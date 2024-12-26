«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)
Актриса Варвара Шмыкова после переезда из России в 2022 году пытается начать карьеру с нуля в Европе, но пока успехи оставляют желать лучшего. Финансовые проблемы также становятся для нее серьезным испытанием. Сложности добавила и ситуация в семье: мать Шмыковой отказалась принимать дочь после ее высказываний о России. Вместо того, чтобы искать примирения, артистка выбрала другой путь — начала публиковать в интернете откровенные снимки. Как вынуждена зарабатывать на жизнь артистка театра и кино расскажет «Радио 1».
Откровенные фото Варвары Шмыковой
Варвара Шмыкова активно делится в социальных сетях фотографиями, на которых она демонстрирует свое почти обнаженное тело. Многие из поклонников уже не понимают, продолжает ли она заниматься актерством или же решила попробовать себя в более откровенной сфере.
Стоит отметить, что стиль «ню» не стал новым для Шмыковой. Если заглянуть в ее биографию, можно вспомнить, что она и раньше проявляла провокационное поведение на съемочных площадках и публиковала фотографии на грани приличия.
Однако раньше ее политические высказывания привлекали больше внимания, чем стремление «слегка продемонстрировать» свои прелести. Более того, даже роды актрисы были довольно необычными. В интервью Ксении Собчак она призналась, что рожала не в медицинском учреждении, а в небольшой комнате, где из медикаментов был только «увеселительный газ».
«Я очень хотела родить в воде, потому что по знаку зодиака — Рыбы. Но в итоге меня попросили выйти, потому что сердцебиение становилось реже, и нужно было быстрее родить. Сделала все за два часа», — делилась актриса.Теперь в ее блогах стало значительно больше откровенного контента, что особенно бросается в глаза на фоне конфликта с матерью, которая, вероятно, тоже вынуждена наблюдать за обнаженными фотографиями своей дочери.
Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)
Совсем недавно Шмыкова опубликовала в своем личном блоге снимок с мужем Даниилом Радловым. На фотографии они лежат в постели обнаженными: мужчина положил голову на живот супруги и обнял ее за талию.
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Подписчики заметили сходство с нашумевшей фотографией 30-летней давности, на которой актер Джонни Депп позирует со своей тогдашней возлюбленной, моделью Кейт Мосс. Этот снимок был сделан знаменитым фотографом Энни Лейбовиц для журнала Vanity Fair.
Пользователи также отметили попытку повторить стиль легендарной фотосессии британского рок-музыканта Джона Леннона и его партнерши Йоко Оно. Однако в отличие от старых снимков звезд, наполненных истинной эстетикой, работа Шмыковой, по мнению подписчиков, оказалась лишенной изящества и стала объектом критики. Многие назвали ее попытки дешевой пародией, а некоторые даже охарактеризовали кадр как сцену из провинциального порно.
Тем не менее, есть и те, кто одобряет подобные «эксперименты». Интересно, что среди оставшихся поклонников актрисы можно заметить определенный «колорит» — чаще всего это представители оппозиции, которые поддерживают всех, кто находит способы критиковать Россию и ее народ.
Критика СВО и поддержка Навального*
Кроме увлечения откровенными снимками, Шмыкова уже много лет активно занимается общественной деятельностью. Ее «игры в оппозицию» начались еще в те времена, когда протестные акции блогера Алексея Навального* были популярны среди определенного круга людей.
Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)
Ранее публика не обращала особого внимания на выходки актрисы. Коллеги и режиссеры относились к ее эксцентричности с пониманием, полагая, что она просто молодая и проявляет юношеский максимализм, который со временем пройдет. К сожалению, эти надежды не оправдались.
Тем не менее, не все оставались равнодушными к действиям Шмыковой. Например, после выхода фильма о Навальном* худрук независимого театра «Июльансамбль» Виктор Рыжак на общем собрании труппы попросил актрису удалить свой пост о скандальном фильме, но она отказалась. В результате ее участие в постановке было прекращено.
Этот инцидент можно считать началом конца карьеры Шмыковой. Сначала из эфира убрали рекламу с ее участием, а затем актрису перестали приглашать в крупные государственные проекты. В итоге ей пришлось довольствоваться работой в независимых фильмах и театрах.
Шмыкова утверждала, что попала в «черный список», и искренне не понимала, почему после критики российского государства ей закрыты двери в фильмы, финансируемые этим государством.
В феврале 2022 года она резко осудила специальную военную операцию России на Украине и уехала из страны, обосновавшись в Берлине.
«Я понимала, что уезжаю надолго, так как была беременна и не хотела рожать в России. Я предполагала, что минимум два года не вернусь. Мой день отъезда был особенным — я провожала отчима на службу добровольцем вместе с мамой, братьями и сестрами», — рассказала Шмыкова в интервью.
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