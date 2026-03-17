Лерчек закрыла долг в 175 млн и вышла из-под домашнего ареста
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, погасила многомиллионную задолженность перед налоговыми органами. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
Как оказалось, речь идет о сумме свыше 175 миллионов рублей — ранее она числилась в базе как начисления по индивидуальному предпринимательству, однако сейчас долг полностью закрыт. Еще несколько дней назад задолженность оставалась актуальной, но в настоящий момент информация о ней исчезла из реестров, что свидетельствует о полном погашении.
Накануне также стало известно о смягчении меры пресечения для Чекалиной. Суд снял с блогера домашний арест, заменив его на запрет определенных действий.
Сейчас Валерия Чекалина сосредоточена на лечении — ранее у нее диагностировали онкологию. Блогер находится в состоянии средней степени тяжести.
