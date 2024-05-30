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Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

30 мая 2024, 09:12
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге.
Анастасия Заворотнюк более двух лет боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» была диагностирована глиобластома. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей страшной болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка.

О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.



Больше всего актриса запомнилась зрителям по главной роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру Заворотнюк также успела сыграть в таких популярных фильмах как: «Служебный роман. Наше время», «Гоголь. Ближайший», «Мамы», «Шекспиру и не снилось» и многих других.

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#смерть
#актриса
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами
Кузьменко: в новой схеме мошенничества используются старые сим-карты
30 мая 2024, 09:16

Фото: istock / Anton Gaev

Мошенники разработали новую схему, в которой используются старые сим-карты, поступившие в повторную продажу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
Он рассказал, что мошенники покупают старые сим-карты и с помощью привязанного к ним номера восстанавливают доступ к банковским приложениям, «Госуслугам», а также другим сервисам.

Эксперт отметил, что пользователи часто не отвязывают аккаунты от старых номеров. Это создает дополнительные проблемы, ведь полученные персональные данные можно использовать в преступных целях, отметил он. Руководитель ЦЦЭ посоветовал включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ». Сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне
Юрист Виноградов: в июне пенсии повысят двум категориям граждан
30 мая 2024, 06:41

Фото: istock / Denis Vostrikov

В июне пенсионные выплаты повысят двум категориям россиян: тем, кто достиг возраста 80 лет в мае, а также работающим пенсионерам, которые ушли с работы в апреле. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
Виноградов отметил, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная надбавка к пенсии будет удвоена в два раза. В 2024 году эта доплата составит 8134 рубля 88 копеек, что повысит общую сумму надбавки до 16 269 рублей. Подавать дополнительные заявления не нужно, поскольку перерасчет производится автоматически.

Еще одна категория россиян — уволившиеся в позднее время. Так как работающим пенсионерам не полагается индексация, перерасчет их пенсии происходит после выхода на заслуженный отдых.

«Увеличение пенсии происходит уже через второй месяц после увольнения», — подчеркнул Виноградов.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пенсии
#права
#отдых
#выплаты
#индексация
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«Я просто в шоке»: Пропускавший воронежских школьниц на ЕГЭ учитель пожаловался на травлю
В Воронеже учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ
30 мая 2024, 00:40

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои разъяснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного учреждения обвинили в том, что от школьниц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья, чтобы пройти через металлоискатель.
Официальный Telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа опубликовал комментарий организатора Дмитрия Скляра, стоявшего на рамке металлодетектора. Он заявил, что выполняет эту работу уже третий год, а в этой школе – второй.

Он пояснил, что его функция проста: стоять и «слушать рамки», а в случае сигнала – попросить экзаменуемых вернуться и выложить предметы, которые могут его давать. Как утверждает Скляр, практически всегда выпускники спокойно доставали лишние вещи и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором.

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было», — отметил сотрудник.
Скляр также посетовал в беседе с журналистами, что поднявшаяся неизвестно откуда шумиха очень его расстроила. Он добавил, что сейчас весь негатив льется на него.

«То, что говорят, пишут — много что неправда. Много неприятного», — пожаловался педагог.
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#скандал
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30 мая – что было в этот день, какой сегодня праздник
30 мая 2024, 00:01

Фото: iStock/Gam198

Православная церковь отмечает 30 мая День Евдокии Свистуньи, а во Франции чтят память спасительницы Франции Жанны д’Арк. Какие еще торжества приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».

Международный день феминизма


Во многих странах мира 30 мая отмечается день, в который принято вспоминать о равноправии мужчин и женщин. Торжество отмечается не только в Европе, но и в России и странах СНГ. Сторонники идеологии призывают к борьбе с социальной несправедливостью в обществе и равенству между мужчинами и женщинами.


Всемирный день борьбы против астмы и аллергии


Учредила торжество Всемирная организация здравоохранения. Его цель — информирование людей о причинах заболевания, клинических проявлениях, способах терапии и осложнениях. По данным медицинской организации, от аллергии страдает около 30% населения Земли. 30 мая – во многих поликлиниках проводятся конференции, на которых обсуждаются меры диагностики и профилактики заболевания.


Евдокия Свистунья


Православная церковь чтит память Евфросинии Московской. В 2024 году торжество выпадает на четверг. В народе этот праздник называется День Евдокии. Княгиня прославилась как строительница храмов. Именно она в 1378 году основала храм Рождества Пресвятой Богородицы в московском Кремле.

День окрошки



Фото: iStock/Gam198

Праздник посвящен традиционному летнему блюду – окрошке. Впервые рецепты окрошки появились еще в конце XVIII века. Название блюда происходит от глагола «крошить», то есть мелко нарезать.

День поливания цветов


30 мая принято вспоминать о растениях, которые украшают сады, дома и нуждаются в постоянном уходе. В этот день принято уделять особое внимание цветам, вспомнить правила ухода за ними.


День памяти Жанны д’Арк


Покровительница военных Франции Жанна д’Арк была причислена к лику святых в 1920-м году. Однако поклоняться ее лику стали гораздо раньше. Жанна родилась в 1412 году. В возрасте 12 лет она услышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции.

Когда страна находилась в сложном положении, будучи оккупированной англичанами, Жанна прорвалась с войсками в осажденный Орлеан и вынудила врага снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой.


День мятного джулепа


Мятным джулепом называют коктейль на основе бурбона. Родиной напитка считается США. Именно там по сей день мятный джулеп остается одним из популярных алкогольных коктейлей.

