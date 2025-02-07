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Паспорт Украины, три замужества и мнение об СВО: куда пропала ведущая Жанна Бадоева

Жанна Бадоева (Фото: Инстаграм* @zhanna_badoeva)

Жанна Бадоева (Фото: Инстаграм* @zhanna_badoeva)

Талантливую и популярную телеведущую Жанну Бадоеву знают многие телезрители. Слава пришла к ней после съемок в проекте «Орел и решка».
О том, что известно о Жанне, где она живет сейчас и как относится к СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Биография




Жанна Бадоева (в девичестве — Долгопольская) родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй, однако большую часть жизни прожила на Украине — в начале 1990-х семья переехала в Киев. Родителям Жанны хотелось, чтобы их дочь выбрала для себя практичную и перспективную профессию, однако с раннего возраста она демонстрировала окружающим свои артистичные способности. Несмотря на это, по настоянию родителей Бадоева поступила в строительный институт.

Только вот работать по специальности Жанна не захотела, поскольку в глубине души она жаждала стать актрисой. В театральный университет ей поступить не удалось, так как девушка не проходила по возрасту. В результате она поступила на режиссерский факультет. Практически все педагоги в первый же месяц увидели талант Бадоевой.

ТВ в жизни Бадоевой


В свое время Жанна являлась резидентом в украинской версии шоу «Камеди Клаб». Она также была режиссером огромного количества других, не менее известных проектов.

В 2011 году был придуман формат программы «Орел и решка» на украинском телеканале «Интер», где Бадоева стала ведущей вместе со своим мужем Аланом Бадоевым. Через год Жанна покинула проект, вернувшись лишь в феврале 2015 года на время съемок 10-го сезона передачи. В 2017 году Бадоева вела один выпуск «звёздного» сезона «Орла и решки».

Жанна Бадоева (Фото: Телеграм @zhannabadoeva)

На российском телевидении артистка дебютировала благодаря каналу «Пятница!». В 2015 году появилась программа «Битва салонов», где Бадоева вела первый и второй сезоны, после чего участвовала в авторской передаче «#ЖаннаПожени».

В 2017 году Бадоева возглавила проект «ЖаннаПомоги». Ведущая помогала девушкам, которые стеснялись своей внешности и отдавали предпочтение интернет-знакомствам, а не свиданиям в жизни.

В 2018 году была одной из соведущих «Орла и решки. Россия» на телеканале «Пятница!». Ее партнерами по площадке были Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Антон Птушкин, Юлия Коваль и другие.

Правда ли, что Бадоеву хотели уволить с Первого канала


Бадоева не первый год знакома зрителям Первого канала. С февраля 2019 года она вела программу «Жизнь других», в которой рассказывала о путешествиях по разным странам, а также о стиле жизни в разных регионах. После начала спецоперации на Украине съемки передачи были приостановлены. 7 октября 2022 года, Бадоева анонсировала возвращение «Жизни других».

После этого писатель и журналист Михаил Шахназаров возмутился этому. Он назвал Бадоеву «гражданкой Украины, Израиля и других стран».

«Это диверсия и есть. Днем кричат, что наши ребята, бойцы, утюжат позиции, а с утра пораньше — Бадоева. <...> Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом [Ивана] Урганта привезем», — возмущался Шахназаров.

Подобной точки зрения придерживалась и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она призвала гендиректора Первого канала Константина Эрнста уволить Бадоеву.

Три брака


Первые серьезные отношения Жанны были с влиятельным бизнесменом Игорем Кураченко, которому она родила сына Бориса. Их свадебное торжество состоялось, когда Бадоева только поступила на режиссерский факультет. Мужчина был намного старше ведущей и его устраивало, что Жанна была послушной и сидела дома. Все изменилось, когда у женщины появилась своя студенческая жизнь. Игоря это не устроило и он поставил ультиматум: учеба или семья. Жанна отказалась бросать учебу, после чего осталась одна с ребенком на руках. Вскоре супруги развелись.

Позже в жизни Жанны появился Алан Бадоев. По словам ведущей, они по-настоящему были одним целым и доверяли друг другу. Алан усыновил Бориса, а позже в семье родилась дочь Лолита. В 2012 году начали распространяться слухи о том, что супруги решили развестись, несмотря на свой идеальный брак. Супруги пояснили, что и сами не заметили, как начали чувствовать отчуждение. Они расстались без скандалов и дележки имущества. Алан также не был против отъезда детей за рубеж, когда ведущая решилась на третий брак.

Следующий мужем должен был стать Сергей Бабенко, но свадьба не состоялась. Отношения между молодыми людьми сошли на нет.

Несколькими месяцами позже на просторах мировой паутины появилась информация о том, что мужем Бадоевой стал Василий Мельничин. Мужчина является итальянцем российского происхождения, так как с 14 лет живет в Италии. Пара вместе уже более 10 лет. Жанна не раз говорила, что с третьим мужем мечтает прожить всю оставшуюся жизнь. Также ведущая отмечает, что ее совершенно не тянет в Россию. Она не представляет свою жизнь без Италии, поэтому возвращаться в РФ не планирует.

Жанна Бадоева и Василий Мельничин (Фото: Инстаграм* @zhanna_badoeva)

В настоящее время дети проживают вместе с Жанной и ее супругом в солнечной стране.

«Борису 27 лет. Он занимается фотографией, снимает документальные фильмы-портреты, пишет сценарии. Сейчас у него идет подготовка к документальному циклу. Очень интересная жизнь! Лолите 19, ей еще полтора года учиться в школе. Скоро будет искать университет. Пока она не определилась, кем хочет быть — режиссером или психологом. Очень хорошо, когда в семье есть доктор, но у нас его не будет. Все дети получились творческими», — делится 48-летняя Бадоева.

Есть ли у Бадоевой украинский паспорт


В марте 2019 года стало известно, что Бадоева отказалась от украинского гражданства. Телеведущая отмечала, что решилась на это после переезда в Италию в 2015 году. Журналистка подчеркивала, что не ведет украинские передачи.

В 2023 году Бадоева пополнила ряды запрещенных на Украине артистов.

Как Бадоева высказывалась об СВО


Жанну Бадоеву критиковали за то, что 24 февраля 2022 года она опубликовала в своих социальных сетях флаг Украины. Снимок она подписала фразой: «Самое страшное утро 24.02.2022. Страх и ужас».

Иных комментариев относительно ситуации на Украине Бадоева не давала.

Последние новости


В настоящее время Бадоева вместе с детьми живёт в Италии.

Жанна Бадоева и Лолита (Фото: Инстаграм* @zhanna_badoeva)

В социальных сетях ведущая продолжает радовать фанатов снимками о своей жизни.

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