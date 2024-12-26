Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери

«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери

Юлия Ауг (Фото: соцсети)

Юлия Ауг (Фото: соцсети)

Актриса Юлия Ауг снова изменила место жительства. Сначала она покинула Россию и уехала в Эстонию, а теперь перебралась в Израиль. О том, как звезда сериала «Екатерина» отвернулась от России, которая подарила ей успех, и в итоге потеряла все, включая собственную дочь, расскажет «Радио 1».

Карьера Юлии Ауг в России и переезд в Эстонию



Юлия Ауг родилась в Ленинграде в 1970 году, а затем вместе с семьей переехала в Эстонию, на родину отца. В Нарве она провела свои школьные годы. Изначально актрисой стать не планировала — мечтала о карьере археолога. Однако после того, как ее друг поступил в театральный вуз в Санкт-Петербурге, Юлия была настолько впечатлённой атмосферой учебного заведения, что задумалась о сценической карьере.



Таким образом, Ауг неожиданно для себя начала обучение в ЛГИТМиКе. Однако она не задержалась там надолго: во время учебы Юлия начала сниматься в кино, что и привело к ее отчислению с третьего курса. После этого девушка решила покорить Москву и поступить в ГИТИС, осознавая, что именно на родине сможет получить качественное образование и пробиться в мир искусства. Так и произошло.

По окончании вуза актриса вошла в труппу ТЮЗа имени А. А. Брянцева, где проработала десять лет. За это время она исполнила восемь главных ролей, включая Софью в «Горе от ума», Русалку в пушкинской «Русалке» и леди Макбет в «Макбете».
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО

Юлия проявляла интерес не только к актерскому мастерству, но и к режиссуре. В 2007 году она окончила режиссерский факультет ГИТИСа, а затем прошла обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

С юных лет Ауг начала сниматься в кино, но настоящая слава пришла к ней в 2010 году с выходом фильма «Овсянки». После этого она стала все чаще появляться на экранах, и в 2014 году получила предложение сыграть императрицу Елизавету Петровну в популярном сериале «Екатерина».

Первым мужем Ауг стал ее коллега по театру Степан Золотухин, от которого она родила дочь Полину.
«Я приехала рожать Полину в Эстонию, но у мамы случился тяжелый инфаркт. Пришлось ехать к родителям мужа в Красноярск. Я провела там полгода, а когда вернулась в Санкт-Петербург, Степа стал другим: он уже не был таким близким и родным», — делилась воспоминаниями Юлия.

Юлия Ауг (Фото: кадр из фильма «Екатерина»)

Черная полоса и измена супруга


Вскоре после этого Степан потерял работу, а карьера Юлии, наоборот, стремительно развивалась. В результате она стала единственным кормильцем в семье, что невольно затрагивало самолюбие мужа. Золотухин пытался начать собственный бизнес, но его попытки не увенчались успехом. В это время у обоих родителей не хватало времени на маленькую Полину, и девочка была отправлена на воспитание к бабушке.

Неожиданно появилась возможность: лучшая подруга Юлии предложила Степану работу. Вскоре Золотухин стал проводить все больше времени с подругой жены и, в конечном итоге, ушел от Ауг к ней.

Известно, что и сама Юлия была неверна мужу. Когда их отношения находились на грани разрыва, актриса завела роман с бизнесменом.

«Я прожила с мужем еще шесть месяцев после этого. Он ушел ко второй моей лучшей подруге. Удивительно, но всего за день до его ухода мы были вместе на дне рождения ее сына. Мы были очень близки... После этого мы больше никогда не общались», — вспоминала звезда о двойном предательстве.

Высказывания о России


После переезда в Эстонию Юлия перестала сдерживать свои высказывания. Она утверждала, что родина сама себя губит, но продолжала приезжать в Россию для съемок ради денег. Ее дочь Полина осталась в России и отказалась поддерживать мать в ее высказываниях. В марте 2023 года Юлия подтвердила, что живет, играет в театре и ставит спектакли в Таллине.
«У меня все расписано на год вперед, но я не уверена, как буду жить. Я подумываю о покупке квартиры в Таллине, но не знаю, сделаю ли это. Возможно, куплю жилье в Берлине и перееду туда. Мне сложно сказать, где я на самом деле, потому что я бесконечно скучаю по Москве и своему дому», — пыталась оправдать свое решение артистка.

В Эстонии Юлия поставила спектакль, посвященный страданиям украинцев, и активно давала интервью, выступая против своей родины. ​

«Расплата за предательство», — так пользователи Сети ​комментируют последние события в жизни актрисы.

