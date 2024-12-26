Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

Певцы, актёры и другие творческие личности родом из Прибалтики в позднем СССР нередко становились любимцами публики. Среди них была Айя Кукуле — латвийская певица, которая вышла на большую сцену с подачи Раймонда Паулса и первой исполнила несколько песен, которые позже стали хитами.