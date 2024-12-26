«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО

Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей. Кроме того, у некогда состоятельного баскетболиста были серьезные проблемы с деньгами. Как оказалось, что бывшему миллионеру было не на что купить себе даже еду расскажет «Радио 1».