Читайте также:

Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой
#образование
#переезд
#мать
#воспитание
#актриса
#интервью
#карьера
#петербург
#шоу-бизнес
Лепс с молодой невестой и Ольга Бузова: как Дима Билан отметил день рождения и почему раздал деньги пенсионерам
26 декабря 2024, 16:26

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)

Более миллиона рублей отдал Дима Билан в день своего 43-летия на благотворительность. Все средства певцу перечислили его друзья и поклонники в день рождения.
О том, почему Билан отказался от подарков на день рождения, кто пришел на шикарную вечеринку и кому отправили более миллиона рублей, расскажет редакция «Радио 1».

Почему Билан отказался от денег


24 декабря певец Дима Билан отпраздновал свое 43-летие. Исполнитель намеренно отказался от подарков в праздник, подчеркнув, что для него лучшим презентом будет, если гости отправят любую сумму на благотворительность. Уточняется, что через специальный код можно было помочь одиноким пенсионерам, больным детям или отправить средства на закупку нужд для волонтеров.

«Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни еще в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией. Мы решили сделать это открыто и адресно», — пояснил певец.

Как прошла вечеринка по случаю 43-летия Димы Билана


Гостей Билан принимал в особняке на Волхонке. На входе гостей встречал детский хор в белых одеждах. Фуршетная зона была украшена детскими воспоминаниями исполнителя. Виниловые пластинки из 90-х, проигрыватели, старые кассеты, архивные фото Димы из детства и юности.

Среди гостей, посетивших праздник, были Яна Рудковская, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин с дочерью Валерии Аней, Светлана Бондарчук с мужем, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Григорий Лепс с 18-летней невестой Авророй Кибой, Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Люся Чеботина и многие другие.

Дима Билан и Ольга Бузова (Фото: соцсети Димы Билана)

Певец признался журналистам, что последние 10 лет не отмечал день рождения публично, а сейчас вдруг захотелось собрать друзей и семью, обнять и обменяться теплыми словами. По словам Билана, он гордится своей аудиторией, друзьями и окружением.

«За этот год произошло множество событий и открытий, были и трудные моменты. Мне очень важно увидеть каждого из вас, особенно тех, кого я люблю. Сегодня здесь будут мои родители, которые не всегда любили светскую жизнь, но мне удалось уговорить их прийти на мой праздник», — заявил исполнитель.

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)

Кстати, Дима рассказал, как в детстве спрашивал у отца, мол, что означает их фамилия «Белан» (Виктор Белан — имя артиста от рождения, до того, как он взял сценический псевдоним «Дима Билан»). Исполнитель поделился, что Белан — это «белый ангел».

Кто поздравил артиста


Певица Пелагея, поздравляя Билана подчеркнула, что Дима — это «краш» ее маленькой дочери. Григорий Лепс, появившийся со своей 18-летней невестой Авророй, подарил имениннику свои авторские очки в шутку заметил, что если Билан будет петь его хиты, то он останется без работы. Филипп Киркоров напомнил гостям праздника, как много и давно Билан помогает бездомным котам и больным детям.

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)

«Дима — мой лучший друг. Мы рядом уже двадцать лет. Всякое бывало, но такого доброго и замечательного друга, как Дима, сложно найти. Мы понимаем друг друга без слов, — рассказала продюсер Яна Рудковская.

В этот вечер гости не только поднимали бокалы за Билана, но лакомились блюдами из праздничного меню, которое состояло из татарской, кавказской и русской кухни. Это была задумка именинника, чтобы даже через угощение погрузить своих друзей в свой мир детства, которое у Билана прошло в многонациональной атмосфере.

Читайте также:

Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой занял у нее миллион рублей

Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ
#конкурс
#деньги
#история
#благотворительность
#праздник
#семья
#жизнь
#ели
#родители
#певица
#фото
#день рождения
#ксения собчак
#расходы
#человек
#хор
#блюда
#евровидение
#мальчик
#мы рядом
#артист
#мир
#выбор
#очки
#пригожин
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс
26 декабря 2024, 15:29

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Дуэт»)

Певцы, актёры и другие творческие личности родом из Прибалтики в позднем СССР нередко становились любимцами публики. Среди них была Айя Кукуле — латвийская певица, которая вышла на большую сцену с подачи Раймонда Паулса и первой исполнила несколько песен, которые позже стали хитами.
О судьбоносной встрече певицы с Раймондом Паулсом, исполнении хита «Миллиона алых роз» и жизни Айи Кукуле сегодня — в материале «Радио 1».

Первые творческие шаги и работа с Раймондом Паулсом


Айя Кукуле родилась 1 октября 1956 года в городе Резекне. Талант певицы раскрылся в Айе в школьные годы. Уже тогда девочка решила покорить сцену.

Когда Айя училась в начальной школе, она попала на концерт оркестра Раймонда Паулса в Риге. Девочка была воодушевлена выступлением маэстро и взяла у него автограф. Но кто бы мог подумать, что спустя несколько лет жизни Кукуле серьезно изменится.

