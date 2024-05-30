Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева
30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
О том, что известно расскажет редакция «Радио 1».
Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк в последнее время
В 2019 году Анастасия Заворотнюк ушла из театра и перестала сниматься в кино. После рождения дочери ей поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга). Во время лечения в Германии Анастасия перенесла трепанацию черепа. Она находилась в реанимации из-за отека мозга. Ее вводили в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го отек уменьшился и актриса пришла в себя, но весной 2021-го у Анастасии Заворотнюк случился рецидив и ей снова назначили лечение.
Родственники до последних дней скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». О смерти Заворотнюк сообщил её директор Станислав Христов.
Также эта информация подтверждена в её личном блоге.
Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк покорила сердца многих, снявшись в роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
Биография Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В свободное время Заворотнюк занималась танцами и музыкой. В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его. В итоге Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ.
В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.
Личная жизнь Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Первым мужем был российский бизнесмен Олаф Шварцкопф. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке родилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. У них родилась дочь, которую назвали Мила.
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Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк в последнее время
В 2019 году Анастасия Заворотнюк ушла из театра и перестала сниматься в кино. После рождения дочери ей поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга). Во время лечения в Германии Анастасия перенесла трепанацию черепа. Она находилась в реанимации из-за отека мозга. Ее вводили в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го отек уменьшился и актриса пришла в себя, но весной 2021-го у Анастасии Заворотнюк случился рецидив и ей снова назначили лечение.
Родственники до последних дней скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». О смерти Заворотнюк сообщил её директор Станислав Христов.
«К несчастью, Анастасия умерла», — сказал Христов агентству ТАСС.
Также эта информация подтверждена в её личном блоге.
Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк покорила сердца многих, снявшись в роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
«Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна», – рассказывала она.
Биография Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В свободное время Заворотнюк занималась танцами и музыкой. В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его. В итоге Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ.
В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.
Личная жизнь Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Первым мужем был российский бизнесмен Олаф Шварцкопф. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке родилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. У них родилась дочь, которую назвали Мила.
Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
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