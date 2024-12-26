«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери

Юлия Ауг (Фото: соцсети)
Актриса Юлия Ауг снова изменила место жительства. Сначала она покинула Россию и уехала в Эстонию, а теперь перебралась в Израиль. О том, как звезда сериала «Екатерина» отвернулась от России, которая подарила ей успех, и в итоге потеряла все, включая собственную дочь, расскажет «Радио 1».
Карьера Юлии Ауг в России и переезд в Эстонию
Юлия Ауг родилась в Ленинграде в 1970 году, а затем вместе с семьей переехала в Эстонию, на родину отца. В Нарве она провела свои школьные годы. Изначально актрисой стать не планировала — мечтала о карьере археолога. Однако после того, как ее друг поступил в театральный вуз в Санкт-Петербурге, Юлия была настолько впечатлённой атмосферой учебного заведения, что задумалась о сценической карьере.
Таким образом, Ауг неожиданно для себя начала обучение в ЛГИТМиКе. Однако она не задержалась там надолго: во время учебы Юлия начала сниматься в кино, что и привело к ее отчислению с третьего курса. После этого девушка решила покорить Москву и поступить в ГИТИС, осознавая, что именно на родине сможет получить качественное образование и пробиться в мир искусства. Так и произошло.
По окончании вуза актриса вошла в труппу ТЮЗа имени А. А. Брянцева, где проработала десять лет. За это время она исполнила восемь главных ролей, включая Софью в «Горе от ума», Русалку в пушкинской «Русалке» и леди Макбет в «Макбете».
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
Юлия проявляла интерес не только к актерскому мастерству, но и к режиссуре. В 2007 году она окончила режиссерский факультет ГИТИСа, а затем прошла обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
С юных лет Ауг начала сниматься в кино, но настоящая слава пришла к ней в 2010 году с выходом фильма «Овсянки». После этого она стала все чаще появляться на экранах, и в 2014 году получила предложение сыграть императрицу Елизавету Петровну в популярном сериале «Екатерина».
Первым мужем Ауг стал ее коллега по театру Степан Золотухин, от которого она родила дочь Полину.
«Я приехала рожать Полину в Эстонию, но у мамы случился тяжелый инфаркт. Пришлось ехать к родителям мужа в Красноярск. Я провела там полгода, а когда вернулась в Санкт-Петербург, Степа стал другим: он уже не был таким близким и родным», — делилась воспоминаниями Юлия.
Юлия Ауг (Фото: кадр из фильма «Екатерина»)
Черная полоса и измена супруга
Вскоре после этого Степан потерял работу, а карьера Юлии, наоборот, стремительно развивалась. В результате она стала единственным кормильцем в семье, что невольно затрагивало самолюбие мужа. Золотухин пытался начать собственный бизнес, но его попытки не увенчались успехом. В это время у обоих родителей не хватало времени на маленькую Полину, и девочка была отправлена на воспитание к бабушке.
Неожиданно появилась возможность: лучшая подруга Юлии предложила Степану работу. Вскоре Золотухин стал проводить все больше времени с подругой жены и, в конечном итоге, ушел от Ауг к ней.
Известно, что и сама Юлия была неверна мужу. Когда их отношения находились на грани разрыва, актриса завела роман с бизнесменом.
«Я прожила с мужем еще шесть месяцев после этого. Он ушел ко второй моей лучшей подруге. Удивительно, но всего за день до его ухода мы были вместе на дне рождения ее сына. Мы были очень близки... После этого мы больше никогда не общались», — вспоминала звезда о двойном предательстве.
Высказывания о России
После переезда в Эстонию Юлия перестала сдерживать свои высказывания. Она утверждала, что родина сама себя губит, но продолжала приезжать в Россию для съемок ради денег. Ее дочь Полина осталась в России и отказалась поддерживать мать в ее высказываниях. В марте 2023 года Юлия подтвердила, что живет, играет в театре и ставит спектакли в Таллине.
«У меня все расписано на год вперед, но я не уверена, как буду жить. Я подумываю о покупке квартиры в Таллине, но не знаю, сделаю ли это. Возможно, куплю жилье в Берлине и перееду туда. Мне сложно сказать, где я на самом деле, потому что я бесконечно скучаю по Москве и своему дому», — пыталась оправдать свое решение артистка.
В Эстонии Юлия поставила спектакль, посвященный страданиям украинцев, и активно давала интервью, выступая против своей родины.
«Расплата за предательство», — так пользователи Сети комментируют последние события в жизни актрисы.
Читайте также:
Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс
«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой
Анастасия Хохлова