В 16 лет вместе с рок-группой девушка отправилась на фестиваль «Янтарь Лиепаи», где оказался и Раймонд Паулс. Во время выступления знаменитый композитор разглядел талант будущей звезды и предложил молодой певице сотрудничать.

«Это предложение было очень важным для меня, потому что в то время я не хотела ничего, кроме пения», — вспоминает Кукуле.

В 1975 году Айя Кукуле вошла в состав вокальной группы ансамбля Modo. А её сольный дебют в звукозаписи состоялся в 1978 году, когда вышел альбом Паулса «Ночные птицы», записанный вместе с Мирдзой Зивере.

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Робот»)

Сотрудничество с композитором продолжалось на протяжении всей карьеры Айи Кукуле. Сначала были три года в Государственной филармонии Латвийской ССР, затем — место солистки в составе оркестра Латвийского радио и телевидения. Параллельно певица училась в консерватории, которую окончила в 1983 году.

«Миллион алых роз» в жизни Айи Кукуле


В это время Паулс много писал, у Кукуле была возможность записать многие из его песен. Некоторые впоследствии стали хитами на русском языке. Например, знаменитый «Миллион алых роз», который многие знают и помнят в исполнении Аллы Пугачевой. Примечательно, что в оригинале песни нет ничего о розах.

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Davaja marina»)

В «Утренней почте» можно было увидеть причудливо-футуристический клип «Робот» из фильма «В субботу... в Риге» (1986), в котором Айя не только исполняет песню, но и практически переходит к брейк-дансу, что было удивительно для советского зрителя.

Уход со сцены и жизнь Айи Кукуле сегодня


В 1990 году в Латвии стало не до музыки. Страна пережила серьёзные преобразования. Филармонические коллективы были распущены. А в жизни Айи Кукуле случилось важное событие: в 1991 году она родила дочь. По этой причине уход со сцены был сознательным шагом.

«После этого я приняла участие ещё в паре проектов, но решила больше не выходить на сцену. С рождением дочери, которая была очень желанной, мои ценности значительно изменились», — говорит Айя.

Айя Кукуле выступила с ещё одной концертной программой в 1993 году и приняла участие в записи мюзикла в 1995-м, после чего сконцентрировалась на педагогической деятельности. В 2005 году Кукуле основала детский хор при вокальной студии Omnes, который с успехом принимает участие в международных фестивалях.

Читайте также:

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой

«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
#радио 1
#работа
#концерт
#жизнь
#сотрудничество
#ценности
#певица
#хор
#встреча
#песня
#уход
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
26 декабря 2024, 15:05

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)

Актриса Варвара Шмыкова после переезда из России в 2022 году пытается начать карьеру с нуля в Европе, но пока успехи оставляют желать лучшего. Финансовые проблемы также становятся для нее серьезным испытанием. Сложности добавила и ситуация в семье: мать Шмыковой отказалась принимать дочь после ее высказываний о России. Вместо того, чтобы искать примирения, артистка выбрала другой путь — начала публиковать в интернете откровенные снимки. Как вынуждена зарабатывать на жизнь артистка театра и кино расскажет «Радио 1».

Откровенные фото Варвары Шмыковой


Варвара Шмыкова активно делится в социальных сетях фотографиями, на которых она демонстрирует свое почти обнаженное тело. Многие из поклонников уже не понимают, продолжает ли она заниматься актерством или же решила попробовать себя в более откровенной сфере.

Стоит отметить, что стиль «ню» не стал новым для Шмыковой. Если заглянуть в ее биографию, можно вспомнить, что она и раньше проявляла провокационное поведение на съемочных площадках и публиковала фотографии на грани приличия.

Однако раньше ее политические высказывания привлекали больше внимания, чем стремление «слегка продемонстрировать» свои прелести. Более того, даже роды актрисы были довольно необычными. В интервью Ксении Собчак она призналась, что рожала не в медицинском учреждении, а в небольшой комнате, где из медикаментов был только «увеселительный газ».

«Я очень хотела родить в воде, потому что по знаку зодиака — Рыбы. Но в итоге меня попросили выйти, потому что сердцебиение становилось реже, и нужно было быстрее родить. Сделала все за два часа», — делилась актриса.
Теперь в ее блогах стало значительно больше откровенного контента, что особенно бросается в глаза на фоне конфликта с матерью, которая, вероятно, тоже вынуждена наблюдать за обнаженными фотографиями своей дочери.

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)

Совсем недавно Шмыкова опубликовала в своем личном блоге снимок с мужем Даниилом Радловым. На фотографии они лежат в постели обнаженными: мужчина положил голову на живот супруги и обнял ее за талию.

