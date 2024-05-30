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«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк

Актриса Блёданс о смерти Заворотнюк: Она была идеальной женщиной
30 мая 2024, 10:27
Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали самую агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Актриса, певица, телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с «Радио 1» назвала Анастасию Заворотнюк идеальной женщиной и перфекционисткой во всем.

«Настя — идеальная женщина. Перфекционистка во всем. Конечно же, образы, которые она создала, невероятные. На роль «Прекрасной няни» пол-Москвы претендовало, в том числе и я. Но победила Настя — на тот момент не медийная и не известная, просто Настя своей харизмой и обаянием. Она обладала идеальным лицом, телом, волосами — настоящая актриса. Конечно, очень жаль. Скорбим», — прокомментировала актриса.



Эвелина Блёданс сказала, что жизнь бывает жестокой, но с этим ничего не сделать.

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