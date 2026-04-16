«Не инфантильные люди»: Водонаева высмеяла обращение Бони к Владимиру Путину

16 апреля 2026, 11:59

Алёна Водонаева усомнилась в пользе обращения Виктории Бони к Владимиру Путину

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Телеведущая Алёна Водонаева усомнилась в пользе обращения коллеги Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Главный редактор FurorMedia Дмитрий Иноземцев опубликовал в Instagram* видео с высказыванием звезды.





Боня ранее записала видеообращение и призвала главу государства обратить внимание на ряд проблем. В ответ Водонаева публично раскритиковала эту инициативу.

«Мы же с вами не наивные, не инфантильные люди, прекрасно всё понимаем. Наш президент не смотрит видеоролики с обращениями от кого бы то ни было», — заявила Алёна.