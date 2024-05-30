«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали самую агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.