«Отвыкли от нашей красоты»: Пригожин раскритиковал рейтинг самых красивых женщин

29 мая 2026, 19:02

Пригожин не согласился с четвёртым местом РФ в рейтинге самых красивых женщин

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о списке стран с самыми красивыми женщинами. World Population Review опубликовал этот рейтинг, в котором Россия заняла четвёртое место.





В беседе с Life.ru Пригожин не согласился с итогами голосования. Он подчеркнул: субъективные критерии оценок не могут полностью отражать природную привлекательность славянских женщин.

«Я абсолютно уверен, что Белоруссия, Россия, Украина — мы не можем это всё равно отделить — они должны всегда быть в первой тройке по красоте, по внешности. <...> Видите, видимо, члены жюри уже отвыкли от нашей красоты, понимаете? Я всё равно уверен, и все это знают, что самые красивые девушки — это наши», — заявил Иосиф Игоревич.