Именины: Афанасий, Евдокия, Степан, Адриан


Родились в этот день:


Арина Шарапова (1961) Российская телеведущая и журналистка

Александр Демьяненко (1937) Советский и российский актер. Народный артист РСФСР (1991)

Алексей Леонов (1934) Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

Сергей Власьев (1880) Русский военный, один из первых офицеров-подводников

Карл Фаберже (1846) Российский ювелир, основатель династии мастеров ювелирного искусства

Михаил Бакунин (1814) Русский революционер, анархист и мыслитель, один из идеологов народничества

Умерли в этот день:


Борис Шахлин (2008) Советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион

Борис Пастернак (1960) Русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат

Георгий Плеханов (1918) Русский публицист и политический деятель

Жанн д'Арк (1431) Национальная героиня Франции, по обвинению в колдовстве была сожжена на костре

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Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ
Путин поручил правительству к августу утвердить графики газификации СНТ
29 мая 2024, 23:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил руководству регионов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Графики подключения участков также должны быть утверждены к 1 августа текущего года.

Также отмечается, что в качестве основания для принятия решений внеочередных собраний членов СНТ было предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством РФ».

В конце февраля 2024 года в Послании Федеральному Собранию российским лидером была поставлена задача расширить критерии догазификации, добавив в нее жилые дома в садоводствах, которые расположены в газифицированных населенных пунктах.

До этого сообщалось, что в городском округе Коломна около трех тысяч домовладений стали участниками программы «Социальная газификация». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Суд взыщет с Deutsche Bank сотни миллионов евро по иску «Русхимальянса»
Суд по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank более €238 млн
29 мая 2024, 23:50

Фото: istock / AMilkin

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank сумму в размере 238 миллионов евро по иску компании «Русхимальянс». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на данные картотеки.
Также суд обязал банк выплатить российской компании неустойку, которую начислили на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.

Денежное требование удовлетворено в полном объеме. Отметим, что суд отклонил второе требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юридических лицах — ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Эти компании были привлечены к разбирательству в статусе третьих лиц.

В середине мая сообщалось, что суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Арест в пределах суммы 238,61 миллиона евро наложили на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие им деньги, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и других счетах.

«Дойче Банк» входит в топ-100 самых крупных кредитных организаций в РФ. Deutsche Bank является крупнейшим по размеру активов банков Германии, основан в 1870 году. По состоянию на 31 декабря 2022 года штат финансовой организации составлял порядка 85 тысяч сотрудников.

Ранее суд признал законным приговор экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«У мужа член меньше»: Сексолог раскрыла главный секрет женского оргазма
29 мая 2024, 22:30

Фото: iStock/nd3000

Одной из самых обсуждаемых тем в современном мире является женский оргазм. Кто-то стремится его достичь, а кто-то не знает, как доставить удовольствие своей женщине.
Насколько важен размер полового члена для женского оргазма в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По словам эксперта, для достижения оргазма женщина должна быть сильно возбуждена и полностью погружена в процесс.

«Имеет значение толщина, а не длина. Некоторым женщинам важно, чтобы пенис был большой и хорошо стимулировал, потому что снижена чувствительность вагины», — сказала Ольга.

Она отметила, что в невозбужденном состоянии глубина влагалища составляет 9 — 12 сантиметров, но в процессе возбуждения шейка матки приподнимается. Это позволяет не испытывать дискомфортных ощущений во время секса.

«Нам постоянно говорят, что размер — главное, но это не так. Размер — это один из инструментов, он может сильно влиять, а может и не влиять. Проблема может возникнуть, если половой орган мужчины очень тонкий, как карандаш, и женщина его не чувствует. Или наоборот — очень длинный и вызывает болевые ощущения», — отметила эксперт.

Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма

Если у женщины вагинизм или другие проблемы, то большой размер сделает ей только хуже. Она испытает болезненные ощущения, а до оргазма так и не дойдет, пояснила Ольга.

«Поэтому восприятия размера — они достаточно субъективны. У женщин есть некое искажение после просмотра порно. Они видят эти большие члены и думают, что оргазма нет, потому что у мужа член меньше, а когда большой попадается, они говорят: «ой, больно», — отметила сексолог.

По её мнению, дело не в размере, а в том, что мужчина делает во время секса и как он управляет своим членом. Тут в первую очередь влияет женское психологическое состояние. Нужно делать то, что возбуждает женщину. Савская рассказала, что есть женщины, которых возбуждают большие члены, тогда размер будет важен. Но гораздо чаще женщину возбуждает, когда мужчина целует, обнимает, стимулирует её эрогенные зоны.

«Если честно говорить, касаемо размеров, у каждой женщины есть определенные предпочтения, какой размер ей комфортен, но некоторые женщины сами этого не знают. Из-за устоявшихся мифов они думают, что проблема с оргазмом связана с размером члена, когда на самом деле проблемы идут глубже», — отметила эксперт.

«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм

По словам Савской, возбужденной женщине достаточно двадцати секунд и пяти сантиметров члена, для достижения оргазма.

«Некоторым проще придумать причину, что она не испытывает оргазм из-за «не такого» члена мужа. Вместо того, чтобы работать над своей оргазмичностью», — пояснила сексолог.

Женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна «с головой поработать» и научиться расслабляться, заключила специалист.

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#секс
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Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик
29 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки ценных грузов на передовую без человеческих потерь. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ванна-вездеход обладает не большой скоростью, но отличной проходимостью. Она ставит в тупик операторов вражеских дронов, которые теряются при виде необычного транспорта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году
РЖД планируют ввести в электричках запрет на высадку животных без хозяев
29 мая 2024, 20:52

Фото: iStock/Gabriel Bach

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, есть документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах животных без владельцев. Колесников добавил, что запрет будет введен уже в этом году.

Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным. Если питомец небольшого размера, будет достаточно переноски. А если поедете с крупным питомцем, например, с большой собакой, обязательно возьмите намордник и подстилку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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