Лерчек закрыла долг в 175 млн и вышла из-под домашнего ареста

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, погасила многомиллионную задолженность перед налоговыми органами. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.



Как оказалось, речь идет о сумме свыше 175 миллионов рублей — ранее она числилась в базе как начисления по индивидуальному предпринимательству, однако сейчас долг полностью закрыт. Еще несколько дней назад задолженность оставалась актуальной, но в настоящий момент информация о ней исчезла из реестров, что свидетельствует о полном погашении.

Накануне также стало известно о смягчении меры пресечения для Чекалиной. Суд снял с блогера домашний арест, заменив его на запрет определенных действий.

Сейчас Валерия Чекалина сосредоточена на лечении — ранее у нее диагностировали онкологию. ​Блогер находится в состоянии средней степени тяжести.

Иван Мусатов

