спортивной карьеры, и стала питаться по часам.

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Спустя время. Семья

Спустя время после завершения карьеры девушка родила двух детей, при этом выглядя прекрасно. Оставив спорт, она недолго посвящала себя только семье и дому. Она не стала тренером, но в медийном поле стала появляться часто. Бывшая спортсменка часто публикует свои фотографии в интернете, ведь она находится в отличной форме. Окончательно прийти в себя ей помог её муж Павел Воля. Они вместе снимались в проектах. Девушка стала работать ведущей на НТВ и ТНТ, снялась в нескольких клипах и даже попробовала себя на широком экране. Несколько спортивных брендов предложили сотрудничество. У Ляйсан будто началась новая жизнь.

В 2012 девушка вышла за Павла замуж. А в следующем у них родился первый ребенок Роберт, еще через три года Ляйсан родила девочку Софью.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Но в социальных сетях не всегда верят Утяшевой, обвиняя в том, что она использует пластику, и сравнивая ее разрез глаз, нос с тем, какие они были у нее в детстве. Но Ляйсан отрицает вмешательство хирургов в свою внешность.

Комментарий Кабаевой

В 2021 году Ляйсан Утяшева позитивно прокомментировала победу на Олимпиаде в Токио израильской гимнастки. На этом соревновании российские спортсменки остались без «золота». Алина Кабаева резко высказалась в сторону бывшей гимнастки.

«Сама ни разу не получила золотой медали, а еще лезет судить», — сказала она.
В 2000-х именно Кабаева лишила команду золотой медали. Её слова подняли волну негативных комментариев в сторону Ляйсан. Это подкосило ее семейный бизнес: прекратились их с Павлом курсы развития в Сети.

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Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывет с Егором Кридом
09 апреля 2025, 12:15

Нюша (фото: Instagram* / nyusha_nyusha)

Нюша Владимировна Шурочкина, в девичестве Анна, — известная российская певица, автор песен и композитор. В мае 2024 года артистка официально объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым, с которым состояла в браке семь лет. «Радио 1» расскажет историю их отношений, подробности расставании и возможном воссоединении с Егором Кридом.

Биография Нюши: ранние годы и музыкальные истоки


Будущая звезда родилась 15 августа 1990 года в Москве. Её отец, Владимир Шурочкин, был участником легендарной группы «Ласковый май», а позже стал продюсером дочери. Мама, Ирина Шурочкина, также была связана с музыкой — окончила музыкальную школу, пела в молодости, но затем получила техническое образование и работала в салоне красоты.

Родители Нюши расстались, когда ей было всего два года. Несмотря на развод, отец активно участвовал в воспитании дочери, а с его новой супругой у Анны сложились хорошие отношения.

«Были моменты, когда мне не хватало папы, например, когда были какие-то праздники, когда он не мог прийти и забрать меня из школы. Но какого-то комплекса по этому поводу у меня не было. Тем более что его жена Оксана — прекрасный человечек. Мы всегда проводили вместе довольно много времени. И с маминой стороны я никогда не видела негатива ни по отношению к папе, ни по отношению к Оксане», — рассказала певица.

Музыка вошла в жизнь Нюши рано — впервые в студию звукозаписи она попала в возрасте пяти лет благодаря отцу. В восемь лет девочка сочинила первую песню на английском языке — Night, а в 12 уже выступала на сцене и даже гастролировала.

Нюша (фото: Instagram* / nyusha_nyusha)

Начало карьеры и музыкальный прорыв


Первый сингл Нюши «Вою на Луну» вышел в 2009 году. По словам певицы, она написала песню после болезненного расставания. Композиция быстро попала в радиоротации, а клип начали крутить музыкальные телеканалы. Ради продвижения карьеры дочери отец Нюши продал квартиру и вложил средства в создание клипа.

«Папа вместе с женой Оксаной принял это важное и нелегкое для всей семьи решение — ведь в квартире были прописаны мои брат и сестра, это был серьезный шаг, на который пойдет далеко не каждый. Это было только его решение. Я об этом ничего не знала», — призналась Нюша.

В 2010 году артистка выпустила трек «Не перебивай» и получила номинацию на премию Муз-ТВ в категории «Прорыв года». Уже в 2011-м Нюша получила награду MTV EMA как лучший российский исполнитель.

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С этого момента карьера Нюши пошла стремительно вверх: в её арсенале — множество хитов, в том числе «Цунами», «Я ищу его» и совместная работа с Егором Кридом Mr. & Mrs. Smith.

Работа в кино и на телевидении


Кроме того, певица активно работала в озвучке мультфильмов. Её голосом говорят:

  • Присцилла в «Ранго»;
  • Смурфетта в двух частях «Смурфиков»;
  • Гип в обеих частях «Семейки Крудс»;
  • Герда в «Снежной королеве» и «Снежной королеве 2: Перезаморозка».