«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену
«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену

Подписчики заметили сходство с нашумевшей фотографией 30-летней давности, на которой актер Джонни Депп позирует со своей тогдашней возлюбленной, моделью Кейт Мосс. Этот снимок был сделан знаменитым фотографом Энни Лейбовиц для журнала Vanity Fair.

Пользователи также отметили попытку повторить стиль легендарной фотосессии британского рок-музыканта Джона Леннона и его партнерши Йоко Оно. Однако в отличие от старых снимков звезд, наполненных истинной эстетикой, работа Шмыковой, по мнению подписчиков, оказалась лишенной изящества и стала объектом критики. Многие назвали ее попытки дешевой пародией, а некоторые даже охарактеризовали кадр как сцену из провинциального порно.

Тем не менее, есть и те, кто одобряет подобные «эксперименты». Интересно, что среди оставшихся поклонников актрисы можно заметить определенный «колорит» — чаще всего это представители оппозиции, которые поддерживают всех, кто находит способы критиковать Россию и ее народ.

Критика СВО и поддержка Навального*


Кроме увлечения откровенными снимками, Шмыкова уже много лет активно занимается общественной деятельностью. Ее «игры в оппозицию» начались еще в те времена, когда протестные акции блогера Алексея Навального* были популярны среди определенного круга людей.

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)

Ранее публика не обращала особого внимания на выходки актрисы. Коллеги и режиссеры относились к ее эксцентричности с пониманием, полагая, что она просто молодая и проявляет юношеский максимализм, который со временем пройдет. К сожалению, эти надежды не оправдались.

Тем не менее, не все оставались равнодушными к действиям Шмыковой. Например, после выхода фильма о Навальном* худрук независимого театра «Июльансамбль» Виктор Рыжак на общем собрании труппы попросил актрису удалить свой пост о скандальном фильме, но она отказалась. В результате ее участие в постановке было прекращено.

Этот инцидент можно считать началом конца карьеры Шмыковой. Сначала из эфира убрали рекламу с ее участием, а затем актрису перестали приглашать в крупные государственные проекты. В итоге ей пришлось довольствоваться работой в независимых фильмах и театрах.

Шмыкова утверждала, что попала в «черный список», и искренне не понимала, почему после критики российского государства ей закрыты двери в фильмы, финансируемые этим государством.

В феврале 2022 года она резко осудила специальную военную операцию России на Украине и уехала из страны, обосновавшись в Берлине.

«Я понимала, что уезжаю надолго, так как была беременна и не хотела рожать в России. Я предполагала, что минимум два года не вернусь. Мой день отъезда был особенным — я провожала отчима на службу добровольцем вместе с мамой, братьями и сестрами», — рассказала Шмыкова в интервью.

Читайте также:

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа

Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны

* Включен в реестр террористов и экстремистов
#актёр
#семьи
#супруги
#роды
#инцидент
#актриса
#интервью
#сша
#сво
#россия
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
26 декабря 2024, 12:57

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Певица Вера Брежнева, осудившая спецоперацию на Украине, продолжает удивлять общественность. После своего бегства из России она стала активной участницей различных интервью, где с удовольствием делится подробностями своей личной жизни. Недавно, когда публика только начала обсуждать слухи о том, что Брежнева работала в эскорте, она вновь привлекла внимание, рассказав о своих успехах в поиске спонсоров. В беседе с украинской журналисткой артистка заявила, что сейчас находится в счастливых отношениях. Подробности – в материале «Радио 1».

Спонсор Веры Брежневой


Пользователи социальных сетей быстро заметили, что певица вновь нашла спонсора, готового тратить на нее значительные суммы. Многие комментаторы выразили мнение, что именно это и является основой ее счастья.
«Очередной толстый кошелек на ножках», — написали одни. Другие добавили: «Каждый раз как в первый. И всех она любит, и все ее любят».

На этом откровения Брежневой не закончились. Она продолжила делиться своими мыслями, утверждая, что у нее «секс с жизнью».
«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой
«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

«Есть такое классное выражение – секс с жизнью. У меня просто секс с жизнью, и он такой вкусный, мне так это нравится. Конечно, когда есть классный партнер, с кем есть близость, жизнь приобретает красок. Главное — встретить для себя такого человека, правильного человека. И тогда женщина сияет. Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью», — сказала она.

Однако Брежнева добавила, что не торопится выходить замуж.


Бойфренд из прошлого


Ранее певица неоднократно намекала на нового бойфренда в своей жизни. В сентябре она поделилась фотографией с большим букетом цветов, написав: «Я могу сама купить себе цветы, но мне не нужно это делать — он позаботится об этом. Я наслаждаюсь».

