Тайные комнаты и стеклянный пол: Дима Билан продаёт роскошный дом в Подмосковье
Певец Дима Билан решил расстаться со своей роскошной резиденцией в Подмосковье, выставив её на продажу за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП».
Особняк изначально приобретался для совместной жизни с моделью Еленой Кулецкой, однако после расставания артист переоборудовал дом в личное пространство.
Сам Билан ранее рассказывал, что при строительстве стремился воплотить детские мечты. В доме появились необычные элементы: потайные комнаты, скрытые за дверями шкафов, стеклянный пол, а также оригинальные дизайнерские решения вроде кресла в форме яйца, которое может перемещаться по потолку.
Теперь артист планирует переезд в новый дом, который называет «домом мечты». На его территории есть река для рыбалки и просторный бассейн, где певец восстанавливается после концертов.
