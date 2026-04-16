Достижения.рф

Тайные комнаты и стеклянный пол: Дима Билан продаёт роскошный дом в Подмосковье

Дима Билан выставил на продажу особняк за 250 миллионов рублей
Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Певец Дима Билан решил расстаться со своей роскошной резиденцией в Подмосковье, выставив её на продажу за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП».



Особняк изначально приобретался для совместной жизни с моделью Еленой Кулецкой, однако после расставания артист переоборудовал дом в личное пространство.

Сам Билан ранее рассказывал, что при строительстве стремился воплотить детские мечты. В доме появились необычные элементы: потайные комнаты, скрытые за дверями шкафов, стеклянный пол, а также оригинальные дизайнерские решения вроде кресла в форме яйца, которое может перемещаться по потолку.

Теперь артист планирует переезд в новый дом, который называет «домом мечты». На его территории есть река для рыбалки и просторный бассейн, где певец восстанавливается после концертов.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0