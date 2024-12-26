Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Дуэт»)
Певцы, актёры и другие творческие личности родом из Прибалтики в позднем СССР нередко становились любимцами публики. Среди них была Айя Кукуле — латвийская певица, которая вышла на большую сцену с подачи Раймонда Паулса и первой исполнила несколько песен, которые позже стали хитами.
О судьбоносной встрече певицы с Раймондом Паулсом, исполнении хита «Миллиона алых роз» и жизни Айи Кукуле сегодня — в материале «Радио 1».
Айя Кукуле родилась 1 октября 1956 года в городе Резекне. Талант певицы раскрылся в Айе в школьные годы. Уже тогда девочка решила покорить сцену.
Когда Айя училась в начальной школе, она попала на концерт оркестра Раймонда Паулса в Риге. Девочка была воодушевлена выступлением маэстро и взяла у него автограф. Но кто бы мог подумать, что спустя несколько лет жизни Кукуле серьезно изменится.
В 16 лет вместе с рок-группой девушка отправилась на фестиваль «Янтарь Лиепаи», где оказался и Раймонд Паулс. Во время выступления знаменитый композитор разглядел талант будущей звезды и предложил молодой певице сотрудничать.
В 1975 году Айя Кукуле вошла в состав вокальной группы ансамбля Modo. А её сольный дебют в звукозаписи состоялся в 1978 году, когда вышел альбом Паулса «Ночные птицы», записанный вместе с Мирдзой Зивере.
Сотрудничество с композитором продолжалось на протяжении всей карьеры Айи Кукуле. Сначала были три года в Государственной филармонии Латвийской ССР, затем — место солистки в составе оркестра Латвийского радио и телевидения. Параллельно певица училась в консерватории, которую окончила в 1983 году.
В это время Паулс много писал, у Кукуле была возможность записать многие из его песен. Некоторые впоследствии стали хитами на русском языке. Например, знаменитый «Миллион алых роз», который многие знают и помнят в исполнении Аллы Пугачевой. Примечательно, что в оригинале песни нет ничего о розах.
В «Утренней почте» можно было увидеть причудливо-футуристический клип «Робот» из фильма «В субботу... в Риге» (1986), в котором Айя не только исполняет песню, но и практически переходит к брейк-дансу, что было удивительно для советского зрителя.
В 1990 году в Латвии стало не до музыки. Страна пережила серьёзные преобразования. Филармонические коллективы были распущены. А в жизни Айи Кукуле случилось важное событие: в 1991 году она родила дочь. По этой причине уход со сцены был сознательным шагом.
Айя Кукуле выступила с ещё одной концертной программой в 1993 году и приняла участие в записи мюзикла в 1995-м, после чего сконцентрировалась на педагогической деятельности. В 2005 году Кукуле основала детский хор при вокальной студии Omnes, который с успехом принимает участие в международных фестивалях.
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Первые творческие шаги и работа с Раймондом Паулсом
Айя Кукуле родилась 1 октября 1956 года в городе Резекне. Талант певицы раскрылся в Айе в школьные годы. Уже тогда девочка решила покорить сцену.
Когда Айя училась в начальной школе, она попала на концерт оркестра Раймонда Паулса в Риге. Девочка была воодушевлена выступлением маэстро и взяла у него автограф. Но кто бы мог подумать, что спустя несколько лет жизни Кукуле серьезно изменится.
В 16 лет вместе с рок-группой девушка отправилась на фестиваль «Янтарь Лиепаи», где оказался и Раймонд Паулс. Во время выступления знаменитый композитор разглядел талант будущей звезды и предложил молодой певице сотрудничать.
«Это предложение было очень важным для меня, потому что в то время я не хотела ничего, кроме пения», — вспоминает Кукуле.
В 1975 году Айя Кукуле вошла в состав вокальной группы ансамбля Modo. А её сольный дебют в звукозаписи состоялся в 1978 году, когда вышел альбом Паулса «Ночные птицы», записанный вместе с Мирдзой Зивере.
Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Робот»)
Сотрудничество с композитором продолжалось на протяжении всей карьеры Айи Кукуле. Сначала были три года в Государственной филармонии Латвийской ССР, затем — место солистки в составе оркестра Латвийского радио и телевидения. Параллельно певица училась в консерватории, которую окончила в 1983 году.
«Миллион алых роз» в жизни Айи Кукуле
В это время Паулс много писал, у Кукуле была возможность записать многие из его песен. Некоторые впоследствии стали хитами на русском языке. Например, знаменитый «Миллион алых роз», который многие знают и помнят в исполнении Аллы Пугачевой. Примечательно, что в оригинале песни нет ничего о розах.
Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Davaja marina»)
В «Утренней почте» можно было увидеть причудливо-футуристический клип «Робот» из фильма «В субботу... в Риге» (1986), в котором Айя не только исполняет песню, но и практически переходит к брейк-дансу, что было удивительно для советского зрителя.
Уход со сцены и жизнь Айи Кукуле сегодня
В 1990 году в Латвии стало не до музыки. Страна пережила серьёзные преобразования. Филармонические коллективы были распущены. А в жизни Айи Кукуле случилось важное событие: в 1991 году она родила дочь. По этой причине уход со сцены был сознательным шагом.
«После этого я приняла участие ещё в паре проектов, но решила больше не выходить на сцену. С рождением дочери, которая была очень желанной, мои ценности значительно изменились», — говорит Айя.
Айя Кукуле выступила с ещё одной концертной программой в 1993 году и приняла участие в записи мюзикла в 1995-м, после чего сконцентрировалась на педагогической деятельности. В 2005 году Кукуле основала детский хор при вокальной студии Omnes, который с успехом принимает участие в международных фестивалях.
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Екатерина Коршунова