Позже Брежнева стала более откровенной в социальных сетях, рассказав, что своего нынешнего партнера она встретила еще в 18 лет.

«В первый раз я увидела его, когда мне было 18. Мы только познакомились, и я ушла. Затем наши пути пересеклись вновь, и мы даже прожили вместе несколько месяцев. Но, как это иногда бывает, что-то пошло не так... Он ждал меня... Я вернулась. С этого момента моя любовь стала расти с каждым днем. Наконец-то я хочу об этом поговорить», — призналась она.

Пользователи сети начали гадать, о ком идет речь, и многие предположили, что это ее первый возлюбленный Виталий Войченко, от которого у нее родилась дочь Соня в 19 лет. Однако личность нового избранника певица по-прежнему держит в секрете.

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Карьера через постель


Личная жизнь артистки, осудившей специальную военную операцию, часто обсуждается. Брежнева известна тем, что целенаправленно выбирает состоятельных мужчин, которые могут обеспечить ей комфортную жизнь и помочь в карьере. С раннего возраста она определила свой путь и избегала отношений с неплатежеспособными сверстниками.

Во время учебы в университете она начала встречаться с успешным бизнесменом Виталием Войченко. Он ухаживал за ней с романтичностью, и через год у них родилась дочь Соня. Тем не менее, пара так и не оформила свои отношения и вскоре рассталась.

Существовали слухи, что молодые родители не смогли справиться с повседневными трудностями. Инициатором расставания стала сама певица, поскольку ее не устраивали финансовые возможности возлюбленного. Кроме того, на горизонте появился более состоятельный мужчина — украинский олигарх Михаил Куперман.

На тот момент он был женат и воспитывал двоих детей, но для Брежневой это не стало преградой. Их отношения развивались очень быстро. В порыве чувств Куперман оставил свою супругу и женился на Брежневой, что вызвало недовольство у его родственников. Они были шокированы тем, что он не только оставил своих детей, но и привел в еврейскую семью женщину другой национальности. Вскоре пара узаконила свои отношения, а через три года Вера родила мужу дочь Сару.


В конечном итоге их семейное счастье оказалось недолгим — пара подала на развод. Однако Брежнева не стала долго оплакивать разрыв и вскоре начала роман с продюсером Константином Меладзе. Ходили слухи, что их отношения начались еще во время ее брака с Куперманом. По всей видимости, когда супруг перестал быть полезным для артистки, она задумалась о будущем с Меладзе.


Обвинения в эскорте


После развода с Меладзе начали всплывать скандальные эпизоды из прошлого Веры Брежневой. Если раньше коллеги по цеху хоть как-то уважали её, то после её резких высказываний в адрес россиян некоторые звёзды решили раскрыть все карты о её прошлом.

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти
Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Например, блогер Виктория Боня в одном из интернет-шоу заявила, что Брежнева работала в эскорте. Она уточнила, что певица стоит довольно дорого и выставляет множество дополнительных условий перед встречами с клиентами.
По словам Виктории, из-за этого многие мужчины отказывались от встреч, считая, что она не стоит таких денег. «Она стоит 100 тысяч долларов. Сначала предлагалось подарить часы за 70 тысяч, а потом она приходила бы на свидание. Если ей человек не понравится, то дальше ничего не будет», — поделилась подробностями Боня.

Читайте также:

«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой

Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа

«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
#секс
#женщина
#певица
#любовь
#развод
#звёзды
#шоу
#отношения
#блогер
#пользователи
#карьера
#киркоров
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой
26 декабря 2024, 11:36

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Эпатажный поп-король российской эстрады Филипп Киркоров дал обширное интервью журналистке Лауре Джугелие. В нем он впервые высказался о творчестве SHAMANа и сообщил, что недавно обращался к Алле Пугачевой с просьбой об услуге. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Киркоров отчитал SHAMAN за то, что он забрал его песню


В начале беседы Филипп Киркоров рассказал о правах на свои хиты. Он отметил, что артисты, желающие исполнить его песни, сначала обращаются к авторам музыки и текстов за разрешением. Только после этого они обращаются к нему, скорее для соблюдения формальностей, хотя сам Филипп никогда не отказывает в разрешении. Однако Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не стал запрашивать разрешение у Киркорова на исполнение композиции «Единственная моя», написанной Олегом Газмановым.

SHAMAN (Фото: соцсети)

«Считаю, что он очень талантливый артист. Я узнал о том, что он поет «Единственную» из концерта на Красной площади. Меня даже никто не спросил, как я отношусь к этому и можно ли спеть эту песню. Опять-таки я без претензий считаю, что если кто-то поет песню спустя 25 лет, то это только плюс. Она продолжает жить. Главное, чтобы это было талантливо исполнено», — рассказал Филипп Бедросович.

