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«Добрался и до меня» звезда сериала «В клетке» рассказала, что победила вирус

Зепюр Брутян рассказала, что победила вирус
Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актриса Зепюр Брутян пропала с радаров на несколько дней, чем сильно взбудоражила фанатов. Те забеспокоились, все ли в порядке со звездой сериала «В клетке». Выяснилось, что девушка приболела, о чем сообщила аудитории.
«Выпала из соцсетей! Вирус добрался и до меня. Но уже всё!» - написала она, опубликовав снимок с градусником, на котором значилось — 38,5.

В марте Зепюр Брутян поздравляла дочь своего мужа Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце с днем рождения.

«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — писала Брутян.

У Павла Прилучного растет сын Тимофей и дочка Мия. Тимофей живет с Прилучным, а Мия — с Агатой Муцениеце.

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Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены
09 апреля 2025, 11:19

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Российская певица Жасмин поделилась своим мнением о жене народного артиста России Александра Буйнова, Елене. В интервью Пятому каналу она отметила, что Елена отличается исключительным гостеприимством и заботой о комфорте гостей, предпочитая самостоятельно решать бытовые вопросы и создавая уютную атмосферу в доме.
Жасмин охарактеризовала Елену как «генерала в юбке» с сильным и волевым характером. Она подчеркнула, что в их семье царит гармония, напоминающая страстные отношения, типичные для итальянских или испанских семей, где присутствуют любовь и эмоциональная насыщенность.

При этом певица отметила, что Александр Буйнов не находится под полным контролем супруги.

«Не сказала бы, что Александр настолько под ее каблуком. Разве что под маленьким», — заявила она.

Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант и актёр, родился 24 марта 1950 года в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и РАТИ-ГИТИС. Был участником групп «Скоморохи», «Аракс» и «Весёлые ребята». С 1990 года занимается сольной карьерой. Заслуженный артист России (2001), Народный артист России (2010).

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#отношения
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Сына Прилучного дразнят в школе из-за откровенного видео с Муцениеце
09 апреля 2025, 11:00

Агата Муцениеце (Фото: ВКонтакте @agatamuceniece2022)

Тимофей, сын известных актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, продолжает отказываться жить с матерью и не общается с ней. По информации друзей звезды сериала «Мажор», причиной этому стало травля, с которой мальчик столкнулся в школе из-за откровенных роликов с участием его матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам, подростки начали дразнить Тимофея после появления в сети видео с Агатой из ее постановки «Абсолютно другая нага».

«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ», — поделились инсайдеры.

Друзья Прилучного предполагают, что именно буллинг стал причиной сближения Тимофея с отцом и отдаления от матери. Не исключено, что с возрастом отношения между сыном и матерью могут улучшиться.

Напомним, что Агата Муцениеце не видела сына с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Павел Прилучный нанял охрану для школьника и сменил его номер телефона, однако юрист актера опровергла эту информацию, заявив, что сама Агата не хочет поддерживать связь с Тимофеем.

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#отношения
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«Миша искупил свою вину»: Ксения Собчак рада освобождению Михаила Ефремова
Ксения Собчак обрадовалась освобождению Михаила Ефремова
09 апреля 2025, 10:43

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак заявила, что очень рада освобождению 61-летнего актёра Михаила Ефремова по УДО.
«Я очень рада, что он на свободе, особенно с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — написала Собчак в Telegram-канале.

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

После освобождения артисту запрещено менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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«Добро пожаловать на нашу планету»: Александр Петров показал новорождённого сына Фёдора
Актёр Александр Петров показал новорождённого сына Фёдора
09 апреля 2025, 10:23

Александр Петров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)

Актёр Александр Петров стал отцом 6 апреля. Супруга Виктория родила ему сына. Мальчика назвали Фёдором.
«06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — написал Петров в своей соцсети.

Актер уже показал своего новорождённого сына подписчикам.
Александр Петров с женой и сыном (фото: Instagram* / actorsashapetrov)
Напомним, Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.

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«Копейки после аншлагов»: Иосиф Пригожин о низкой прибыльности концертов Валерии
Иосиф Пригожин рассказал о низкой прибыльности концертов Валерии
09 апреля 2025, 10:14

Валерия (Фото: ВКонтакте @valeriya.official)

На недавней пресс-конференции, посвященной премьере нового альбома Валерии, продюсер Иосиф Пригожин поделился неутешительными новостями о финансовых результатах концертной деятельности певицы. Как сообщает «mk.ru», Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов оказывается значительно ниже ожидаемого.
Продюсер рассказал, что бюджет на создание клипа для новой песни Валерии был выделен из общего семейного бюджета, что подчеркивает их партнерство как в жизни, так и в работе.

«Мы долго думали, вкладываться в такой клип или нет. Все-таки он обошелся в сто тысяч долларов», — сообщил Пригожин.

Однако настоящая проблема, по его словам, заключается в сложностях, связанных с концертной деятельностью. Из-за подорожания авиаперелетов, логистики и аренды оборудования проведение мероприятий в небольших залах стало невыгодным.

«У нас как-то был тур по Сибири, как раз по залам на тысячу человек. Аншлаги, билеты продали задолго до концертов, но после всех выплат осталось тысяч двести. С точки зрения реинвестиций в карьеру артиста это просто копейки», — признался Иосиф.

Эти слова подчеркивают сложные реалии, с которыми сталкиваются артисты и их продюсеры в условиях растущих затрат и изменений на рынке шоу-бизнеса.

Валерия — популярная российская певица, заслуженная артистка России. Настоящее имя — Алла Перфилова. Известна благодаря таким хитам, как «Самолет», «Часики» и многим другим.

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