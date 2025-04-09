«Добрался и до меня» звезда сериала «В клетке» рассказала, что победила вирус

Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Актриса Зепюр Брутян пропала с радаров на несколько дней, чем сильно взбудоражила фанатов. Те забеспокоились, все ли в порядке со звездой сериала «В клетке». Выяснилось, что девушка приболела, о чем сообщила аудитории.
«Выпала из соцсетей! Вирус добрался и до меня. Но уже всё!» - написала она, опубликовав снимок с градусником, на котором значилось — 38,5.
В марте Зепюр Брутян поздравляла дочь своего мужа Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце с днем рождения.
«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — писала Брутян.
У Павла Прилучного растет сын Тимофей и дочка Мия. Тимофей живет с Прилучным, а Мия — с Агатой Муцениеце.
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