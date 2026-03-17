Прохор Шаляпин призвал терпеть сбои связи ради безопасности
Россияне в последнее время все чаще жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом. Проблема затронула и представителей шоу-бизнеса, чья работа напрямую зависит от онлайн-сервисов.
Однако блогер и певец Прохор Шаляпин считает, что поводов для недовольства нет. В комментарии «Абзацу» он заявил, что временные неудобства можно пережить, если речь идет о безопасности граждан.
По его словам, перебои могут быть связаны с мерами по защите от угроз, в том числе беспилотников. В такой ситуации, подчеркнул артист, приоритет должен отдаваться защите людей, а не стабильности интернета.
Шаляпин также призвал россиян не поддаваться панике и не усиливать негатив вокруг ситуации. Он отметил, что сам сталкивается с бытовыми трудностями — например, не может открыть шлагбаум или отправить сообщения из-за отсутствия связи, — однако считает это незначительной платой за безопасность. Артист подчеркнул, что главное — сохранить жизнь и здоровье людей, а временные ограничения можно переждать.
