Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге.
Анастасия Заворотнюк более двух лет боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» была диагностирована глиобластома. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей страшной болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка.
О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Больше всего актриса запомнилась зрителям по главной роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру Заворотнюк также успела сыграть в таких популярных фильмах как: «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший», «Мамы», «Шекспиру и не снилось» и многих других.
Читайте также:
В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем
Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
ТАСС: Артистка Большого Московского цирка Морозова умерла в реанимации
О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Больше всего актриса запомнилась зрителям по главной роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру Заворотнюк также успела сыграть в таких популярных фильмах как: «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший», «Мамы», «Шекспиру и не снилось» и многих других.
Читайте также:
В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем
Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
ТАСС: Артистка Большого Московского цирка Морозова умерла в реанимации
Евгения Парфентьева