«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева
Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали самую агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Актриса, певица, телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с «Радио 1» назвала Анастасию Заворотнюк идеальной женщиной и перфекционисткой во всем.
Эвелина Блёданс сказала, что жизнь бывает жестокой, но с этим ничего не сделать.
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«Настя — идеальная женщина. Перфекционистка во всем. Конечно же, образы, которые она создала, невероятные. На роль «Прекрасной няни» пол-Москвы претендовало, в том числе и я. Но победила Настя — на тот момент не медийная и не известная, просто Настя своей харизмой и обаянием. Она обладала идеальным лицом, телом, волосами — настоящая актриса. Конечно, очень жаль. Скорбим», — прокомментировала актриса.
Эвелина Блёданс сказала, что жизнь бывает жестокой, но с этим ничего не сделать.
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