Хотя по закону SHAMAN ничего не нарушил, Киркоров подчеркнул, что было бы правильно по-человечески спросить его мнение по этому поводу.

«SHAMAN перепел Филиппа Киркорова и он просто затаил обиду», — отреагировали на инцидент поклонники Ярослава.

«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова

Киркоров рассказал о просьбе к Пугачевой


Филипп Киркоров также сообщил, что звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают учитывать мнение Аллы Пугачевой, которая уехала из России. Совсем недавно Киркоров и Анжелика Варум обратились к Примадонне с просьбой разрешить исполнение ее песен.

Он привел пример: на творческом вечере Игоря Крутого, посвященном его 70-летию, артисты исполняли песни, которые ранее пела Пугачева. В частности, Анжелика Варум выразила желание исполнить «Речной трамвайчик», но только при условии получения одобрения от Аллы Борисовны, что она в итоге получила.

Киркоров также упомянул, что исполнил песню «Приглашение на закат», слова к которой написала Пугачева. Несмотря на то что они не общаются уже почти пять лет, он отправил ей записанную версию песни и попросил разрешение на исполнение. Она дала согласие, и теперь эта песня является частью его репертуара, которую он с удовольствием исполняет. Филипп отметил, что это их личное соглашение, так как они с Анжеликой представляют немного другое поколение, и для них важно не переступать через чьи-то границы.

Читайте также:

Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену
#соглашение
#скандал
#звёзды
#шоу
#заявление
#песня
#артист
#киркоров
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа
26 декабря 2024, 10:53

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей. Кроме того, у некогда состоятельного баскетболиста были серьезные проблемы с деньгами. Как оказалось, что бывшему миллионеру было не на что купить себе даже еду расскажет «Радио 1».

Развод с женой и алименты


Из-за отношений с Анной Седоковой Янис оставил свою жену Сану Ошу, когда их сыну Кристиану было всего несколько месяцев. Сана, проживавшая в Риге с ребенком, не знала о романе мужа.

После развода она не препятствовала встречам Яниса с сыном. Однако из-за постоянных финансовых трудностей Тимма накопил значительные долги по алиментам перед первой женой. Сана подала в суд, и чтобы погасить задолженность, имущество Яниса в Риге было продано на аукционе.

В социальных сетях Сана поделилась своими мыслями о ситуации с алиментами, подчеркнув, что долго пыталась решить вопрос мирным путем, не прибегая к судебным разбирательствам.

«Помните, что изменения не происходят за день или даже за пару месяцев… В течение двух лет были проблемы с выплатами алиментов и множество других юридических вопросов», — написала модель.

Сана также косвенно уколола Анну Седокову, отметив, что Янис зарабатывал хорошие деньги, но быстро их тратил. Ей было печально осознавать, что в последние дни своей жизни Тимма занимал деньги на еду и жил в недорогом хостеле.

«Что еще можно сказать… Человека унижают, он берет деньги в долг… Я не знаю всех деталей, но помню, что он был миллионером в момент развода и подписал контракт с российским клубом на значительную сумму. Куда ушли эти деньги? Как такое возможно, что через три года он не может даже заплатить минимальные алименты своему ребенку и заканчивает свои дни в каком-то хостеле? Это должно стать темой для размышлений для многих мужчин… Напоминанием о том, как легко можно потерять все», — написала Сана.
«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена
«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена

Крах карьеры и долги


Пока карьера Яниса шла успешно, он справлялся с алиментами. Однако вскоре он остался без доходов и накопил значительные долги перед первой женой. Сана была вынуждена обратиться в суд, и в начале ноября прошел аукцион по продаже имущества Тиммы в Риге для погашения долга. На торги были выставлены машино-место площадью 436,9 квадратных метра (начальная цена — 10 400 евро) и участок земли площадью 816 квадратных метров на проспекте Кокнесес (начальная стоимость — 1050 евро).

Нет денег на похороны


Первым, кто сообщил о материальных проблемах семьи Яниса, стал его близкий друг Гатис Лининьш. В своем посте в социальных сетях он сообщил, что у матери игрока Аусмы нет средств на организацию похорон.

Лининьш запустил сбор средств на транспортировку и прощание с баскетболистом.

«Пожалуйста, помогите нам по мере возможности, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и его похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, Янис всегда останется в памяти как добрый, амбициозный и улыбчивый человек. Мы будем благодарны за любую помощь», — написал он.

Янис Тимма (Фото: соцсети)

По предварительным оценкам, семье требовалось около 40 тысяч евро на перевозку тела и похороны, которые планировались в Риге. В это время преданные фанаты Яниса Тиммы начали задаваться вопросом, куда же делись все средства, которые он зарабатывал, играя в NBA. Некоторые предположили, что баскетболист мог потратить свои деньги на Седокову.

