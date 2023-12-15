Переснятый финал сериала «Слово пацана» выйдет на экраны с опозданием

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет на интернет-платформе 21 декабря, как было ранее заявлено.
Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.
Досъёмки некоторых сцен провели в Ярославле и Рыбинске.
Ранее сообщалось, что народный артист России, актёр Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным, подчеркнув, что он снят для взрослого поколения для того, чтобы не повторялась история 1990-х годов. Об этом он рассказал в ходе заседания комитета по культуры в Госдуме.
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Мария Фирсова