Актёр Сергей Гармаш высоко оценил сериал «Слово пацана»

Народный артист России, актёр Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным, подчеркнув, что он снят для взрослого поколения для того, чтобы не повторялась история 1990-х годов. Об этом он рассказал в ходе заседания комитета по культуры в Госдуме.