Седокову обвинили в смерти Яниса Тиммы


Блогер и еще один близкий друг баскетболиста Марк заявил, что именно Анна Седокова навсегда разрушила все планы молодого и талантливого спортсмена. Он предположил, что она извлекла из него все финансовые ресурсы, а когда Тимма утратил статус завидного жениха и богатого человека, просто пренебрегла его чувствами.
«Она хочет тусовки, богатую жизнь. Это все позаканчивалось. Он потерял голову от любви. И пишут, что он слабый был, — такого говорить не надо. Слабый бы такого не сделал, он был одержим ею. Он очень любил ее детей. Я уверен, что у Ани есть какой-то покровитель, который помогает ее обелить», — вдруг заявил он.
Читайте также:

«Буду любить тебя вечно»: Анна Седокова рассказала о боли утраты и организации похорон Яниса Тиммы

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым
#суд
#деньги
#торги
#имущество
#алименты
#похороны
#развод
#карьера
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Буду любить тебя вечно»: Анна Седокова рассказала о боли утраты и организации похорон Яниса Тиммы
Седокова из больницы заявила об ​организации похорон Тиммы и призналась ему в любви
26 декабря 2024, 00:28

Анна Седокова и Яннис Тимма (Фото: соцсети/Анна Седокова)

Певица Анна Седокова рассказала, что занимается организацией похорон бывшего мужа из больницы. Несмотря на то, как тяжело ей дается утрата латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, она хочет сделать все возможное для памяти погибшего.
«Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше…», — написала певица о своем состоянии в аккаунте Instagram*.
Тело 32-летнего спортсмена обнаружили 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной трагедии стало самоубийство.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году, а их развод был официально зарегистрирован лишь в начале декабря 2024 года. Баскетболист выступал за российские клубы «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.

Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке близких, Седокова старается организовать достойное прощание. В своем обращении в соцсетях певица поблагодарила всех за поддержку, отметив, что до сих пор не может смириться с произошедшим.

«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена
«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена

Седокова также призвала СМИ проверять источники информации и не использовать трагедию в своих интересах. То, что гибель Яниса Тиммы стала популярной темой для обсуждения, не означает, что можно пользоваться моментом и очернять его память.

«Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью», — указала певица.
Она признала, что очень сильно скробил и ей до сих пор тяжело поверить, что Тимма действительно мертв.

«Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное — помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — написала Седокова про бывшего супруга.
Читайте также:

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Отец Яниса Тиммы впервые прокомментировал визит Седоковой на похороны ее бывшего мужа

«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#прощание
#певица
#гибель
#похороны
#самоубийство
#instagram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны
25 декабря 2024, 16:09

Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) Фото: РИА Новости/Илья Питалев

22 декабря стало известно о смерти экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер. Первой из семьи Шукшиных прервала молчание Лидия Николаевна. Что рассказала о смерти Фреи знаменитая актриса читайте в материале «Радио 1».


Шукшины готовы оказать финансовую помощь в похоронах


Адвокат 86-летней актрисы Юлия Вербицкая-Линник в беседе с URA.RU сообщила, что семья Шукшиных тяжело прореживает смерть девушки.

«Лидия Николаевна очень сострадает семье Фрейи и благодарна ей за чудесного правнука. Она очень жалеет, что не была с ней знакома и не смогла наставить ее на путь истинный, не вразумила ее стать частью их большой семьи. Марию Лидия Николаевна ни в чем не винит и готова с Ольгой Васильевной оказать любую помощь в воспитании правнука, включая материальную. Если такая, конечно, требуется», — рассказала адвокат Федосеевой-Шукшиной.

Кроме того Вербицкая-Линник сообщила, что Лидия Николаевна готова помочь родственникам проводить Фрейю в ее последний путь.

Жаль мальчика

Ольга Шукшина (Фото: скриншот передачи «Жизнь и судьба» ТК Россия-Культура)

Гибель Фрейи Зильберг прокомментировала также младшая сестра Марии Шукшиной Ольга. Она высказала сожаление по поводу того, что сын Фрейи Марк остался без мамы.

«Мы, конечно, с мамой никаких комментариев не даем и на вопросы не отвечаем. Хотим лишь выразить соболезнования родственникам покойной, которые живут в Сибири, хотя мы с ними лично не знакомы. От себя добавлю, что это большое горе, мне очень жаль Фрейю и маленького мальчика, который остался без мамы. Это настоящая трагедия», — поделилась Ольга.

