«Не инфантильные люди»: Водонаева высмеяла обращение Бони к Владимиру Путину
Телеведущая Алёна Водонаева усомнилась в пользе обращения коллеги Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Главный редактор FurorMedia Дмитрий Иноземцев опубликовал в Instagram* видео с высказыванием звезды.
Боня ранее записала видеообращение и призвала главу государства обратить внимание на ряд проблем. В ответ Водонаева публично раскритиковала эту инициативу.
«Мы же с вами не наивные, не инфантильные люди, прекрасно всё понимаем. Наш президент не смотрит видеоролики с обращениями от кого бы то ни было», — заявила Алёна.По её мнению, подобные публичные призывы не достигают цели и не могут повлиять на решение первых лиц государства. Отмечается, что ранее Водонаева раскритиковала Ксению Бородину за пост о Дагестане.