В 2013 году Нюша участвовала в проекте «Ледниковый период» в паре с Максимом Шабалиным и продержалась до 12-го выпуска. Также певица снималась в кино: исполнила саму себя в «Универе» и «Люди Хэ», а в 2014 году сыграла Машу в фильме «Друзья друзей». В 2017 году Нюша стала наставником шоу «Голос. Дети», а также вошла в жюри проекта «Успех» на СТС.

Нюша (фото: Instagram* / nyusha_nyusha)

Личная жизнь Нюши


Отношения с Егором Кридом


С Егором Кридом Нюша начала встречаться в 2014 году, когда уже была популярной певицей. Их роман продлился два года. На тот момент Крид только начинал путь к славе. Пара рассталась в 2016-м, но отношения оставили заметный след в мире шоу-бизнеса.

«Мы прошли серьезную трансформацию вместе с Егором. Много что осознали за годы после, потому что наши отношения были действительно очень яркие. По крайней мере в моей жизни они были именно такими, где я могла многому научиться у Егора», — поделилась артистка.

История любви с Игорем Сивовым


С Игорем Сивовым — советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) — Нюша познакомилась в Казани на мероприятии. Их роман начался практически сразу, несмотря на то, что, по слухам, певица была ещё в отношениях с Кридом, а Игорь — женат. Позже он развелся с первой женой Аленой ради Нюши. Артистка призналась, что не знала о его семейном статусе и не хотела быть причиной распада семьи. Но чувства оказались сильнее: Нюша влюбилась с первого взгляда.

Алена, с которой Сивов был в браке с 2006 года, сначала не хотела разводиться. Сейчас она успешная предпринимательница и владеет танцевальной студией. По её словам, она не держит зла на бывшего супруга и благодарна за его участие в жизни общих детей.

Свадьба, дети и кризис в отношениях


В начале 2017 года Нюша объявила о помолвке с Сивовым, а летом того же года пара поженилась.

«Я сразу сказала: "Да". Точнее, я сказала: "Конечно!" Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка — особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так все устроил», — сообщила певица.

В ноябре 2018 года в Майами у них родилась дочь Симба. Спустя три года, в декабре 2021-го, в Дубае появился на свет сын Саффрон.

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Однако в браке наступил кризис. Нюша призналась, что супруг изменял ей. Артистка решилась говорить об этом открыто, подчеркивая, что с подобным сталкиваются многие. Сивов также прокомментировал ситуацию, заявив, что измены — повод для самоанализа, а не автоматического разрыва. Он предложил обществу другой взгляд на такие ситуации, акцентируя внимание на необходимости работать над собой и отношениями.

Развод Нюши и Сивова


В 2024 году брак с Игорем официально завершился. Однако, по её словам, расставание произошло значительно раньше: за полтора года до развода они перешли к формату свободных отношений. Артистка отметила, что в браке с Сивовым у неё исчезли чувства. Развод дался певице тяжело. Несмотря на публичную улыбку, в личной жизни она переживала глубоко, и только спустя время смогла спокойно рассказывать о том, как справлялась с болью. Певица призналась, что буквально «собирала себя по кусочкам», но об этом знали лишь самые близкие.

Игорь Сивов (фото: Instagram* / igorsivov)

Со временем она смогла обрести внутреннее равновесие и поделилась со своими подписчиками, как справлялась с созависимыми отношениями.

«Перемещала внимание максимально в себя, в свою жизнь: что я делаю, чем занимаюсь. Все, что про меня. Потому что созависимые отношения — это такие отношения, в которых человек полностью залипает в другого, живет его жизнью, интересуется только тем, чем он интересуется. Тут важно вспомнить какой ты, чего хочешь, какая жизнь без этого человека, чем занимаешься, как выглядишь, куда ходишь, что тебе нравится и так далее», — подчеркнула она.

После расставания Нюша приняла непростое решение оставить детей жить с отцом в Дубае. Многие осудили её за это, но певица настаивает: она сделала так, как было лучше всего для Симбы и Саффрона.

Что дальше: новая Нюша и слухи о воссоединении с Кридом


Развод стал переломным моментом в жизни Нюши. Сейчас она говорит, что чувствует себя обновлённой, нашедшей себя заново. Поклонники с восторгом отмечают её внутренние и внешние изменения.

Сегодня Нюша чувствует себя обновленной, поклонники отмечают, как сильно она преобразилась внешне и внутренне. В Сети активно обсуждают её возможное воссоединение с Егором Кридом. Несмотря на то, что с момента их расставания прошло почти десять лет, фанаты надеются на продолжение истории.

Звезды действительно восстановили общение и даже выпустили совместный трек, но Нюша сомневается, что между ними снова возможны романтические отношения.

«Ялично чувствую, что у нас немножечко другие тропинки и другая судьба. Не думаю, что Егор начнет снова за мной ухаживать. Я не настроена категорично в отношении чего-то. Думаю, что такое возможно. Мы знаем такие истории, но это большое исключение. Я не уверена, что это наш случай», — сказала она в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

На сегодняшний день сердце певицы свободно.

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