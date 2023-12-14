Актёр Сергей Гармаш высоко оценил сериал «Слово пацана»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Народный артист России, актёр Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным, подчеркнув, что он снят для взрослого поколения для того, чтобы не повторялась история 1990-х годов. Об этом он рассказал в ходе заседания комитета по культуры в Госдуме.
По его словам, этот сериал должны смотреть, в первую очередь, родители, которые не должны допустить того, чтобы их дети начали «собираться по дворам и браться за кирпичи».
Также Гармаш провёл параллели с романом Фёдора Достоевского «Бесы» и отметил, что уж если и вводить запреты, то начать надо с этого произведения, а не сразу с сериала, как предлагают некоторые депутаты и общественники.
Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина написала обращение в Роскомнадзор и Следственный комитет с требованием проверить сериал «Слово пацана» на пропаганду опасного для подростков образа жизни.
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Также Гармаш провёл параллели с романом Фёдора Достоевского «Бесы» и отметил, что уж если и вводить запреты, то начать надо с этого произведения, а не сразу с сериала, как предлагают некоторые депутаты и общественники.
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Анастасия Чинкова