«Ты найдешь меня мертвым»: как живет вдова звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова и в чем признался отец артиста после его смерти
«Ты найдешь меня мертвым»: как живет вдова звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова и в чем признался отец артиста после его смерти

Причина смерти Зильбер


Фрейя Зильбер (Фото:соцсети)

Фрейя Зильбер сама неоднократно рассказывала на ток-шоу о своем пристрастии к наркотикам. Дочь Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, также делилась информацией о зависимости Зильбер в одном из телевизионных эфиров.

«Именно Фрейя подсадила Макара на наркотики, а не наоборот, как говорили ранее. Поэтому даже речи нет о том, что ей вернут ребенка. У меня в арсенале много видео, на которых она предстает в наркотическом угаре. Да, у нее были временные улучшения, но, по сути, ничего не изменилось», — делилась Анна с телезрителями шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Трегубенко была уверена, что бывших наркоманов не бывает и оказалась права. Фрейя Зильбер была найдена мертвой в Питерской квартире среди запрещенных веществ, шприцов и трубок для курительных смесей. Предварительная причина смерти девушки — передозировка наркотиками.

Читайте также:

«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену
#наркотики
#трагедия
#помощь
#смерть
#семья
#права
#адвокат
#гибель
#скандал
#семьи
#шоу
#соболезнования
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
25 декабря 2024, 15:39

Алла Пугачева (Фото: соцсети)

Алла Пугачева уже долгое время не появляется в России. Примадонна спокойно проводит время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Тем не менее, на родине о ней не забывают. Недавно о певице заговорил миллионер Геннадий Снустиков. О шокирующем признании бизнесмена на шоу «Пусть говорят» расскажет «Радио 1».

Покушение на Пугачеву


В начале 90-х годов отношения между представителями шоу-бизнеса стали приобретать криминальный оттенок. Геннадий Снустиков оказался не только свидетелем, но и участником этих разборок. В те сложные времена он спонсировал многих артистов и лично знаком с такими звездами, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Люба Успенская, Маша Распутина и Алла Пугачева.
«В те дни я был «на коне»: у меня было не один миллион долларов в кармане и серьезные связи. Я знал множество авторитетных людей... При необходимости мог помочь не только финансово. Видя это, артисты начали обращаться ко мне за поддержкой», – поделился Снустиков.

Говоря об Алле Пугачевой, миллионер завил, что она однажды находилась на грани гибели, и ему пришлось вмешаться в ситуацию.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
«Помню, как тогда решались судьбы Распутиной и Пугачевой. Серьезные люди угрожали: «Мы их сегодня убьем». Я не мог этого допустить и сказал: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина», – рассказывает гость программы.

Сейчас Алла Борисовна живет уединенно за границей и давно не появляется на публике. О ее здоровье поступают лишь редкие сообщения от поклонников. Известно, что у нее серьезные проблемы с ногами и сердцем, что затрудняет передвижение.

«Ее люди любят и не понимают, почему так все сложилось. Беда случилась… У нее ноги, у нее сердце…» – рассказывала ранее ее бывшая домработница Людмила Дорондова.


Завладел силой: как Евгений Моргунов стал отцом после вечеринки и почему так и не смог перед смертью увидеться с дочерью
Завладел силой: как Евгений Моргунов стал отцом после вечеринки и почему так и не смог перед смертью увидеться с дочерью

«Сын» Киркорова, спас Пугачеву от ЧП



Самопровозглашенный внебрачный сын Бедроса Киркорова, певец Александр Матвеев, рассказал о происшествии, которое произошло в 2018 году. Он утверждает, что именно он спас Аллу Пугачеву от возможной опасности в кинотеатре «Октябрь», когда там сработала пожарная сигнализация. Об этом Александр поделился в интервью с журналистами издания NEWS.ru.

Матвеев рассказал, что вывел Примадонну из зала, сталкиваясь с паникой среди зрителей. Он описал, как ему пришлось буквально расталкивать людей, чтобы обеспечить безопасность певицы. По его словам, Аллу сопровождал известный дизайнер, имя которого он решил не раскрывать.
«Дизайнер прикрывал ее сзади, а я шел спереди. Пришлось почти силой пробираться через толпу, так как началась паника и возникла угроза давки. Я проводил Аллу Борисовну до машины», — отметил он.

Александр добавил, что Пугачева не пострадала и даже не успела испугаться в этой ситуации.

Напомним, что о своем родстве с Бедросом Киркором Матвеев заявил в 2017 году, рассказав о курортном романе своей матери с артистом, который пока не подтвердил эту информацию.

Читайте также:

«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Выжала из пожилого мужа все: что стоит за семейным счастьем Игоря Николаева и зачем ему была нужна молодая жена

*признан Минюстом РФ иностранным агентом
#певец
#соцсети
#безопасность
#здоровье
#чп
#сердце
#алла пугачёва
#шоу
#отношения
#интервью
#киркоров
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате